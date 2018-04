Většina matek obézních miminek si myslí, že je jejich dítě v normě

Co naplat, naducané tvářičky a faldíky na stehýnkách jsou stále pro mnoho lidí symbolem zdraví a krásy, a to zejména u kojenců a batolat. Jak jinak si vysvětlit šokující zjištění amerických vědců z University of Maryland, kteří zkoumali 281 matek dětí ve věku od 12 do 32 měsíců, z nichž téměř třetina měla nadváhu.

Maminky si měly prohlédnout siluety různě macatých dětiček a vybrat, která z postav nejlépe odpovídá jejich potomkovi. Přibližně 70 % dotázaných mělo tak špatný odhad, že svému miminku přisoudily rozměry o dvě velikosti menší, nebo naopak o dvě velikosti větší, než skutečně mělo.

Až 80 % matek dětí s nadváhou přitom vyslovilo spokojenost s tím, jak jejich dítě prospívá. A čtyři procenta z těchto matek navíc uvedla, že by uvítaly, kdyby jejich dítě ještě trochu přibralo.

"Lidé se mylně domnívají, že baculaté miminko je totéž, co zdravé miminko," upozorňuje vedoucí výzkumu Erin R. Hagerová. Podle ní navíc dochází k tomu, že v USA, kde stále větší část populace válčí s obezitou, se posunuje hranice toho, co je ještě u malého dítěte normální váha a co už je příliš...

Percentilové grafy se používají především pro zhodnocení aktuálního stavu růstu dítěte a jeho porovnání s vrstevníky. Více najdete ZDE

Velkou roli přitom podle autorky výzkumu hrají dětští lékaři, kteří by měli hmotnost dítěte porovnat s percentilovými grafy. Konkrétně dítě, které se nachází mezi 85 a 94 percentily, už trpí nadváhou, nad 95 percentil už se jedná o obezitu. Více než 75 procent dotázaných rodičů přitom uvedlo, že je jejich lékař na obezitu potomka nikdy neupozornil.

Odborníci proto rodičům doporučují více si všímat hmotnosti a proporcí svého miminka, protože nadváha získaná v prvních pěti letech života prokazatelně zvyšuje riziko obezity v adolescentním věku a také zdravotní problémy v průběhu celého života.