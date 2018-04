Veronika hýří barvami. Je jako „hipík“, říká její přítel

VŠECHNY ČLÁNKY O VERONICE NAJDETE ZDE

"Tady mám svůj nejnovější úlovek, botičky na jaro," chlubila se Veronika barevnými teniskami.

Módní poradkyně Anna Nosková je přejela zkušeným okem a zaradovala se. Ale hned taky Veroniku upozornila, aby dávala pozor, s čím pestrou obuv kombinuje.

Blonďatá finalistka Proměny má v šatníku hodně triček s obrázky, džín s výšivkami a halen ve stylu ethno. "Takové výrazné kousky bývá těžké sladit. Neuškodilo by, kdyby si Veronika pořídila pár jednobarevných kousků," řekla Anna.

"Mám ráda bláznivé věci, obrázky, potisky. Taky sbírám ponožky se zvířátky, jedny mi přivezla kamarádka až z Dánska," prohlásila Veronika. Kromě ponožek sbírá i šátky a sponky. Ke každému oblečení má jedny.

Veronika zkrátka vyznává bláznivý styl oblékání, s nímž naštěstí nemá problémy ani v práci. "Jsou tam samí mladí lidé, líbí se nám podobné věci," vysvětlila.

Móda finalistku Proměny baví, to je vidět. A nic na tom nemění ani kila navíc, kterými je Veronika (zatím) obalená.

A co na její svršky říkala módní poradkyně Anna? "Veronice by hodně sedl sportovně-elegantní styl, který není ani moc usedlý, ani příliš nedbalý. Veronika v tomto směru udělala správný krok, když si pořídila sako s všitou mikinou."

Během "módní přehlídky" se na scéně objevil i Veroničin přítel Jarda. "Veronika se mi nejvíc líbí v mikině, sluší jí sportovní styl. Ty haleny s výšivkami, to ne. Vypadá v nich jako hipík," pronesl. "Já se oblékám podle nálady," usadila ho jeho partnerka.

"Veronika se v trendech vyzná a ví, co jí sluší. Jen by si měla dávat pozor na kombinaci barev, výšivek a doplňků, aby nepůsobila cirkusovým dojmem. A taky by se měla vyhýbat příliš nápadným potiskům a strečovému oblečení, které ji zbytečně rozšiřuje," uzavřela hodnocení Anna.