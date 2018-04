Sportovním hitem je veslování. Pod střechou i na řece

Zatímco Václav Chalupa se už přesunul mezi sportovní legendy a mladí ho sotva budou znát, Miroslava Knapková a Ondřej Synek patří k nejúspěšnějším sportovcům současnosti, a úspěchy sklízejí i další posádky veslařů. Stále více Čechů tak zajímá na pohled hladký, ve skutečnosti ale velmi napínavý sport.



Zájmu o veslování využívají i posilovny. I když veslovací trenažér obvykle nepatří k nejvytíženějším strojům, své fanoušky má, a dokonce nabírá na popularitě. Například v New Yorku patří k novým hitům místních posiloven. I v Česku ale má tento pohyb věrné příznivce. Pokud vás veslování pod střechou chytne, můžete si v něm i zazávodit: v rámci disciplíny zvané indoor rowing sportovci porovnávají své veslařské výkony se soupeři podobně jako na řece, jen s tím rozdílem, že v teple.



Trocha historie

Veslování patří mezi velmi staré sporty, na veslicích se podle historických pramenů soutěžilo už ve starém Egyptě a Řecku. Moderní veslování založili v 18. století v Anglii, kde také vznikl asi nejslavnější závod současnosti: závod osmiveslice univerzit v Oxfordu a Cambridgi se koná už od roku 1829. V Česku se závodem veslařů oslavoval v roce 1845 příjezd prvního vlaku z Vídně a v roce 1860 vznikl na Žofíně první klub vyznavačů tohoto sportu English Rowing Club, otevřený Angličanům, Němcům i Čechům.



Co si pamatovat Skif: je pro jednoho veslaře, má dvě vesla (v této kategorii vynikli V. Chalupa, M. Knapková, O. Synek)

Dvojskif: je pro dva, každý má dvě vesla; veslař sedící blíže špičce lodi (tzv. háček) kormidluje loď a ohlíží se, druhý veslař (štrok) udává tempo. Dvojka: je také pro dva, ale každý má pouze jedno veslo Párová čtyřka: je pro čtyři, každý má dvě vesla; na místě prvním je opět háček, který se otáčí a hlásí směr, na zádi sedí štrok, který určuje tempo lodi a kormidluje nohou, dva prostřední veslaři jsou motory (v roce 2004 přivezl český tým stříbro z Atén) Nepárová čtyřka: je opět pro čtyři, každý má pouze jedno veslo; zde se kategorie dělí na dva typy – s kormidelníkem a bez Osma: je pro osm závodníků, každý má jedno veslo, loď má vždy ještě kormidelníka Lehká váha: veslaři lehčí konstituce soutěží ve zvláštních kategoriích, mají stanovené váhové limity na osobu

O několik let později vznikla z iniciativy Miroslava Tyrše česká veslařsko-plavecká jednota Vltava a postupně začal veslařské kluby zakládat i Sokol. Český veslařský svaz, který dodnes sdružuje všechny kluby v Česku, svůj vznik datuje od roku 1884. V 90. letech 19. století se české země zapojily do mezinárodních veslařských struktur a vznikly zde první tradiční závody, z nichž nejvýznamnější – pražské Primátorky – první ročník datují rokem 1910. Od roku 1896 také veslování patří mezi olympijské sporty (to ženské až od roku 1976).



Užitečné na sto způsobů

Nejen fanoušci veslování, ale i mnozí odborníci považují tento sport za vynikající způsob, jak dostat tělo do formy. Mezi jeho výhodami zmiňují například následující:



• zapojuje prakticky celé tělo, čímž ho víceméně rovnoměrně zatěžuje (především pracují svaly přední strany stehen, svaly ramen a břicha)

• aktivují se nohy, ale také břicho a záda, což mohou využít především lidé se sedavým zaměstnáním

• tělo vykonává plynulý pohyb, není tedy vystaveno žádným nárazům

• při veslování váhu těla nenesou nohy, a tak je toto cvičení vhodné i pro lidi s nadváhou nebo seniory

