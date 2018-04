Vepřová pečínka v mléce

NA 4 PORCE

Příprava: 10 minut + 45 minut dušení + 60−75 minut pečení

* 750 g – 1 kg vepřové pečeně (my jsme použili plec)

* 2 cibule, nakrájené na kolečka

* kmín a sůl

* 150–200 ml mléka

1. Maso osolte, posypte kmínem a vložte do pekáče nebo velkého hrnce s poklicí (počítejte s tím, že ho budete dávat do trouby, proto by neměl mít žádné plastové části; i poklice musí být z ohnivzdorného materiálu). Přisypte kolečka cibule, podlijte mlékem a přikryté duste do poloměkka; trvá to zhruba tři čtvrtě hodiny. Předehřejte troubu na 200, horkovzdušnou na 180 stupňů.

2. Z hrnce sejměte pokličku a přemístěte ho do trouby. Maso pečte aspoň hodinu dozlatova; můžete ho podle potřeby podlévat vodou. Mléko se vypeče a zůstane jen lahodná šťáva.