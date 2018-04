Věříte si? Nabízíme návod k sebevědomí a test, jak jste na tom

1. Partner, který s ní chce manipulovat, narazí.

Miláčku, nezdá se ti, že se chováš sobecky, pokud chceš jít v sobotu raději s kamarádkou do kina než na návštěvu k mojí mámě? Leckterou by možná jeho výčitka dostihla a abychom nebyly příčinou "rozbroje" v rodině, omluvily bychom se kamarádce a nakráčely ke tchýni. Tam bychom se celé odpoledne přemáhaly k úsměvu a těšily se, až to bude za námi.

Ne, sebevědomá žena si je jistá, že když byla u tchýně minulý víkend, tentokrát se bez ní dýchánek obejde. Nechá maminku pozdravovat a vyrazí klidně i sobecky (každý ať si ji cejchuje, jak myslí) do kina.

2. Sebevědomá žena umí naslouchat sama sobě, zná své teritorium a jeho hranice.



Ty, které si věří - ženy s ambicemi, které vyrůstaly v rodinném prostředí, v němž se pozice ženy nepodceňovala, ba naopak - jsou to dcery silných matek (mají identifikační vzor) - jsou to jedináčkové, nebo prvorozené dcery s větším věkovým odstupem od svých dalších sourozenců - jsou to vůdčí osobnosti, svou pozici si dokázaly nalézt už ve školním věku v rámci kolektivu - jsou to ženy, které znají své přednosti: intelekt, drive, fyzická přitažlivost, komunikativní dovednosti - jsou to ženy, které ve své rodině měly možnost užívat si dostatečnou míru uznání a ocenění jejich kvalit.

"S manželkou už nám to v posteli nefunguje, zato s tebou bych si dokázal představit věci," laškuje s vámi šéf a přitom vám na večírku funí do ucha. Jenže vy jste stydlivá a ke všemu romantička, které je už jen samotná věta krajně nepříjemná?

Ačkoliv na minulé párty se podobně tlačil na jinou kolegyni, která se při tom náramně bavila, chyba není ve vás. Neodcházejte ani netrpte, ale zpříma mu sdělte, že jak téma, tak způsob téhle konverzace, vám vadí.

3. Dokáže racionálně vyhodnotit své emoce.

Nesnášíte svoji o 20 let mladší švagrovou, protože je to mrcha, která v pětadvaceti rozvedla vašeho staršího bratra? Děti "připravila" o tátu a navíc jste si s jeho bývalou ženou dost rozuměla? A co kdyby to nějaká podobná "flundra" udělala vám? A pak přijedete nic netušíc k mamince na oběd a protože prarodiče mívají rádi rodinu pohromadě, bratr je tam i s ní! Máte sto chutí se otočit na podpatku a zmizet. Dát té blonďaté nafoukané "krasavici" kastrólem do hlavy. Nejraději byste ztropila scénu, alá co tady ta kráva dělá?!

Jenže raději rychle vyhodnotíte klady a zápory a uvědomíte si, že nechcete naštvat ani bratra ani vlastní rodiče a že jakákoliv aféra by se obrátila proti vám. A tak se rychle zapojíte do přípravy oběda a brzy po něm se v klidu rozloučíte.

4. Umí se omlouvat a poučit se z kritiky

Šéfové kritizují vaši práci. Sebevědomá žena se neurazí ani neuteče s pláčem, ale vyslechne si důvody a přemýšlí o nich. Všechny nemusí být hned pravdivé. Jenomže vy sama nejspíš víte, že jste přípravu nechala na poslední chvíli, že ostatní povinnosti anebo i zábavy byly včera přednější a navíc mámu odvezli do nemocnice, protože si na náledí zlomila nohu.

Přiznáte si, co všechno šlo vymyslet lépe, v jakých zdrojích jste mohla zapátrat a že jste se nemusela obhajovat nekoordinovaným mumláním... Navrhnete šéfovi, že práci dotáhnete, že jste si nedostatků vědoma a že příště to bude určitě lepší.

5. Umí se ohradit a bojovat za svá práva

Úřednice v bance vás vytočila. Ve formuláři chtěla vyplnit i kolonky, o kterých jste byla přesvědčená, že vyplnit nemusíte. "Jen to tam napište," poručila vám a vy, protože úředního šimla ani trochu nechápete, jste se zeptala proč. "No to se musí. Pište!" V tomhle duchu jste se chvíli dohadovala a pak jste si nechala zavolat jejího vedoucího a měla jste pravdu.

