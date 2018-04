Větráme v hlavě

Potřebujete generální úklid mozku? Pokud na některou z následujících otázek odpovíte ANO, bude se vám naše detoxifi kační kúra rozhodně hodit. Pokud na některou z následujících otázek odpovíte ANO, bude se vám naše detoxifi kační kúra rozhodně hodit.

Propadáte se často do denního snění, abyste unikla realitě?

Zapomněla jste myslet na sebe a uvažujete jen o ostatních?

Běhají vám hlavou pořád nějaké starosti?

Vaše dny plynou jeden jako druhý a není mezi nimi velký rozdíl?

Ráda byste se do něčeho pustila, ale pořád si na to nemůžete najít čas?

Chybí vám smích?

Chtěla byste změnit svůj život?

Náš program obsahuje cvičení, hry a různé aktivity, které snadno vtěsnáte do svého každodenního programu. Pomůže vám relaxovat a cítit se příjemně i na konci zimy, kdy byste nejraději sbalila kufry a odjela na Havaj. Testováno na redaktorkách ONY DNES.







Pravidla:

Pokud se rozhodnete pro náš program, měla byste:

1. Plnit úkoly v daném pořadí.

2. Splnit všechny úkoly

3. Začít program tak, aby osmý a devátý den vyšly buď na víkend, nebo na dovolenou.

4. Vést si deník.

5. Aktivně se do každého úkolu pustti a pozorně sledovat své pocity.

6. Najít si kamarádku, která se do programu pustí s vámi.

7. Nepročítat si seznam úkolů dopředu. Prvek překvapení hraje také svou roli.

Dnes se zkuste celý den usmívat na všechny lidi, kteří si úsměv zaslouží. Víte, že děti se usmějí 400krát za den, zatímco dospělí jen 15krát? Úsměv musí být přirozený. Důvodů určitě najdete dost.Zaberte si 20 minut pouze pro sebe a dělejte cokoliv, co vás těší. Pokračujte v tom každý den a nikdy svoji dvacetiminutovku neodkládejte na zítra. Nechte myšlenky volně běžet a užívejte si.

3. den

Dnes probudíme vaše myšlenky. Nakreslete obrázek a napište básničku o tom, co se právě děje ve vaší hlavě. Vyjádřete barvami, tvary i slovy své utajené pocity. V básni se nesnažte vyjadřovat příliš složitě. Pocity nazývejte pravými jmény – vztek, láska, zlost, radost.

4. den

Nic nás tak nepřiměje se soustředit jako pocit nebezpečí. Vymyslete si dnes na sebe něco, čím překročíte vlastní meze. Skok padákem, veřejný projev, amatérské divadlo, lezení na umělé stěně… Realizujte to v některém z volných dní určených na plnění úkolů. Hodně štěstí a odvahy!

NÁKUPNÍ SEZNAM:

BUDETE POTŘEBOVAT: blok, pero a deník. Vždy, než začnete do deníku psát, přečtěte si všechny starší záznamy. Poskytnou vám detailní přehled o tom, jak jste se který den cítila. Nepopisujte v něm události, ale jen to, co jste prožívala při plnění jednotlivých úkolů.

DÁL BUDETE POTŘEBOVAT: místní noviny, telefonní seznam, jízdní řád místních autobusů a vlaků, nějaký domácí spotřebič, se kterým jste se dodnes nenaučila přesně pracovat (třeba video), CD s relaxační hudbou a aromaterapeutický olej.

5. den

Vyberte si jeden z domácích spotřebičů (ale třeba i počítač nebo MP3 přehrávač), jehož funkce jste ještě plně neovládla, a naučte se to. Když to nepůjde, zhluboka se nadechněte a zkuste to znovu. Musí to být přístroj, který často používáte, aby vás jeho zprovoznění potěšilo. Pokud jste kutilka, kterou technika těší, věnujte raději dnešní den úvahám nad úkolem ze včerejšího dne.

6. den

Dnes si už definitivně naplánujte svou zkoušku odvahy a zbytek dne přemýšlejte o cestě, kterou jste zatím ušla. Zjistila jste o sobě něco nového? Jste sebejistější? Máte lepší náladu?

7. den

Každý den děláme desítky věcí, které bychom odmítly dělat, kdybychom měly možnost nebo čas si to rozmyslet. Je na čase poslechnout si jednou sama sebe. Napište si dopis. Upřímný a otevřený, o tom, co právě prožíváte a co vás momentálně trápí. Potřebujete tak hodinku v tiché místnosti. Nic neposuzujte, neanalyzujte, jen popisujte. Potom si svůj dopis v klidu přečtěte a napište si odpověď.



