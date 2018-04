Věra je první Češka, které vlastní tuk z břicha a stehen vyplnil dekolt

Pro koho se metoda hodÍ - pro ženy s menším, málo objemným poprsím, případně jsou-li ňadra lehce pokleslá

- pro ženy s určitou vrstvou podkožního tuku (např. na bříšku, bocích, stehnech apod.)

Metoda autoaugmentace neboli vyplnění vlastními kmenovými buňkami se ve světě uplatňuje už deset let. Na začátku její kariéry stáli Japonci a samozřejmě zejména pacienti po rakovině, kteří přišli kvůli nádoru o část měkké tkáně.

Plastičtí chirurgové ze států v Evropské unii ji za svou přijali nedávno, na Slovensku například teprve před více než rokem, zatímco v Americe ještě kvůli zdlouhavější legislativě neprošla klinickým testováním. Historicky první spokojenou pacientku má teď i Česko.

Věrka po autoaugmentaci

Věra si užívá svůj výstřih

Paní Věra je měsíc po zákroku nadšená a pyšně chodí s hlubokým výstřihem. "Měla jsem silnější stehna a břicho. Odtud mi při klasické liposukci tuk odebrali a přidali do prsou, která jsem neměla zase až tak malá, ale teď jsou kulatější a plnější," pochvaluje si.

Výhody - odpadají případné komplikace s narkózou

- odpadají negativní reakce organismu na cizí implantát

- nezůstane žádná jizva

- je minimalizováno riziko běžných chirurgických komplikací

- snadné vyšetření ultrazvukem i na mamografu

- vydrží dosmrti Nevýhody - vysoká cena

- poprsí lze zvětšit pouze o číslo

- nehodí se pro hubené až anorektické pacientky

Po celou dobu byla při vědomí, protože operace probíhá pouze v lokální anestezii. Odpadají případné komplikace z narkózy. A protože se prso nezvětšuje umělou výplní, ale vlastními buňkami, nehrozí ani případné negativní reakce těla na cizí hmoty. Lékař tukové a kmenové buňky vpraví do každého prsu dvěma vpichy, které se ani nešijí, takže po zákroku nezůstane žádná jizva.

Lékaři mají jedinou podmínku: pokud byste se rozhodla zákrok podstoupit, musí být z čeho brát. To ale neznamená, že by pacientka měla být obézní s hrudníkem jako přistávací dráha. Jen nesmí být vyloženě hubená až anorektická.

"Ideální je pokud odebereme okolo jednoho litru podkožní tukové tkáně, víc stejně do prsou nedáme, už by to nemělo kýžený efekt. Velikost ňader se zvětší asi o jedno číslo," vysvětluje MUDr. Martin Šimkanin z Bratislavy, kde už touto metodou pomohli k lepší postavě čtyřiceti pacientkám.

"A nejen ze zahraničí, ale i Slovenkám," upřesňuje chirurg a pro vnadůchtivé dodává, že pokud by klientce o číslo větší prsa nestačila, může přijít na další operaci, ale nejdřív až za půl roku. Autoagmentace je podle něj vhodná pro ženy s menším, málo objemným poprsím, případně jsou-li ňadra lehce pokleslá.

Autoaugmentace, srovnání stavu před zákrokem (vlevo) a po zákroku (vpravo)

Průběh operace

1. Tumescentní liposukce

Z označených partií se při místním znecitlivění odebere tuk obvyklým postupem. Pacientka nic necítí a zákrok trvá asi dvě a půl hodiny.

2. Enzymatické zpracování odebrané tkáně

V této fázi pacientka odpočívá, relaxuje, poslouchá hudbu, čte. Mezitím speciální přístroj, který pracuje na principu štěpení pomocí enzymů, roztřídí její tkáň. Odstraní odpad včetně příměsi krve a oddělí zdravé tukové buňky a buňky kmenové, které jsou schopny v těle přirozeně žít na jiném místě, než dříve, aniž by je organismus vstřebal či vyloučil. Celý proces trvá okolo dvou hodin. Na jeho konci vznikne "kašička" z kmenových a tukových buněk, kterou lékař vloží ženě do prsou.

3. Zvětšení prsou

Přibližně dvě další hodiny, opět pouze v lokální anestezii, napouští chirurg onou "kašičkou" ňadra. Stačí mu k tomu dva vpichy z obou stran na každém prsu. Vějířovitě, tak aby se v žádném případě nedotkl mléčné žlázy, přidává pacientčinu vlastní tkáň. Ranky po injekční jehle jsou tak malé, že se ani nemusí šít.

Rekonvalescence

Bezprostředně po autoaugmentaci musí pacientka nosit elastické stahovací prádlo, stejně jako po jiné liposukci. Podprsenku může mít jakou chce, klidně může chodit bez. Několik dní by neměla spát na břiše. Jak prsa, tak místa, z nichž se odsával tuk, budou zpočátku "nateklá", než se vstřebá otok a speciální roztok s anestetiky, kterým se tkáň před samotným zákrokem napouští.

"Objem poprsí se po operaci zmenší přibližně o 20 procent," upozorňuje MUDr. Vlastimil Víšek, primář kliniky plastické a estetické chirurgie Medicom VIP ty, které by se velikosti hned poté snad zalekly.

Žena nemusí kvůli zákroku ani žádat o neschopenku, může jít druhý den do práce, ale lékaři doporučují dva až tři dny domácího klidu a dva týdny bez námahy. Modřiny zmizí asi za tři týdny. Výsledek vydrží napořád, tvrdí lékař a připomíná další výhodu: "Snadné je i vyšetření ultrazvukem i na mamografu."

Autoaugmentace: odsátý tuk

Cena

Cena 265 tisíc korun je zřejmě pro většinu z nás problematická. Zahrnuje náklady na unikátní přístroj, díky kterému pacientka dostane zpět do těla opravdu jen zdravé a čisté buňky. "Ve Vídni stejný zákrok stojí 16 až 18 tisíc eur," říká MUDr. Šimkanin.

Až dosud se běžněji při autoimplantacích tkáně používala centrifuga, jejíž práce není zdaleka tak "hodinářská", proto i cena zákroku s jejím využitím je třetinová. Roli hraje i to, že si s tou nejlepší dostupnou technologií a s minimálními riziky platíme naráz dva v jednom: celkové zformování postavy: liposukci a zvětšení prsou.