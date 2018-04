Vendula Svobodová: Jakub musí znát pravdu, než půjde do školy

Musí to udělat dřív, než se Jakub naučí číst a na internetu si najde něco z té hromady článků, které byly o sebevraždě jeho otce Karla Svobody napsány.

"Nástup do školy je moment, kdy s ním o tom chci mluvit. Už jsem se radila s psychologem, jak to udělat hravou formou a zároveň tak, aby pochopil," vysvětluje a dodává, že by si do té doby také přála, aby se její syn jmenoval Jakub Auš Svoboda.

Nového partnera si našla rok po smrti Karla Svobody a mnozí ji za to odsuzovali. "Když se zamyslíte nad tím, jak se lpí na dodržení lhůty jeden rok od smrti, napadne vás: Takže tři sta šedesát pět dní musím truchlit a tři sta šedesátý šestý den hurá? Takové pokrytectví," říká.

"Já byla sama s malým dítětem a měla jsem obrovské štěstí, že jsem potkala člověka, který mého syna miluje. To se spoustě žen nikdy nepodaří. Já chci, aby Kuba poznal model rodiny tak, jak má být. To, že jsem potkala Patrika, který mi v tom pomáhá, beru jako obrovský dar," říká v otevřeném rozhovoru pro Magazín DNES o svém manželovi, s nímž by si přála mít další dítě.