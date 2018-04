Čtenářský recept: Vestfálská roláda s podzimním ovocem

Doba přípravy: 1,5 hodiny

Množství: 4 - 6 porcí

1 kg vepřového plecka nebo krkovice

2 jablka

velká hrst sušených švestek

1 velká cibule

2 stroužky česneku

pepř

sůl

3 lžíce portského nebo jiného těžšího vína

voda

kuchyňský provázek

1. Plecko rozložíme a upravíme z něj dva pláty, nemusí být příliš pravidelné. Maso z obou stran osolíme a opepříme. Jablka oloupeme a pokrájíme na měsíčky. Asi polovinu jich rozložíme na maso a přidáme i polovinu švestek. Maso nepříliš pevně zamotáme provázkem, do volných míst ještě můžeme zastrkat další kousky ovoce. Použijeme-li krkovici, stačí ji vprostřed ze strany hluboce naříznout, naplnit a svázat. Bude-li masa menší kousek, můžeme přidat ovoce jen do pekáče.

Maso vložíme na pekáč, podlijeme na centimetr vodou a dáme péci do trouby, vyhřáté na 200 - 220 stupňů.

2. Asi po dvaceti minutách maso přelijeme výpekem, přidáme nahrubo pokrájenou cibuli a česnek, trochu portského, případně ještě podlijeme a pečeme dále při snížené teplotě. Občas přeléváme šťávou.

3. Když je maso skoro měkké a upečené (nevytéká po vpichu růžová, ale nahnědlá šťáva), přidáme zbylé ovoce. Ochutnáme, dosolíme a dáme dopéci. Celkově to trvá u půlkilových kusů masa hodinu až hodinu a půl. Pokud pečeme příliš prudce, nebude maso dost šťavnaté.

4. Upečené maso necháme chvilku odpočinout, odstraníme provázek a nakrájíme napříč. Na každou porci rozdělíme i několik kousků ovoce a přelijeme šťávou. Hodí se k němu šťouchané brambory, škubánky, žemlové knedlíky, svítek, noky.

Vhodným nápojem je červené víno i pivo.



Poznámka: Inspirací mi byla hlavně středověká kuchyně, o které jsem četla. Kombinovala všechny dostupné suroviny a nerozlišovala ještě sladké a slané pokrmy. Recept využívá tradiční domácí suroviny, přesto působí v tomto spojení moderně. Šťávu není třeba ničím zahušťovat ani k vepřovému přidávat další tuk či slaninu.