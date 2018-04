Vévodkyně z Cambridge na turné vsadila na ženskost a obstála

Kate na první zahraniční cestě vsadila na ozkoušené modely a bodovala, i když překvapení se nekonalo.

Během jedenáctidenního turné Kate zvolila mimo jiné dlouhou róbu s plisováním v barvě šeříku od návrhářky Sarah Burtonové z britského salonu Alexander McQueen, výrazný zelený model s páskem z dílny Diane von Furstenberg nebo stříbrné šaty z hedvábí s ručně malovanými květy od britské návrhářky Jenny Packhamové, které oblékla na charitativní turnaj v pólu.

Odborníky zaujaly elegantní šaty ke kolenům s asymetrickými sklady z londýnského salonu návrhářky Roksandy Ilincicové, do nichž se převlékla během letu z Kanady.

Jasným barvám a látkám s výrazným potiskem se vyhýbala po celé turné. "Je jako naše první dámy," řekla korespondentka časopisu Time a autorka knihy o módním stylu americké první dámy Michelle Obamové Kate Bettsová.

Nemá problém vzít si oblečení a doplňky víckrát

O Kate je známo, že některé modely oblékne víckrát: V Kanadě tak znovu zvolila krémové šaty značky Reiss, ve kterých pózovala na zásnubní fotografii.

Jako doplňky několikrát vybrala jedny a ty samé lodičky tělové barvy nebo obdélníkové psaníčko se slaměnou texturou od britské značky LK Bennett.

Podle Bettsové chce devětadvacetiletá Catherine opakovanou volbou ukázat, že "v této obtížné ekonomické situaci" moc neutrácí. Odpovídá to i jejímu věku. "Lidé v tomto věku nemají tisíce párů bot. Není to něco, o co se v tomto věku starají," podotkla.

Odolala pokušení se vyfintit

Na sobotní večeři Britské akademie pro filmové a televizní umění (BAFTA), kde byli s manželem čestnými hosty, zvolila jednoduchou róbu značky Alexander McQueen se zdobným přepásáním a střevíčky na platformě od Jimmyho Chooa.

Podle stylisty Roberta Verdiho i přes "matronovitost" těchto šatů zůstala věrná svému stylu a reprezentovala zároveň britskou královskou korunu.

Odborníci dále ocenili, že odolala pokušení se vyfintit, jak lze vidět na hollywoodských červených kobercích. Poukázali také na to, že většinu modelů vytvořili britští návrháři, podobně jako u Williamovy zesnulé matky, princezny Diany. Diana podle nich také zprvu nosila výlučně kreace britských módních tvůrců.