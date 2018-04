Veronika? Plážová kráska i tanečnice kankánu

VŠECHNY ČLÁNKY O VERONICE NAJDETE ZDE

Do ateliéru přišly i kadeřnice Regina Soudilová a vizážistka Monika Šallaiová ze salonu Bomton. Regina pracuje v pobočce v pražské Myslíkově ulici, Monika na Budějovické. Do ateliéru si přitáhly těžké kufry s "nádobíčkem", aby mohly z finalistů (znovu) udělat hvězdy.

I Veronika přišla s velkým zavazadlem - plným oblečení a doplňků, které tak miluje. "Musím vám ukázat nové šperky," vytáhla růžový pytlík plný stříbrných náušnic, přívěsků a prstýnků.

Na fotografování si oblékla plážový model: bílomodré triko, bílé tříčtvrteční kalhoty a vysoké žabky. Přidala výrazný stříbrný náhrdelník, náramky a prstýnky.

Pak na ní chvíli pracovaly Monika s Reginou. Když skončily, Veronika sama sebe skoro nepoznala. "No teda, to snad ani nejsem já," divila se. "Když jsem se podívala do zrcadla, fakt jsem si říkala, že na mě kouká někdo jiný," smála se a s několikaměsíčním předstihem si obě dívky "zajistila", aby ji přišly zkrášlit ve svatební den.

Fotky, video, televize Óčko! Reportáž najdete ve VIDEOGALERII.

Fotky z natáčení jsou ve FOTOGALERII.

A nezapomeňte, že Proměna běží každý všední den v 16:25 na Reportáž najdete veFotky z natáčení jsou veA nezapomeňte, že Proměna běží každý všední den v 16:25 na Óčku



Veronika se během Proměny dokázala zbavit ostychu z kamery i z foťáku. Přesto se v ateliéru zpočátku moc necítila. Prý není žádná modelka. Nakonec se přeci jen "oklepala" a společně s fotografem Sašou začala vymýšlet různé pózy a scénky.

Poté přišel na řadu model číslo dvě: rozevlátá sukně a tmavě zelené tričko. V novém "ohozu" se Veronika ještě víc uvolnila a dokonce zatančila kankán.

"Focení bylo super, ale hrozně rychle to uteklo," zhodnotila na závěr. Projevila se jako pravá ženská, protože se jí nejvíc líbilo líčení a "super vlásky, které mi udělala kadeřnice. Už se těším, až ty fotky uvidím."

VERONIČIN ON-LINE DENÍK NAJDETE ZDE