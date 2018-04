Věra Galatíková: Díky za ty dva roky navíc!

Nádor už nebylo možné operovat a Galatíková se rozhodla, že si možná poslední měsíce života chemoterapií zkazit nenechá.

"Nikdy jsem se z toho nehroutila, nemučím tím svou rodinu," říká po roce, kdy její jedinou léčbou jsou přírodní léky na podporu imunity.

"Nechápu tu zděšenou reakci příbuzných, když se dozvědí, že někdo z rodiny má rakovinu. Myslím, že je velmi důležitý přístup k nemoci, snaha jí nepodléhat a přitom počítat s tím, že až to přijde, tak to bude. Možná jsem s tím divná," říká usměvavá a milá, zabořená do křesla, v němž čeká až za ní na návštěvu přijede dcera s vnučkou.

"Teď sedím, ale kdybyste mě viděla, jak jdu z kuchyně třeba jen do pokoje zvednout telefon...špatně dýchám. To víte, nemoc už se hlásí, ale zaplať pánbůh za ty dva roky navíc, které mi byly dány."

"To jsem ještě žádné průvodní příznaky neměla," vzpomíná na tu dobu. Žádný zázrak se nekonal, nemoc se nevzdala, ale Věra Galatíková přesto působí vyrovnaně.

"Ráda si počkám v televizi na dobrý film. Klidně i v noci, protože dost špatně spím, víte. Vybírám si filmy podle herců, o nichž vím, že by v žádné šmíře nikdy nehráli. Například takový Robert Redford je inteligentní člověk, talentovaný režisér i herec a v žádné srágoře by nehrál," říká česká Annie Girardotová svým sametovým hlasem.

Život jí injekcemi na podporu imunity pomáhá prodlužovat primář z kladenské nemocnice, který se staral také o Václava Havla a s nímž ji seznámila kamarádka herečka Táňa Fišerová.