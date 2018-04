Většina nevěst chce do svatebních šatů zhubnout 10 kilo

Například Američanka Jennifer Derricková přibrala z původních 63 na 80 kilogramů a věděla, že se do svatebních šatů po babičce nevejde, píše Ney York Times.

"Ženy byly tehdy drobnější a nebylo co popustit," připustila Derricková z Rockfordu v Illinois. Začala proto brát pilulky na předpis, dostávala injekce vitaminu B a každý týden zaplatila 45 dolarů za návštěvu kliniky Medithin ve wisconsinském městě Janesville. Když se letos v březnu vdávala, byla zpátky na 63 kilech a svatební šaty z roku 1938 jí perfektně padly.

Rovněž letos v březnu se jednačtyřicetiletá Jessica Schnaiderová z floridského Surfsidu připravovala na koupi svatebních šatů tím, že strávila osm dní s vyživovací hadičkou v nose. Dieta naordinovaná lékařem jí zajišťovala 800 kalorií denně, zatímco se sondou zasunutou v nosní dírce mohla klidně dál chodit do práce.

Přání zhubnout deset kilo

Jak hubnou Češky "Potřebovala jsem se vejít do šatů, které mi na zkoušce byly dost těsné. Za tři měsíce jsem zhubla sedm kilo. Dietu jsem ale žádnou nedržela, jen jsem si hlídala jídelníček a dvakrát týdně jsem chodila cvičit," říká čtyřicetiletá Marie, která se vdávala podruhé.

"Chtěla jsem vyrýsovat pas, aby ve svatebních šatech vynikl a cvičení nepomáhalo, tak jsem šla na liposukci," říká šestatřicetiletá Eva. "Úžasně to pomohlo, jenže se mi po zákroku naopak o číslo zvětšila prsa," takže jsem si nakonec musela stejně půjčit jiné šaty, než jsem plánovala.

"Týden před svatbou jsem prakticky nejedla, jen pila vodu, sem tam polévku a hlad jsem zajídala zeleninou," vzpomíná šestadvacetiletá Nikol. "Shodila jsem sice pět kilo, ale jakmile jsem pak začala zase normálně jíst, kila byla zpátky a ještě jedno navíc."

OnaDnes.cz pomáhala do svatby zhubnout čtenářce Katce.

Pět let stará studie Cornellovy univerzity zjistila, že 70 procent zasnoubených žen si přeje na svatební den zhubnout, obvykle zhruba deset kilogramů. A tak se nevěsty čím dál tím častěji pouštějí do nárazových diet inspirovány takovými celebritami, jako je Sarah Jessica Parkerová nebo Gwyneth Paltrowová, a hnané strachem z toho, jak budou vypadat v odhalujících a drahých šatech. Nemluvě o tom, že svatební fotky, když už ne pokaždé samotné manželství, zůstávají člověku navždy.

"Nedokázala jsem si představit sebe samu ve svatebních šatech bez ramínek," tvrdí šestatřicetiletá Colleen McGowanová z New Yorku, která před osmi lety využila odborné pomoci a najala si osobní trenérku, aby shodila deset kilo.

Její trenérka Sue Flemingová z Brooklynu je autorkou knihy Vypulírované nevěsty.

"Cvičím nevěsty už dvanáct nebo třináct let a obvyklý úbytek váhy je osm až deset kilo," řekla Flemingová, která si počítá 140 až 200 dolarů za jeden kurz. Jedna z jejích zákaznic byla tak hrdá na své vylepšené paže, že před vstupem do kostela padla k zemi a udělala pár kliků.

Čtyřiatřicetiletá Brooke Baxterová, hudební podnikatelka z Brooklynu, která se v listopadu zasnoubila, si objednala BluePrintCleanse, což představuje denně šest lahví organického džusu za 65 dolarů. Během tří dní se jí povedlo shodit tři kila a další "džusovou očistu" organismu plánuje před květnovou svatbou. Erica Hussová, zakladatelka firmy BluePrint, vysvětluje účinek diety jako "odbourání všeho špatného". Vyjádřeno jinými slovy - dieta založená výhradně na džusu působí jako projímadlo.

Místo pohybu vedou šílené diety

Mnoho z takzvaných detoxikačních očistných diet razí zavádějící tvrzení, varuje doktor David Gorski z univerzity v Detroitu. "Všimli jste si, že nikdy neřeknou, co to ty 'toxiny' vlastně jsou? Neexistuje žádná věda, která by je podpořila," dodává.

I v módních dietách existují trendy, které se často periodicky vracejí. Ta s názvem Master Cleanse (citronový džus, paprika, kapka javorového sirupu, to vše rozmíchané s vodou pít deset dní) byla například zveřejněna v knize z roku 1976 a do veřejného povědomí se vrátila před dvěma lety díky Ashtonu Kutcherovi a Demi Mooreové.

"O celebritách je známo, že dělají po většinu života věci, které nejsou nezbytně těmi nejzdravějšími nebo nejrozumnějšími," říká doktor Louis Aronne.

"Výživa by do toho měla být patrně zahrnuta." Jedna z nejdrastičtějších diet zahrnuje denní injekce lidského choriogonadotropinu, hormonu spojeného s těhotenstvím. Tato metoda byla zpopularizována v roce 1954, kdy doktor Albert T. W. Simeons vydal knihu Kila a centimetry. Tato móda je ale zpátky a v prosinci 2010 přiměla americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv zopakovat zjištění: využívání choriogonadotropinu na hubnutí nefunguje a navíc je nelegální.

S tím souhlasí doktorka Cynthia Macerová z kalifornské kliniky MediLean, která proto k injekcím tohoto hormonu přidává týdenní schůzky s registrovanou zdravotní sestrou a dietu s objemem 500 kalorií denně.

Program stojí 950 dolarů, ovšem podle odborníků jsou injekce jen placebem.