• můžete si zvolit, jestli chcete zabrat jen trochu, nebo zda tělo potrápíte na hranici jeho možností

• cvičení je energeticky náročné, a proto se doporučuje lidem, kteří chtějí zhubnout

Ještě více zábavy si pak užijete, pokud se rozhodnete veslovat na řece. Veslaři si totiž při sportu užívají těsný kontakt s přírodou a v případě veslování v posádkách také spolupráci a kolektivního ducha. Úspěšní mladí sportovci pak mají šanci vycestovat i do ciziny na sportovní stipendia.



Kdo a za kolik?

Veslařské kluby přijímají členy od deseti let, otevřené jsou ale i starším. Výhodou tohoto sportu je i to, že není třeba žádné drahé vybavení: loď většinou vlastní klub, takže sportovce kromě zaplacení ročního příspěvku v řádu několika tisíc korun čekají jen výdaje za soustředění nebo závody.



Poněkud finančně náročnější pro vás nejspíš bude, pokud budete chtít veslovat v posilovně. Vstupné nebo členské příspěvky jsou několikanásobně vyšší, a jestliže se rozhodnete koupit si posilovací stroj domů, počítejte s investicí několika tisíc, u kvalitnějších strojů spíše desetitisíců.



S každým posilováním opatrně

Možná jste právě dostali chuť skočit do lodi nebo do posilovny, chopit se vesel a protáhnout a zpevnit si tělo tak, jak slibují fandové tohoto pohybu. Fyzioterapeutka Martina Končalová, která pracuje například s Ondřejem Synkem, ale radí opatrnost.



Kde zjistit víc Stránky Českého veslařského svazu www.veslo.cz: na tomto webu najdete seznam veslařských klubů, zprávy o veslování a podobně.

Program www.prijdveslovat.cz: web připomíná tradici i současnou podobu veslování a směruje zájemce o tento sport do jednotlivých klubů. Web www.indoorrowing.cz: je věnován veslování na trenažérech, soutěžím v tomto sportu a tak dále.

"Stejně jako u každého posilování nebo soustavně vykonávaného pohybu je potřeba, aby nejdříve bylo v pořádku celé tělo. Rozhodně doporučuji navštívit před zahájením každého aktivního sportování odborníka, který zjistí, jak na tom vaše tělo je, a pomůže ho srovnat. Až pak je bezpečné začít cvičit, a tím nabírat sílu," dodává doktorka Končalová.



Pokud se někdo vrhne do náročného tréninku, aniž by svůj stav nechal posoudit, koleduje si o problémy. I když fandové veslování jsou přesvědčeni, že se jedná o veskrze zdravý a užitečný pohyb, fyzioterapeutka radí opatrnost.

"Často za mnou chodí lidé a chtějí, abych jim poradila ten nejlepší a nejzdravější cvik, po kterém budou v kondici, a bude jim super. Ale univerzální rada neexistuje. Je potřeba znát své pohybové možnosti," dodává doktorka Končalová.



Veslování je také pro tělo jednotvárné. "Když je tento nacvičený stereotyp užíván nad rámec možností těla, pak je třeba zahájit regeneraci. Není-li poskytnuta regenerace včas a jmenované partie jsou i nadále stálým opakováním zatěžovány, dojde k jejich přetížení," zdůrazňuje fyzioterapeutka nutnost průběžně konzultovat stav těla s odborníkem.

Ona sama by rozhodně nedoporučila veslování lidem, kteří mají například problémy s akutními či chronickými bolestmi pohybového systému – zejména v oblasti bederní a krční páteře. Komplikací jsou i stavy po operacích kyčelních nebo kolenních kloubů.



"Znám lidi, kteří veslují třeba i po operaci ploténky, ale to jsou výjimky, vždy potřebují pravidelnou péči a dohled, aby se vyloučily možné komplikace," vysvětluje.



Článek vyšel v květnovém vydání časopisu Zdraví