Vendula prožije Štědrý den v plavkách

Manželé Svobodovi jezdí pravidelně na zimní svátky do teplých krajů, a tak se letos opět chystají na Maledivy.

"Tam jsme vždy v klidu, stranou veškerého zdejšího dění, zastavíme se z toho běhu, v němž pořád žijeme," uvedla Vendula Svobodová, která věří, že i když je těhotná, cestu a pobyt bude dobře snášet.

"Na dítě se těším, ale nechci o tom moc mluvit, nechci to zakřiknout, aby všechno dobře dopadlo a bylo v pořádku," dodává Svobodová, jíž úmrtí dcery přivedlo k charitativní činnosti pro děti nemocné leukémií.

Jako prezidentka Nadace Kapky Naděje shání peníze na jejich léčbu, potřebné léky a diagnostické přístroje. Do Nového roku si tak především přeje, aby všechny děti byly zdravé. "A pak mám ještě jedno velké přání. Chtěla bych, aby lidé na sebe byli slušnější. V poslední době pociťuji, že jsou vůči sobě stále více arogantní až zlí, a to by nemělo být."