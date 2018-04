Místo kroje mám flamenkovou sukni, říká šéfka Českého centra v Madridu

Vizitka * Narodila 11. prosince 1976 v Rožnově pod Radhoštěm. Vystudovala politologii – evropská studia a žurnalistiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Haagse Hogeschool a na Universidad Complutense Madrid.

* Pracovala v redakci Marketing a Media, české pobočce společnosti The Boston Consulting Group a od roku 2002 na ministerstvu zahraničních věcí. V letech 2003–2006 působila jako tisková mluvčí velvyslanectví ČR ve Španělsku. Od 2006 do 2010 pracovala jako marketingová ředitelka The Boston Consulting Group.

* Ředitelkou Českého centra Madrid je od září 2010.

* Aktivně se věnuje sborovému zpěvu.

Do Španělska se vypravila na zahraniční stáž v rámci školy a už zůstala. S přestávkami tam žije už deset let.

"Když jsem přijela poprvé, měla jsem jen jednu postel, skříňku a pět spolubydlících. První den v nové škole byl šok."

Co jste se naučila?

Asi všechno, co člověk potřebuje pro ‚přežití‘ ve Španělsku. Každý den se tam sejde tolik lidí, každý v jiné náladě, s jiným přízvukem. Někdo si chce povídat, někdo zanadávat. Musíte to brát, jak to je. Pomáhalo mi, že jsem slyšela španělštinu z různých koutů země. Rozhodně tam nikdo nemluvil tou krásnou spisovnou španělštinou, jakou mě učili v Olomouci.

A jak se dá zvyknout na španělský styl chování?

Nejlepší je hodit za hlavu tu naši rakousko-uherskou přesnost. V Česku pořád platí, že když je schůzka v pět, tak se má chodit přesně. To stejné očekáváme od druhých.

Můj šéf v madridské kavárně mi třeba slíbil plat, jenže dny plynuly a nikde nic. Už jsem z toho byla nervózní, ale on vůbec nechápal proč. Prostě to bude, až přijde správný čas. Můžete se vztekat, jak chcete, ale nic nepomůže. Oni to takhle prostě mají a je lepší to přijmout, než se tím trápit.

Co nastalo, když skončila vaše stáž?

Po půl roce jsem musela zpátky do Česka, to byl teprve pořádný šok. Přijela jsem z prosluněného Madridu a tady zima a šedo, navíc jsem po pár měsících nastoupila do americké poradenské firmy. A to byla asi ta největší změna. Už žádný chaos a improvizace, jen rychlost, přesnost a výkon.

Do Madridu jste se po čase vrátila, žijete v něm střídavě skoro deset let, poslední tři roky jste ředitelkou tamního Českého centra. Co Španělům vyprávíte o Česku?

Když se ptají, odkud jsem, tak říkám, že Valašsko je takové české Středomoří. Bez moře a olivovníků, ale stejně otevřená, velkorysá a veselá mentalita. Někdy si říkám, že jsem vlastně jen vyměnila valašský kroj za flamenkovou sukni.