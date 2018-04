Venkovské bydlení zútulníte přírodními materiály

Interiér venkovského domu či bytu by měl být tvořen hlavně z přírodních materiálů. Ať už je to křeslo, stůl, židle, hrnek na kávu nebo sklenice, vždy je důležité ruční a řemeslné zpracování.

"Pravé dřevo, masiv, proutěný nábytek a další přírodní materiály mají extrémně dlouhou životnost. I toto hledisko souvisí s tradičním stylem bydlení na vesnici. Lidé na venkově touží po věcech a zařízeních, které vyzařují solidnost. Dodnes mám překrásnou komodu, truhlu a židle po prababičce, které zdobí můj interiér," říká interiérová designérka Danielle Le May.

Venkovský styl bydlení

Barevné řešení nemá v tomto případě žádná omezení ani pravidla, je to čistě věc pocitů majitele.

"Venkov vám může být inspirací pro další nápady, zároveň tam načerpáte energii," pozitivně hodnotí bydlení na venkově návrhářka.

Relaxační zákoutí v zahradě

Dům ve venkovském stylu vytváří příjemné a útulné domácí prostředí, kde se rodina a hosté cítí opravdu dobře.

Okolí domu by však mělo harmonizovat se stavbou domu, proto je lepší nechat si poradit zahradním architektem.

Jinak u venkovského bydlení záleží čistě na vkusu majitele, vzniká tedy prostor pro originální a nekonvenční styl. Nábytek, tkaniny a doplňky lze použít ve zcela nových a netradičních souvislostech.

Venkovský styl bydlení

Zejména ženy si mohou díky své intuici a kreativitě navrhnout nové zařízení domu samy. Interiérový expert může jen poradit a vysvětlit význam či efekty jednotlivých dekorativních prvků. Při velmi blízké spolupráci může návrhář odhalit tajemství, jak zacházet s různými doplňky stylu.

"Velkých efektů dosáhneme leckdy jen malou změnou. Pokud se například zamilujete na bleším trhu do staré skříňky na šperky, starožitného prádelníku nebo lampy, neváhejte a kupte si je. Nezáleží na tom, co říkají designéři," vyzdvihuje osobní kreativitu Danielle Le May.

"Jde především o vaše pohodlí, tradici, pocit a solidnost ztělesněné do stylu country à la venkovský styl," dodává.