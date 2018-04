Veronika Žilková: Neslušné otázky mi nevadí

Zkusíme takovou hru – budu vám říkat zajímavé osobnosti...

... pro vás zajímavé.

Ano. A vy mi řeknete, na co byste se jich zeptala. Karel Gott.

Jak mu dopadl odběr krve. Chodíme ke stejné lékařce, minulý týden odebírali krev mému synovi, za pět minut tam přišel Karel Gott.

Lucie Bílá.

Vy mi házíte špeky. Tyhle lidi znám, pohybujeme se ve stejných vodách. S Karlem Gottem jsme strávili hodiny čekání na Silvestra. Zeptala bych se: "Karle, Mistře, proč jezdíte proboha naší ulicí užitkovým vozem?“

Užitkovým vozem?

Jezdí k nám za jedním muzikantem. Proč se tak bohatý a špičkový umělec nechá vozit služebním autem s mřížkou vzadu? A Lucie Bílá? Na ty lidi vím spoustu věcí. Do novin to nedám, ale v talkshow bych s tím neměla problém. Tři dny zvažuju, na co se zeptám. Píšu si to na papírek a pak to třeba celé vymažu, protože mi to přijde konvenční. Chci, aby to bavilo mě. Nechci se ptát na věci, které všichni xkrát řekli.

Na co byste se nikdy nezeptala?

Obecně to je kravina.

Tak dám příklad. Zkuste si představit, že byste slyšela o prezidentu Klausovi drb, že je gay. Zeptala byste se ho na to? Nebo by to bylo neslušné?

Neslyšela jsem to. Nezeptala bych se. A je od vás šílené, že se mě na to ptáte. Pište o tom vy. Nepodsouvejte mi odvahu, kterou nemáte. Novináři jsou strašně servilní a úslužní. Zase chcete, abychom my šašci byli odvážní za vás. Já dávám k otázce obličej. Vy můžete klidně dál jezdit metrem, nikdo neví, jak vypadáte vy, kdo jste se tak drze zeptal na Klause.

My neřešíme, jestli bych se zeptal já, ale vy.

Mě to nezajímá!

Kdyby vás to zajímalo, zeptala byste se? Nebo by to už bylo neslušné?

Neslušné otázky klidně položím, ale ne ty, které by ublížily. Je lehké být zábavná a impertinentní, ale tak to dělat nechci. Ráda hosta uvedu do rozpaků, ale nejsem ochotná ho pro pobavení diváků zesměšnit. Někoho se zeptáte na homosexualitu, protože víte, že mu to nevadí, a jiného ne. Nechci se ptát na něco, co by tomu druhému ublížilo.

Jak to uhádnete?

Snažím se o nich zjistit tolik, že se třeba Michala Davida nezeptám na jeho mrtvou dceru.

Na co byste se zeptala sama sebe?

Dneska vyšel rozhovor ve Story, kde jsem se ptala sama sebe. Pojďme dál. (otráveně)

Nečetl jsem ho a myslím, že ani většina našich čtenářů. Tak prosím o jednu otázku za všechny.

Proč se s váma vůbec bavím? To nechápu. Proč dělám něco, co nechci?

A proč to děláte?

Protože mám pocit, že talkshow potřebuje, abych udělala něco pro reklamu. Ale mně je úplně jedno, na co se mě ptáte. Je mi jedno, jestli tam bude fotka. Naopak – všechny rozhovory mi napáchají další nepřátele, protože je neumím dělat tak, abych se při nich nepohádala, abych neřekla víc, než chci. Snažím se chránit si soukromí, ale stejně vždycky něco prozradím. Baví mě nekonvenčnost. S váma nehraju konvenční hru, kterou bych hrát mohla. Ale přišlo by mi to zbytečné a hloupé.

Nejhloupější otázka, kterou jste kdy dostala?

Leckterá z těch vašich.