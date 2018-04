Velký zadek je módní. Ženy si vycpávají kalhoty a pijí zázračné nápoje

Štíhlá Kate Mossová a její napodobitelky se v metropoli Abidžanu v západoafrickém Pobřeží slonoviny nikdy netěšily popularitě. „Aby byla v Pobřeží slonoviny žena krásná, musí mít pěkné pozadí. Muži mají radši ženy s větším zadečkem,“ poznamenává pro agenturu AFP čtyřiatřicetiletá obchodnice Sarah.

Zaoblené tvary jsou totiž stejně jako třeba v Jižní Americe známkou blahobytu a dobrého zdraví, vysvětluje politolog Jean Alabro. Jsou rovněž zárukou plodnosti, dodává. Aby ženy rozšířily své sedací svaly, jsou zřejmě dovoleny všechny triky.

Evelyne prodává na nejznámějším tržišti ve městě Treichville krém na zvětšení zadečku. Je vyroben z tresčích jater, medu a ořechů máslovníku a těší se nesmírné popularitě. „Ten se prodává nejvíce,“ tvrdí Evelyne, která ještě nabízí krém na pěkná ňadra a pomádu sloužící k upevnění a zvětšení mužského pohlavního údu.

Denně prodá desítky balení. Jeden krém stojí v přepočtu od 600 do 1000 Kč. To je v Pobřeží slonoviny celé jmění. V jejím malém kiosku jsou dvě obrovské krabice připraveny k exportu na sousední ghanský trh.

“Výsledky jsou zaručeny do 30 dní a trvají. Zatím si žádná zákaznice nestěžovala,“ prohlašuje Evelyne. „Není to jako pilulky, po kterých se nafouknete, ale pak zase splasknete,“ dodává.

Na tržišti Treichville se rovněž prodávají léky na rozšíření pozadí, většinou z anglofonních zemí, zejména z Nigérie. Jsou často vyrobeny na bázi kortikoidů a způsobují cukrovku, vysoký krevní tlak či infekce a mohou dokonce vyvolat koma, varuje dermatoložka a veneroložka Fatima Lyová v Dakaru. V senegalské metropoli tyto léky, často padělky, vytvářejí velký problém pro veřejné zdravotnictví, který se ročně týká tisíců lidí.

“Falešný zadeček“, jakési vycpané kalhotky, ohmatává na tržišti v Abidžanu šestapadesátiletá Christine. „Je to pro mou dceru,“ říká. „Já už toho mám na pozadí až moc,“ žertuje a prohlašuje, že před umělým dává přednost tomu, co příroda nadělila. „Co nám dal Bůh, to si musíme ponechat,“ říká.

Vycpané kalhotky se objevily před pěti lety a prodávají se v přepočtu za 370 Kč jako housky na krámě, raduje se majitel krámku Kader Camara. „Dřív jsme takové zboží neměli. Ženy nosily několik sukní na sobě, aby se jim zadeček zvětšil,“ říká. Ty, které jsou nespokojeny se svým pozadím, si mohou rovněž koupit vycpávky na zvětšení horních částí nohou.

Další technikou, jak rozšířit pozadí, je kostka polévkového koření Maggi, které se hojně používá v africké kuchyni.

“Mám přítelkyni, která ho užívá jako čípek, aby si zvětšila zadeček,“ ujišťuje třicátnice Francine. Tato praxe se nejprve objevila v Kongu, kde o tom dokonce byla složena písnička.

Pro ty nejmajetnější tu je další řešení: plastická operace mimo Pobřeží slonoviny. Pařížský chirurg Robin Mookherjee, který každý měsíc jezdí do Dakaru, má stovky pacientek z Afriky, zejména z Pobřeží slonoviny, které jsou podle něho ovlivněny černošskou latinskoamerickou kulturou. Ženy jsou také ochotny zaplatit v přepočtu 75 000 až 100 000 Kč za lipoinjekce, kdy je tuk z jejich břicha nebo paží přemístěn na hýždě.