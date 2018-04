Většina Češek se necítí krásná a chce zhubnout

Ukázal to čerstvý průzkum mezi 1100 ženami ve věku od 15 do 62 let, který si objednala společnost Dove.

Jen jedna česká žena ze sta je totiž natolik sebevědomá, aby o sobě sama řekla, že se cítí krásná. Ostatní se hodnotí jako "přirozená" či "obyčejná".

Snem většiny žen pak je zhubnout. Nejčastěji uváděly, že by byly mnohem spokojenější, kdyby měly menší či pevnější boky, hýždě nebo prsa.

Nezdravé hubnutí však může být pro lidský organismus velmi nebezpečné. Na psychiatriích se dnes léčí i dvanáctileté vyhublé anorektičky, které nejedí, aby neztloustly.

"Odhaduje se, že poruchami příjmu potravy trpí pět procent populace. Údaj však může být ve skutečnosti ještě vyšší, protože mnoho nemocných svou poruchu skrývá a k lékaři nikdy nepřijdou," říká psycholožka Jana Tomanová, která se na léčbu anorektiček specializuje. Nejvíce jsou těmito poruchami ohroženy dívky mezi 14 a 17 lety.

Průzkum také ukázal, jaké okolnosti - podle mínění českých žen - činí ženu krásnou. Nejčastěji to byl pocit štěstí, laskavost, vlídnost, smysl pro humor nebo moudrost. Devadesát sedm procent dotazovaných uvedlo, že se cítí krásnější, když jsou šťastné a jejich život je naplněný.

"Zdá se tedy, že ženy spojují ženskou krásu hlavně s krásou duše, pak s krásou upravenosti a až nakonec s krásou postavy," upřesnila Jana Pokorná, která Dove mediálně zastupuje. Za nedůležité pro ženskou krásu považují Češky finanční a profesní úspěch. Kariérou podle nich nezkrásní.

Přestože se krása podle žen odvíjí od jejich pocitů, velké množství dotazovaných by chtělo zhubnout. I na otázku, co by na sobě každá z dotazovaných změnila, kdyby mohla, odpověděla drtivá většina z nich právě v tomto smyslu.

Podle dietoložky Václavy Kunové má přitom propagace přílišné štíhlosti, jež nutí ženy neustále hubnout, opačný efekt: diety bez odborného dohledu často vedou dokonce k tomu, že žena přibere.

"Polovina naší populace trpí obezitou. I za to může nesprávný způsob stálého hubnutí," míní Kunová.

Způsobuje to podle ní i malé sebevědomí českých žen. "Francouzky si o sobě většinou myslí, že jsou krásné dost, a s dietami se netrápí. I proto je u nich v důsledku méně obézních žen," upozorňuje Kunová.

Fakt, že jen jedna žena ze sta o sobě v průzkumu dokázala říct, že je krásná, zaráží i ředitelku agentury Czechoslovak Models Miladu Karasovou. "Na ulici rozhodně potkávám krásných žen mnohem více," říká Karasová.

Proč tedy musí být modelky, kterým se chtějí podobat mladé dívky, tak vyhublé? "Taková je objednávka z ciziny. Modelka musí být vysoká mezi 173 a 183 centimetry a mít pokud možno ideální míry 90-60-90. Štíhlé chlapecké postavy vyžadují módní návrháři. Lépe se na tyto typy šije a modely na nich vypadají také dobře," vysvětluje Karasová.

Společnost Dove se chce zasadit o to, aby se myšlení českých žen změnilo. A tak rozjela velkou kampaň. Projekt se jmenuje Kampaň za skutečnou krásu. "Je chyba, když společnost ženám vnucuje, že krásné jsou jen ty, které se vejdou do oblečení velikosti 36," vysvětluje Jana Pokorná.

Z billboardů a plakátů v dopravních prostředcích se na kolemjdoucí budou dívat obyčejné dívky a ženy, jejichž postavy, tvar nosu či pleť ideály nesplňují, a přesto jsou krásné.