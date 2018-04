Vepřové hody, zabijačka i jarmark. Kam za dobrým jídlem a pitím?

Jižní Čechy: Veřejné pečení chleba v Lenoře

Říká se, že chléb otvírá každá ústa. O platnosti tohoto rčení se můžete jet přesvědčit poslední listopadovou sobotu do jihočeské Lenory, kde najdete jednu zvláštnost - funkční obecní pec z roku 1834. Během této akce se můžete zakousnout do té nejkřupavější chlebové kůrčičky, voňavých koláčů i lenorských placek. A nezapomeňte doma své děti. Snad jim mistr pekař ukáže, jak se správně na lopatě sedí. Vstup i chléb zdarma. Více ZDE.

Ústecký kraj: Vepřové hody v Zubrnici

Slovíčko "hody" se i v zimním období skloňuje stejně často jako na Velikonoce. V sobotu před první adventní nedělí se bude pořádně hodovat také ve vesničce Zubrnice, která je nejmladším skanzenem v Čechách. Pro návštěvníky budou připraveny všechny zabijačkové specialitky jako například škvarkové placky, jelita, ovar, tlačenka a snad i jitrnice, jaké svět ještě neviděl! Více ZDE.

Pardubický kraj: Vánoce na Veselém kopci

Vánoce na Veselém kopci budou opravdu veselé. A také velmi tradiční. Pokud chcete vidět, jak se slavily svátky v dobách dřívějších, neváhejte a přispěchejte ve dnech od 3. do 11. prosince do skanzenu u Hlinska. Čekají vás nefalšované staročeské pokrmy a ukázky lidových zvyklostí. Můžete zde pořídit i dárky pod stromeček nebo vánoční ozdoby. Více ZDE.

Středočeský kraj: Mikulášská zabijačka

Už za pár dní je tady Mikuláš a s ním další hodování. Tentokrát vás pozveme na zabijačku do Jezdeckého areálu Zduchovice, kde bude v sobotu 3. prosince možné ochutnávat ty nejlepší vepřové dobroty a zapíjet je pěnivým mokem ze dvou pivovarů. Na této akci se bude líbit i vašim dětem - přijde totiž Mikuláš a nadělí jim dárky. Více ZDE.

Zlínský kraj: Vánoční jarmark

Slušovický vánoční jarmark bude letos doslova nabitý gastronomickými pochoutkami. V sobotu 26. listopadu můžete v Městském kulturním středisku ochutnat pravou valašskou zabijačku, vdolečky, valašskou slivovici a tradiční vánoční pokrmy a chybět samozřejmě nebudou ani ukázky výroby vizovického pečiva. Více ZDE.

Praha: Dny ruské kuchyně a umění

Od čtvrtka 1. prosince až do konce ledna 2012 budou v pražském hotelu Hoffmeister probíhat Dny ruské kuchyně a umění. V jejich rámci můžete ochutnat tradiční ruské speciality jako bliny, boršč, pelmeně nebo svíčkovou Stroganoff, 4. prosince navíc proběhne ruský brunch s výběrem ruské studené i teplé kuchyně. Vezměte s sebou i děti, je pro ně připravena dětská cena i koutek na hraní. Ty nejmenší do šesti let mají vstup zdarma. Více ZDE.

