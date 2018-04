Většina žen nechce před partnerem přiznat, kolik a za co utrácejí

Jak uvedl server newslite.tv, osm z deseti žen připouští, že raději strhávají cenovky ze zboží, které si právě zakoupily, aby jejich drahá polovička doma nezjistila, kolik peněz a za co utratily. Jedná se především o cenovky z oblečení, bot a módních doplňků.

Čtvrtina žen také odhalila, že nově zakoupenou věc schovají ve skříni a až po nějaké době ji vytáhnou se slovy "to není nic nového, to už tu mám roky". Důvod tohoto jednání je nasnadě. Trápí je pocit viny.

Své zběsilé utrácení ženy také často obhajují slovy "vždyť to stálo jenom", "měla jsem slevový kupon", "bylo to ve slevě", "dám si to k narozeninám/svátku/Vánocům" nebo "dostala jsem to od kamarádky". Častou frází bývá také "nemám nic pořádného na sebe" nebo "všechny holky si taky pořád kupují něco nového".