Ale i kdybyste jí neměla, sebevědomá žena se umí zeptat, ohradit se a bojovat. Ne vy, ale úřednice měla špatný den.

6. Je cílevědomá a přímější



Ty, které si nevěří - ženy z patriarchálního rodinného modelu kde to bylo tak, že slovo muže platí na 1. místě a místo ženy přináleží více k ošetřování a utváření domácího krbu - ženy, které ne získávaly příliš silné satisfakční body v mládí (od rodiny, přátel, partnerů,atd.) - ženy, vyrůstající v málo tvořivém a rozvíjejícím prostředí ( podpora ducha, podnikavosti, tovřivosti,… ) - zneužívané ženy - ženy, které zůstávají žít v rámci Čech, "zamrzly" v regionálním životě ČR

Chcete svatbu? Chcete dítě? Víte to, ale přesto čekáte, až s tím přijde partner, protože byste ho nechtěla vyplašit? Co kdybyste se zmínila před kamarádkou, která chodí s jeho kamarádem a ten že by mu to ve vhodnou chvíli někdy řekl?

Chyba! Sebevědomá žena nehledá komplikované cestičky k cíli. Taková nepřímá snaha stojí zbytečně moc sil a nebývá vždy úspěšná. Co si o svatbě (o dítěti) jednoduše otevřeně a v klidu promluvit? Když se vyplaší, má problém on, nikoliv vy.

7. Neřeší dilema zda kariéra, nebo rodina, netrpí pocitem, že se obětovala

Z práce domů, dvě směny a ať děláte co děláte, vždycky trpíte pocitem, že někde se angažujete moc a jinde málo.

Ne! Zvládáte práci i rodinu tak, jak právě vy můžete a umíte. Nikdo jiný než vy neví lépe, co je a co není ve vašich silách a co je a není pro vás důležité. Žádné rady typu: "Normální je mýt okna každé dva měsíce nebo normální matka dítě do jeslí neodkládá a vaří teplé večeře..." nejsou pro vás žádnou normou (říká se tomu respekt k vlastní osobě). Svůj čas a síly jste si rozvrhla tak, jak považujete za nejlepší a jak vám vyhovuje. Nikdo vám nediktuje, co máte a co ne, takže jste se svým životem spokojená a k pocitům oběti máte daleko.

8. Umí se pochválit

Největší podíl na vašem pevném sebevědomí má váš partner. Ani rodiče, ani kamarádi, ani dosažené vzdělání nebo pozice v práci, ale životní partner, jak vyplynulo z průzkumu, který si nechal zpracovat Slovensko-český ženský fond.

Jenže když ani partner tuhle "funkci" nezvládá, musíte se pochválit sama. Ženy totiž touží hlavně po lásce a ocenění, tvrdí Renata Ptáčníková, která vede kurzy Jak získat sebedůvěru a neztratit cit. A když nás nemiluje a neocení naše okolí, musíme to udělat samy. Sebevědomá žena nejen že to ví, ale umí sama sebe ocenit.

Desatero zdravého sebevědomí

1. Snaž se být sám sebou. Ne někým jiným.

2. Chval se "i před večerem" a využívej své přednosti. Žij v pohodě se svými nedostatky.

3. Důvěřuj, ale ne slepě. "Prověřuj", říkává se. Ne každý, kdo to tvrdí, to s tebou myslí dobře. Prověřuj i závažnost nesnází. Lze použít "test smrtelné postele" jeho otázka zní: "bude mě tento problém trápit ještě na smrtelné posteli?"

4. Měj ráda sebe sama. Pro radost, ale i proto, abys mohl mít rád své bližní.

5. Když se věci nedaří, věř, že bude lépe. Kdy? Hned jak na to přestaneš úzkostlivě čekat.

6. Udržuj se v kondici, pečuj o své zdraví a pohodu.

7. Nešetři na sobě.

8. Nevnucuj se, neraď, pokud tě o radu nežádají, nedávej svůj cit tomu, kdo o něj nestojí nebo si ho nezaslouží.

9. Nekritizuj druhé, ale hlavně se vyhni časté sebekritice. Místo toho změň, co ti vadí.

10. Naslouchej dobrým radám, ale jednej podle sebe. "Jednej! To je příkaz k akci!" Samozřejmě to neznamená pouhé "Dávej si předsevzetí".

Zdroj: Tomáš Novák a Blanka Dvořáčková: Věřte sami sobě!