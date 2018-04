Velmi „žhavé“ recepty pro milovníky feferonek

Hovězí s mangovou salsou

Příprava: 20 minut + chlazení 12 hodin + vaření 10 minut

Pro 4 osoby

* 2 manga

* 2 jarní cibulky

* 4 chilli papričky

* 3 lžičky limetkové šťávy

* 4 steaky ze svíčkové

* pepř

* olivový olej

* sůl

* čerstvá petržel

1. Manga oloupeme, pokrájíme na menší kousky. Očištěné cibulky nakrájíme na tenká kolečka, chilli papričky rozpůlíme, vyškrábneme semena a nasekáme.

2. Polovinu nasekaných papriček dáme stranou. Mango promícháme s cibulí, chilli, limetkou a odložíme do chladu.

3. Očištěné a osušené steaky posypeme zbylou polovinou papriček, zakápneme olejem, dáme do lednice odležet na 12 hodin. Půl hodiny před přípravou maso vyjmeme a necháme ho rozležet při pokojové teplotě, osolíme. Troubu předehřejeme na 120 °C.

4. Steaky opékáme nasucho na rozehřáté pánvi asi 4-5 minut po každé straně, ve vyhřáté troubě je pak pět minut necháme odpočinout a dojít.

5. Maso podáváme rozkrájené na proužky s vychlazenou mangovou salsou ozdobenou čerstvou petrželí.

Spaghetti aglio olio s chilli

Příprava: 15 minut + vaření 15 minut

Pro 4 osoby

* 4 stroužky česneku

* 2 malé chilli papričky nebo feferonky

* 400 g špaget

* sůl

* olivový olej

* čerstvá petrželka

1. Stroužky česneku oloupeme, česnek i chilli papričky nakrájíme na tenké plátky.

2. Špagety uvaříme podle návodu v osolené vodě.

3. Na pánev nalijeme olivový olej, vsypeme nakrájený česnek a papričky a společně krátce osmahneme.

4. Slité špagety promícháme s obsahem pánve, rozdělíme na jednotlivé porce a posypeme nasekanou petrželkou.

Pálivé kuřecí špízy

Příprava s chlazením 12 hodin + grilování 10-15 minut

Pro 4 osoby

* 4 kuřecí prsa

* 1 malá cibule

* 1 stroužek česneku

* 1 malá chilli paprička

* 1 lžička mletého chilli

* 100 ml oleje

* 3 lžíce červeného vinného octa

* 2 limety nebo citrony

* 1 menší okurka

* 200 ml bílého jogurtu

* 50 ml smetany

* čerstvá máta

* sůl, pepř

1. Kuřecí maso omyjeme, osušíme, nakrájíme podélně na dlouhé proužky. Cibuli a česnek oloupeme, pokrájíme. Chilli papričku rozřízneme, vyškrábneme semínka a nasekáme.

2. Cibuli a česnek promícháme společně s papričkou, kořením, olejem, octem a šťávou z jedné limetky.

3. Kousky kuřete vložíme do sáčku nebo do mísy a přelijeme marinádou, dobře promícháme a necháme odležet v chladničce.

4. Hodinu před grilováním namočíme dřevěné špejle do vody, aby se nepálily. Okurku oloupeme, nastrouháme a vymačkáme z ní vodu. Promícháme s jogurtem, naředíme smetanou, vmícháme několik nasekaných lístků máty a dochutíme čerstvě mletým pepřem a solí, necháme vychladit.

5. Proužky naloženého kuřete napícháme na špejle a grilujeme asi 10 až 15 minut. Podáváme s na měsíčky nakrájenou limetou nebo citronem.

Naložené chilli papričky

Příprava: 30 minut

* 500 g chilli papriček nebo feferonek

* 1/4 l vody

* 1/4 l bílého octa

* 1 lžička soli

* 1 lžička cukru

* 1/2 lžičky koriandrových semínek

* 1/2 lžičky zeleného pepře

* 1 bobkový list

1. Papričky omyjeme, osušíme a na 3-4 místech propíchneme.

2. V hrnci zahřejeme vodu, ocet, sůl, cukr a koření, dokud se sůl a cukr nerozpustí. Nevaříme, jen zahříváme.

3. Omyté a propíchnuté papričky naskládáme do vymytých sklenic, zalijeme horkým nálevem a uzavřeme.

4. Po týdnu sklenice zkontrolujeme, dolijeme octem, tak aby všechny papričky byly potopené v nálevu. V chladničce vydrží 6-8 týdnů.

Čokoládový muffin s chilli

Příprava: 20 minut + pečení 25 minut

Na 12 muffinů

* 80 g másla

* 1/2 lžičky chilli vloček

* 300 g hořké čokolády

* 250 g celozrnné mouky

* 1 lžička prášku do pečiva

* 1 lžička jedlé sody

* 4 lžíce kakaa

* 150 g přírodního cukru

* 1 vanilkový cukr

* 2 velká vejce

* 200 g bílého jogurtu

* 200 ml smetany na vaření

* 1 chilli paprička

1. Máslo rozehřejeme v hrnečku s chilli vločkami a necháme ho zchladnout. Třetinu čokolády nasekáme na malé kousky. Troubu předehřejeme na 200 °C. Formu na muffiny vyložíme papírovými košíčky.

2. Mouku prosijeme do mísy s práškem do pečiva a sodou, přidáme kakao, cukr, vanilkový cukr a promícháme. V menší misce prošleháme vejce, přimícháme jogurt a máslo s chilli.

3. Tekuté přísady vlijeme do mísy se sypkými, lehce promícháme lžící a vmícháme nasekanou čokoládu.

4. Těsto rozdělíme do košíčků a pečeme asi 25 minut.

5. Smetanu přivedeme k varu, nalámeme do ní zbylou čokoládu a dobře rozmícháme. Chilli papričku rozpůlíme, vybereme jádřinec, propláchneme a nakrájíme na tenké proužky. Vychladlé muffiny ozdobíme čokoládovou polevou a proužky papričky.