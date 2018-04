Druhý Jarmark OnaDnes.cz se blíží. Možná přijde i Tereza Maxová

Vzkazy pro Terezu Maxovou od fanynek OnaDnes.cz na Facebooku "Ať se jí daří jako dosud. :-)" "Je to fajn ženská a mam ji ráda. :-)" "Moc ji obdivuju a přeju jen to nejlepší do budoucího života. Je podle mě velmi silná a schopná žena, která si zaslouží jen to nejlepší!!!!" "Vážíme si velmi toho, co dělá pro ostatní..." "Můj obdiv a dík za všechna děťátka..." "Přidávám se k ostatním. To, co děláte, je krásná věc." Tereza Maxová se stala naší VIP blogerkou. Její první blog si můžete přečíst ZDE.