8. a 9. den

Dnes budete potřebovat spoustu času a žádné peníze. Věnujte se činnostem, při kterých se krásně rovnají myšlenky a větrá přeplněná hlava – vyplejte truhlíky, prozkoumejte část města, kde jste nikdy nebyla, ukliďte si v psacím stole, upečte dort nebo uvařte večeři pro kamarádky. Moc neplánujte, spontánnost je uvolňující. Ale co rozhodně nedělejte: nedívejte se na video, nechoďte do zoo, na nákupy, do restaurace ani nejezděte autem. Nic z toho totiž nepodporuje ani vaši fantazii, ani zklidnění.



10. den

Dnes pomocí tří svých přátel zjistíte, jestli sama sebe vidíte stejně jako lidé kolem vás. Následující otázky položte nejprve sobě a odpovědi si zapište. Potom je položte svým přátelům a porovnějte vaše názory. Vidí vás stejně? Lépe? Hůř? Nebojte se špatných výsledků – aspoň už víte, kde je problém, a můžete s tím něco udělat.

? Kdybych byla auto, jaká bych byla značka? (Řekněme, že odpověď bude Ferrari).

? A jak bys popsal člověka-Ferrari?

? Kdybych byla země, která by to byla? (Řekněme, že odpověď bude Itálie).

? A jaký je italský typ člověka?

? Kdybych byla roční období, tak které? (Řekněme, že odpověď bude léto.)

? A jaký je letní člověk?



11. den

Dneska vyházíme z hlavy pár starých krámů, aby bylo víc místa. Napište dopisy všem lidem, se kterými máte nevyřízené účty – ať v dobrém, nebo ve zlém. Někomu, kdo zemřel a vy jste mu nestihla říct, že ho máte ráda, někomu, kdo vám ukřivdil a ani o tom neví, nebo někomu, kdo vám pomohl a vy jste nepoděkovala. Dopisy pak buď zničte, nebo uložte na opravdu bezpečné místo. Tak. Právě jste odložila většinu zbytečných emocionálních zátěží.



12. den

Tento den narušíme vaši každodenní rutinu. Na podobné vychýlení z obvyklé oběžné dráhy totiž člověk reaguje zvýšenou tvořivostí, a o tu nám jde. < Nařiďte si budík na jinou dobu, než jste zvyklá. Dřív nebo později. A vstaňte z postele na jinou stranu.

Dejte si sprchu a snídani v jiném pořadí.

Oblékněte se v úplně jiném stylu. Pokud se normálně malujete, tak dnes ne. Nenosíte parfém? Tak dnes se navoňte.

Jeďte autem místo autobusem. Vlakem místo autem. Místo kabelky si vezměte batoh, nebo naopak.

K obědu si kupte něco jiného, z práce odejděte dřív, nebo později a k večeři uvařte úplně nové jídlo.



13. den

Dnes udělejte nebo naplánujte pět věcí, které jste ještě nikdy nezkusila. Třeba jděte na hokej, dejte si žabí stehýnka, upečte štrúdl, jděte běhat, přečtěte si sbírku básní. A nezapomínejte na deník. I dnes si napište, jak se vám to líbilo.



14. den

Naplánujte si nějakou relaxační nebo zkrášlující proceduru. Akupunkturu, aromaterapii, kadeřníka, kosmetiku, masáž zad, jógu…



15. den

Dnes složte poklonu známému, kamarádce nebo i někomu úplně cizímu. Pochvalte ho s úsměvem a upřímně. U všech lidí, které dnes potkáte, se soustřeďte jenom na to pozitivní a zjistíte, že i vám ta udělená lichotka přinese radost.



16. den

Negativní myšlení je tak snadné! Proto se dnes snažte myslet pouze pozitivně. Nebuďte cynická ani skeptická. Ke všemu, co děláte a o čem přemýšlíte, přistupte z té radostné stránky.



17. den

Dnes se povoluje denní snění na plné pecky. Buďte klidně sobecká a vysněte si cokoliv, jenom to musí být něco, o čem už jste někdy snila. Představte si, že vládnete světu, jedete na safari s mladým Redfordem nebo právě zpíváte se svou kapelou před nabitou koncertní halou. Je to krásný pocit, že?



18. den

Dneska se naučte pět nových věcí, které vám usnadní každodenní život. Zapamatujte si svůj PIN, telefonní čísla a adresy svých nejbližší a narozeniny všech z rodiny. Nechte přátele, ať vás vyzkouší, a své nově nabyté vědomosti pak často používejte.



19. den

Už jsme daleko za polovinou našeho programu. Víte o sobě mnohem víc než na začátku, a teď je čas plánovat. Na pět let dopředu. Napište si, co dál od života chcete. Když své cíle jasně zformulujete, bude mnohem snazší jich dosáhnout. Váš pětiletý plán nemá být dogma, můžete ho klidně měnit podle toho, co vám život přinese.

