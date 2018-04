Bez tamponů mě při menstruaci břicho nebolí, tvrdí Veronika

Před devíti lety jste žila v přírodě v maringotce. Místo jednorázových vložek jste tam začala používat menstruační kalíšek, abyste eliminovala odpad. Přineslo to však s sebou nečekaně i velkou proměnu v prožívání vaší menstruace.

Před devíti lety jsem skoncovala s klasickými jednorázovými vložkami a tampony, které mi často způsobovaly nepříjemné pocity, odíraly mne, vysušovaly a způsobovaly bolesti břicha. Myslela jsem si, že je to něco, co k menstruaci prostě patří. Až při používání menstruačního kalíšku jsem pochopila, že nic takového zažívat nemusím. Dnes vím, že takové pocity jsem neměla pouze já. Naopak, překvapuje mne, že tyto pocity se vyskytují u velkého množství žen, se kterými v rámci své práce hovořím.

Jste už zpět ve městě, menstruace vás vlastně živí a nejde jen o pomůcky, ale i o energii ženské cykličnosti. Co nového jste o sobě objevila?

Menstruaci už nevnímám jen jako každoměsíční proces odloučení děložní výstelky, ale i jako určitý způsob očisty. A to jak fyzické, tak i psychické. Psychická očista (pro některé možná někdy očistec) nastává již několik dní před samotnou menstruací. Největším darem a zároveň největším prokletím je to, že právě v této fázi se nám ukazuje pravda. Co často po zbytek měsíce nechceme vidět a ignorujeme to, právě v této fázi vylézá nejvíce na povrch. Tato fáze nás zkrátka nutí podívat se „pravdě do očí“, podívat se pod pokličku našeho hrnce, který si v sobě tak dlouho udržujeme zavřený.

Veronika Lančaričová Narodila se před 26 lety, aktivně se tématem menstruace zabývá posledních šest let.

Prezentuje různé varianty menstruačních pomůcek a zodpovídá otázky ohledně menstruace.

Působí ve společnosti Kalíšek.cz. Na toto téma píše články a sepsala také knihu Ženství jako dar aneb menstruace ve 21. století, která brzy spatří světlo světa.

Myslíte ten hrnec, co se někdy přeplní a bouchne? Co se s námi děje těsně před menstruací?

Některé ženy neprožívají žádné speciální pocity, ale jiné moc dobře vědí, co to znamená, když nastoupí premenstruační syndrom. Žena se může změnit na nebezpečnou saň, která je schopna během chvíle všechno rozmetat. Proč? Důvodů může být mnoho. Někdy jsme něco v sobě potlačily, neřekly, spolkly... Říká se, že právě v této fázi se ženy chtějí nejčastěji rozvádět. Ale takové stavy nemusíte prožívat každý měsíc - pokud uděláte pořádný „generální úklid“, v dalších premenstruačních fázích budete „uklízet“ a zpracovávat pouze ta témata, která se objevila od „posledního úklidu“.

Premenstruační fáze nám tedy ukazuje, co by bylo dobré změnit, abychom příště zas nebouchly. Co prožíváme psychicky během menstruace?

Spousta žen zažívá, že jsou během menstruace „mimo“. Nejsou schopné normálně uvažovat a fungovat, ale na druhou stranu také popisují, že jim přicházejí různé sny, inspirace, nápady apod. V knížce Her Blood is Gold (Její krev je zlatá) připisuje její autorka Lara Owenová kromě očisty menstruaci ještě hlubší, spirituální význam, kdy ženám přichází během ní různé vhledy a inspirace. Mně se to děje ve formě snů, kdy mi ke konci menstruace přichází hodně nápadů na články a knihy.

Některé ženy jsou první dva tři dny menstruace naprosto nepoužitelné. Nemají sílu nic dělat, nikoho vidět. Co s tím?

Je naprosto normální, když kolem menstruace vaše výkonnost klesá. To se v dalších dnech zase změní a vaše výkonnost poroste. Stoupání a klesání energie v průběhu měsíce je u ženy přirozené. Mně pomáhá, když si první den menstruace zalezu a jen spím a odpočívám, když mám tu možnost. Neuvěřitelně mě to nastartuje do dalšího měsíce.

Co ženy, které mají pevnou pracovní dobu, děti, jak mohou respektovat svou menstruaci?

I v rámci pevně stanovené pracovní doby „můžeme jet na vlně naší cykličnosti“ a být s ní v souladu. Záleží na nás. Není nutné během menstruace odejít kamsi na samotku a zavřít se tam. I hodinka či dvě odpočinku navíc udělají velký rozdíl – a to se dá vždy zařídit. Jedna firma v Bristolu dokonce poskytuje ženám menstruační volno a vyzkoumali, že se jim to vyplatí. Že ženy jsou pak ve zbytku měsíce více výkonné, takže firma netratí, naopak získává.

Jsou v tomto směru čeští zaměstnavatelé vstřícní?

To záleží na firmách. Ale i u nás existují kurzy pro zaměstnavatele, na kterých se mohou dozvědět o ženské cykličnosti, jak ji využít v pracovním světě.

Třeba, že mají poslat ženu na vyjednávání v době ovulace? To by byla hodně velká zbraň...

A proč ne - proč toho nevyužít, když to bude fungovat? V době ovulace totiž prý ženy nejlépe komunikují a vyjadřují se. Ale samozřejmě nemusí to platit vždy.

Posouvá se podle vás postoj k menstruaci v naší společnosti? Od něčeho, co je na obtíž, k tomu, že to může být i dar?

