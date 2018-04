Větší čajové sáčky - lepší čaj

Čajové lístky po zalití vodou zvětší svůj objem a začíná louhování. V malém sáčku se nabobtnalé lístky slepí dohromady a znemožní vodě, aby se dostala doprostřed a vyplavila chemické látky obsažené v čaji.



Řešením je větší sáček. "Když se čaj pohybuje, vytvoříte v čajovém sáčku směs," vysvětluje Jaganyi, chemik a vyznavač čajového nápoje. Čajové sáčky jsou opatřeny chemikálií, z níž se po zahřátí stává lepidlo a která slouží ke slepení okrajů. (Zkuste doma přežehlit prázdný sáček od čaje, měl by se slepit.) Vědci z tohoto materiálu vyrobili sáčky různých tvarů a velikostí a naplnili je čtyřmi gramy ceylonského čaje.



Míra výluhu se zvyšovala s velikostí sáčku a ustálila se, když plocha sáčku k objemu čaje převýšila poměr asi 1:20. Nálev z volně sypaného čaje byl ale připraven rychleji než z toho největšího sáčku. Obsah většiny sáčků se nemůže volně pohybovat, poukazuje na jádro problému fyzik Len Fisher z univerzity v britském Bristolu. Radí proto uchýlit se k běžné praktice a urychlit louhování lžičkou. Podle Fishera, který studoval také jev namáčení sušenek do čaje, by mělo míchání překonat vlastnosti difúze (pohyb částic kapaliny) a učinit tak tvar sáčku zanedbatelným.



Tein a aroma čaje se uvolňuje z kulatého a obdélníkového sáčku stejnou měrou jako ze čtvercového o stejně velkém povrchu. Při zpracování kulatých sáčků však dochází k plýtvání materiálem, poukazuje Jaganyi. Tyto čajové sáčky zavedl v roce 1989 v Británii průmyslový koncern Tetley. "Nikdo si nevzpomíná, kdo přišel na tu myšlenku, ale ve spotřebitelských testech se setkaly s obrovskou popularitou, snad proto, že lépe pasují do hrnku," uvažuje Barry Jansen z výzkumného a vývojového střediska společnosti Tetley.



"Pokud jde o louhování čaje, souhlasíme s tvrzením, že tvar sáčku má na něj jen malý vliv," dodává. V průzkumu magazínu Nature překonala většina komerčních čajových sáčků bez potíží míru 1:20 pro rychlé louhování, přestože kulaté sáčky byly lehce pozadu. Ale jak správně poznamenává Michael Spiro, chemik z londýnské Imperial College, "kvalita čaje, který obdržíte, závisí na typu čaje, nikoli na sáčku".