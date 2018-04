Čtenářský recept: Vepřovo-sýrová roláda

Doba přípravy: 70 minut

1 kg vepřové plece vcelku

1 menší pórek

1 červená cibule

1 uzený copánek (korbáčik)

10 dkg uzeného eidamu

1 - 2 vejce

2 lžičky medvědího česneku

1 česneková klobása

2 rohlíky

5 stroužků česneku

grilovací česnekové koření

sádlo

maggi





1. Vepřové maso rozřízneme podélně a uděláme z něj velký plát. Ten ještě rozklepeme a pomažeme utřeným česnekem se solí a posypeme drceným kmínem.

2. V misce si připravíme nádivku: rohlíky nakrájíme na kostičky a pokapeme maggi. Pórek a cibuli nakrájíme na drobno, klobásu a sýry na malé drobné kostičky (lze i nastrouhat). Přidáme 1 nebo 2 vajíčka a medvědí česnek – v zimě sušený, na jaře čerstvý. Rukama prohněteme a všechno spojíme dohromady.

3. Na ochucený plát nandáme do středu váleček z nádivky, maso stočíme a zpevníme nití. Roládu okořeníme grilovacím kořením, vložíme do pekáčku, přidáme kousek sádla, podlijeme horkou vodou a pečeme za občasného přelévání výpekem na 200°C cca 50 minut.



Poznámka: Tuto roládu můžeme podávat jako hlavní jídlo, nebo ji nechat do druhého dne zabalenou v alobalu a pak nakrájet na plátky jako studené pohoštění pro návštěvu. Výborně se mi osvědčila zejména na Silvestra.