20. den

Dnešek by měl vyjít na volný den. Strávíte ho v naprostém tichu! Nitru se mnohem lépe naslouchá, když kolem nezvoní telefon a nebrebentí děti. Udělejte si doma útulno, pište si seznamy nebo dopisy, uvažujte nad problémy. Odstřihněte se od vnějšího světa. Vypněte telefon, neotevírejte maily. Jen to nezapomeňte oznámit nejbližším, aby nepanikařili.



21. den

Vrátíme se na jeden den do dětství. Jak je to dlouho, co jste nehrála Člověče, nezlob se, Monopoly, dámu nebo Kloboučku, hop? Pozvěte si partu kamarádů a udělejte si hráčské doupě. Díky návratu do dětství uvidíte své současné starosti z nové perspektivy.



22. den

Využijte dnešek k doplnění úkolů, které jste ještě nestihla udělat.



23. den

Kdykoliv budete potřebovat pořádně rozjet mozek na plné obrátky, pomůže vám pět

nástrojů:

1. mentolová nebo mátová žvýkačka či bonbony,

2. bazalkový, grepový nebo citronový esenciální olej,

3. 100 ml olivového, slunečnicového nebo mandlového oleje,

4. automasáž hlavy a obličeje.



24. den

Dnes si posílíte sebevědomí. Jednou za hodinu si zopakujte: Jsem inteligentní, lidi na mě dají, mám skvělé nápady, jsem ohleduplná, velkomyslná a věřím si. Napište si tuhle nebo jakoukoliv jinou pochvalu na kousky papíru a vyvěšte všude tam, kam vám během dne padne zrak. Nepochybujte o sobě a nesnižujte sama sebe. Všichni máme své chyby, ale teď se soustřeďte jen na to pozitivní. Nezapomínáte psát o každém úkolu do deníku?



25. den

Každý den se na sebe díváte do zrcadla. Ale dokázala byste nakreslit svou tvář? Denně chodíte do práce, ale uměla byste za minutu detailně popsat svou kancelář? Jakou barvu mají dveře u sousedů? Jak se jmenuje váš obchod s potravinami? Takže dnešní úkol je jasný. Nakreslete svůj portrét, do deníku popište svou kancelář a odpovězte na obě otázky. Pak vyzkoušejte sama sebe na dalších podobných popisech a porovnejte vše se skutečností.



26. den

Víte, co to jsou ujištění a zobrazení? Ujištění jsou věty a zobrazení obrazy ve vaší hlavě, které mají moc změnit skutečnost. Kdykoliv na vás přijdou v životě pochybnosti, potíže nebo špatná nálada, připravte si na ně heslo nebo obraz. Například věta „Jsem klidná a přesně vím, co chci,“ vás může provést zvlášť obtížnými okamžiky u rozvodového soudu. Nebo „Zvládnu všechno, co mi život přichystá.“ Případně „Jsem nervózní – to znamená, že jsem na všechno připravená.“ Vytvořte si i vlastní zobrazení. Například váš byt konečně po rekonstrukci nebo nové šaty, které sháníte.



27. den

Každý den na nás útočí spousty negativních vlivů a vy musíte zjistit, co vás dostává zpět do pohody. Je to hudba, čokoláda, cvičení, vůně, kamarádky, knížka nebo možnost pořádně si zaječet? Jakmile na to přijdete, mějte svůj lék vždy po ruce. Noste u sebe CD přehrávač, kousek čokolády, choďte se v práci protáhnout na záchod… Už jen to, že budete znát spouštěč své dobré nálady, vám pomůže odolávat té špatné.



28. den

Dnes máte poslední možnost dohonit všechny resty. Potom si přečtěte deník a uvědomte si, co všechno jste za uplynulý měsíc dokázala. Jste skvělá!



29. den

Máte teď mnohem lepší náladu, jste soustředěnější, otevřenější a ráda využíváte svou fantazii. Je na čase vybrat si nějakou svou osobní mantru. Univerzální větu, verš z básně nebo kousek textu písničky – cokoliv, díky čemu si uvědomíte práci, kterou jste na sobě odvedla. Kdykoliv budete mít pocit, že tenhle program už je dávnou minulostí, mantra vám všechno připomene.



30. den

Gratulujeme! Úspěšně jste dokončila náš program na generální úklid mozku. Poplácejte se po zádech, užijte si svůj úspěch a pořádně se chvalte. Naučila jste se respektovat a mít ráda své skutečné já a jste si mnohem jistější v tom, kam jdete a co chcete od života. Naučila jste se užívat si každou chvilku a nezabíjet jen tak čas. Naučila jste se odblokovat < zbytečně negativní myšlenky a víte, jak vás vidí lidé kolem vás. A zvládla jste to všechno sama! Za jeden měsíc jste došla tam, kam se většina lidí nedostane ani do konce života.