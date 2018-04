Vezměte děti o víkendu na výlet zpátky do minulosti

Plzeňský kraj: Středověká noc na Rabí

Na Rabí si pro vás a pro vaše děti připravili na sobotní večer 4. ročník středověkých slavností v podání Berounských měšťanů, kteří předvedou šermířská vystoupení, středověkou hudbu a tance. Chybět nebudou ani kejklíři, ohňová show a mnoho dalšího.

Velké i malé kluky bude určitě bavit ukázka střelby z palných zbraní nebo škola šermu, maminky a holčičky si zase rády vyzkouší středověké tance.

Kde? Rabí u Sušice

Kdy? Sobota 30. 7. 2011 od 19:30 do 23:30

Za kolik? Dospělí za 150 Kč, děti za 80 Kč (do 6 let za 30 Kč), rodinná vstupenka (2 dospělí + 2 děti) za 370 Kč

Více na www.rabi.cz, www.berounstimestane.cz

Středočeský kraj: Hrátky za muzejními vrátky

Přijďte se ponořit do her starých časů, z nichž některé už zanikly a jiné se v různých podobách hrají ještě dnes. Děti si mohou zahrát kuličky, kostky, karty, zkusit roztočit káču, tlouct špačky, dětskou kuší střílet na maketu kance, medvěda nebo křižáckého válečníka, vyzkoušet si několik her, ke kterým je třeba lana, a další všemožné pohybové aktivity. Také bude připraveno točení na hrnčířském kruhu.

Kde? Beroun

Kdy? Sobota 30. 7. 2011 od 9 do 16 hodin

Více na www.muzeum-beroun.cz

Ústecký kraj: Okno do středověku

K vidění zde budou rytířské turnaje, výcvik a ukázky koňských dovedností či sokolníka. Nebude chybět prodejní jarmark a ukázky řemesel. Občerstvit a osvěžit se budete moci v krčmě U spálený nohy či v lazebně U Zuzany.

Pro malé návštěvníky budou připraveny rytířské hry, střelba z katapultu i hradní strašidlo. K poslechu bude hrát dobová hudba Musica Vagantium a zatančí orientální tanečnice Habibi.

Kde? Hrad Hasištejn

Kdy? Sobota 30. 7. od 10 do 22 hodin

Za kolik? Dospělí 90 Kč, děti 40 Kč (do výše meče zdarma)

Více na www.hasistejn.cz

Středočeský kraj: 8. princeznovský bál na Konopišti

Zámek Konopiště zažije už tuto neděli osmý princeznovský bál. Na malé princezny i prince čeká bohatý program. Mimo jiné vystoupí oblíbená dívčí skupina 5 Angels, k vidění budou souboje udatných rytířů či ukázky dravých ptáků. Chybět nebude ani turnaj na koních a na závěr skvělá zámecká diskotéka.

Kde? Konopiště

Kdy? Neděle 31. 7. 2011, od 10 - 17 hodin

Za kolik? Vstup zdarma

Více informací ZDE

Vysočina: Historický šerm

Vezměte děti na zámek Telč a spojte prohlídku zámku s divadelně historickým představením v podání skupiny historického šermu Cavalieri Moravi, která má připravenou hru "Cesta tam a zase zpátky aneb Zachariáš z Hradce jede do Itálie."

Budoucí pán zámku vyráží s českou šlechtou v roce 1551 do Janova, pro krále Maxmiliána II. Cavalieri Moravi bude vyprávět dobrodružství s vrahouny a špehy usilujícími o život Zachariáše z Hradce. Nebude nouze o souboje i rvačky a lehce detektivní nádech přinese úžasná odhalení.

Kde? Telč

Kdy? Sobota 30. 7. 2011 od 11:00, 13:00 a 15:00

Za kolik? Vstupné dobrovolné

Více se dozvíte ZDE

Tip Kamsdetmi.com: A když už o víkendu zavítáte do Telče, nenechte si také ujít výletní jízdy historického parního vlaku, které v sobotu i v neděli odjíždí přímo z Telče a navíc kromě samotných jízd zažijete například westernové odpoledne, vyzkoušíte vlakovou poštu nebo si užijete táborák.

Program najdete ZDE

Zlínský kraj: Den řemesel a setkání kovářů v Rožnově pod Radhoštěm

Znají dnes děti vůbec ještě staré profese jako košíkář, hrnčíř, klempíř nebo kartáčník? Pokud byste je s nimi rádi seznámili, budete mít příležitost v sobotu v Rožnově na Dni řemesel. K vidění bude pokrývání střechy ručně štípaným šindelem a jeho výroba, ruční výroba cihel a kachlí, různé opracování kamene, zasklívání oken, drátování, oplétání demižónů, práce na tkalcovském stavu nebo pletení slaměných ošatek.

Ve stáncích bude prezentována výroba bižuterie, výrobků z včelího vosku, štípaných holubiček, keramiky, malování na skle, zdobené a vytlačované perníky.

Z muzejních depozitářů budou vystaveny a uvedeny do chodu benzinové motory, které budou pohánět štípačku, cirkulárku a další. V provozu bude i stoletý parní stroj.

Pro děti se chystají soutěže na pódiu u rybníčka - práce se dřevem, sekání, řezání, zatloukání hřebíků a mnohá další překvapení. Pro nejlepší soutěžící budou přichystány odměny.

Kde? Rožnov pod Radhoštěm, Valaššské muzeum v přírodě

Kdy? Sobota 30. 7. 2011 (9:45 - 18:00 a 10.30 - 13.30 soutěže zručnosti pro děti)

Více na www.vmp.cz

Jihočeský kraj: Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích

Expozice české loutky a cirkusu v Prachaticích byla vytvořena v roce 2006. První část je věnována historii české loutky od nejstarších loutkářů přes rodinná a spolková divadla až k profesionálním scénám. Kromě tradičních Čertů a Kašpárků se návštěvníci setkají s loutkami zhotovenými například podle předloh Mikoláše Alše nebo Jiřího Trnky. Přímo v expozici je možnost shlédnout slavné inscenace loutkových her v historických divadélkách.

Ve druhé části, v jediném cirkusovém muzeu v Čechách, jsou vystaveny nejen plakáty, fotografie a dokumenty, ale ocitnete se v cirkusové manéži s hrazdami, perskou tyčí, jednokolkami, žonglérským náčiním a s cirkusovými kostýmy. Součástí expozice je i motocykl, na kterém jezdili Medvědi s Cibulkou.

Ve filmových ukázkách pak ožívají v rukách předních českých kouzelníků vystavené kouzelnické rekvizity a aparáty (nejstarší z počátku 19. století).

Kde? Prachatice

Kdy? Úterý - neděle: 9 - 17 hodin

Za kolik? Základní 50 Kč, pro děti 6 - 15 let 30 Kč, rodinné 80 Kč (max. 2 dospělí a 3 děti), poplatek za fotografování a filmování 30 Kč

Expozice Muzea české loutky a cirkusu má bezbariérový přístup.

Více ZDE

Tip Kamsdetmi.com: Milují vaše děti loutky a rády si s nimi hrají? Zajímalo by je, jak vzniká loutka a co je všechno potřeba k loutkovému představení? Pak právě pro ně tu je Letní tvůrčí dílna pro děti od 22. - 26. srpna. Více najdete ZDE.

Další tipy kam s dětmi "nejen za historií" najdete na www.kamsdetmi.com.