Určitě. Pro příklad nemusím chodit daleko. V mé rodině bylo pro babičku absolutní tabu a nepředstavitelné, aby o své menstruaci s kýmkoli hovořila. Každou generaci se to posouvá o kousek dál. Nyní jsme ve fázi, kdy jsme o menstruaci schopné mluvit. Ještě nám schází vnímat tyto dny jako naši běžnou součást nebo dokonce se v těchto dnech cítit příjemně.

Mnoho žen má menstruaci velmi bolestivou, pro ty bude asi dost obtížné vidět v ní něco příjemného...

Podle mnohých výzkumů v dnešní době neustále přibývá bolestí během menstruace, můžeme se tedy ptát, co děláme dnes jinak než ženy v minulosti? Chce to čas a je potřeba jít do hloubky. Často je také potřeba změnit celkovou životosprávu. To se nám však mnohdy nechce a hledáme proto „snadnější a rychlejší“ řešení, například v podobě růžové pilulky.

Jaké jsou ty nejčastější příčiny bolestivého prožívání menstruace? Asi to nebude jen těmi pomůckami.

Bolest může souviset právě s tím, že si nedovolíme odpočinek. Jedeme na sto procent celý měsíc a tělo reaguje tímto způsobem - bolest nás vyřadí ze hry, jako takové varování: Zastav se! Je to docela drsný způsob, ale funkční. Záleží na nás, jestli tuto zprávu rozklíčujeme, nebo potlačíme. Velký vliv má též naše samotné vnímání menstruace. Pokud máme hluboko v sobě přesvědčení, že menstruace je nepříjemná a přináší bolest, pak tomu tak bude. Bolest mohou způsobit i poruchy páteře či špatná funkce svalů pánevního dna. Vyplatí se tedy cvičit. Od bolesti může pomoci i orgasmus, který uvolňuje děložní čípek, na který tlačí menstruační krev, a to může způsobovat nepříjemné pocity.

Jsou ženy, které si od menstruační bolesti pomohou hormonální antikoncepcí. Není to nejsnazší řešení?

Hormonální antikoncepce způsobí to, že žena přestane menstruovat úplně a dochází k pouhé „pseudomenstruaci“, k tzv. krvácení ze spádu. Kvůli hormonální antikoncepci je v krvi méně estrogenu, což znamená, že jsme schopné se lépe prostorově orientovat nebo dokonce číst v mapách, ale kvůli nedostatku tohoto hormonu jsme „lepšími parťáky“ než milenkami. To se samozřejmě u každé ženy může lišit. Než se pro hormonální antikoncepci rozhodneme, je důležité vědět, že existuje řada dalších možností, jak se chránit, o kterých často nemáme ponětí, nebo o nich máme zkreslené představy.

Dřív byly ženy častěji těhotné, víc kojily, nemenstruovaly tolikrát za život jako dnes - to říkají zastánci antikoncepce, která podle nich naopak tělo šetří.

Já osobně věřím v „moudrost těla“ a tomu, že tělo ví, co dělá. Věřím, že mé tělo zvládne i více menstruací, než zažily mé předkyně. Existuje také názor, že právě díky menstruaci, jakožto formě fyzické očisty, se ženy v průměru dožívají více let než muži. Tak co tedy platí: je menstruace nepřirozená, anebo zdraví prospěšná?

Je důležité mluvit o přirozenosti menstruace už s malými holčičkami?

Pokud se samy zeptají, protože to znamená, že už jsou na odpověď připravené. Ale chtějí znát vysvětlení pouze na to, na co se zeptaly, tedy nechtějí slyšet ani míň ani víc. Znalost o tom, co to menstruace je, potažmo jak se k menstruujícím ženám chovat, je ale důležitá také pro kluky.

Proč?

Aby již od malička věděli, co to menstruace je, co se během ní s dívkami děje a jak proto můžou k menstruujícím dívkám přistupovat - bez studu a s pochopením. Když budou již od mládí vědět, že se ženy vlivem hormonálních změn proměňují a dochází u nich k určitým cyklickým proměnám, může jim to v lecčem usnadnit budoucí vztahy.

U holčiček změny začínají už s první menstruací?

Začíná to již daleko dříve. Malá holčička vnímá menstruaci skrze to, jak ji prožívá její maminka.

Co když má ale matka k menstruaci negativní postoj?

Pak je lepší říct to dceři na rovinu. Dítě by stejně poznalo, že nejsme pravdivé. Ale zároveň jí můžeme ukázat, že existují ještě jiné přístupy a možná řešení...

Může způsob přístupu k menstruaci pozitivně ovlivnit něco jako oslava první menstruace, rituál, který nabývá na popularitě?

Než začnete s plánováním takové oslavy, zeptejte se dcery, jestli vůbec o něco takového stojí, a pokud ano, tak v jaké podobě. Vysvětlete jí, jak by takový den mohl proběhnout a proč je dobrý. Její přístup k menstruaci a také oslava se bude odvíjet od jejího věku. A pak, pokud dívka s oslavou souhlasí, může to být pro ni krásný zážitek, který si bude dlouho pamatovat a díky kterému získá příjemnější pohled na sebe a svou menstruaci.

Pokud už jsme matkami, má smysl své ženství oslavit zpětně, když se v době naší puberty podobné oslavy nedělaly?

Ano. Je naopak velmi důležité dopřát si takovou oslavu nejdříve sama pro sebe. Nemůžeme totiž předávat svým dcerám něco, co jsme samy nezažily. Častokrát se může stát, že matka dceru do takové oslavy nutí právě proto, že si skrze ni kompenzuje svůj nedostatek.