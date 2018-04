VELKÝ TEST: 42 řasenek bojovalo v pěti kategoriích

Řasenky pro prodloužení

Testovaly pro vás Marie G. má husté, ale kratší řasy, proto hledá řasenku, která je prodlouží a natočí.

Blanka K. má poměrně husté řasy a vyhovují jí řasenky s větším kartáčkem.

UltraTech, Dermacol

Průměrná známka: 1

Řasenka u obou testujících bodovala snadnou manipulací, náplní, která není moc tekutá ani hustá, a dlouhou výdrží. „Řasy jsou krásně protažené, natočené a nejsou slepené, navíc zůstávají měkké,“ chválí Marie, které se řasenka vůbec nesetřela. Blance se lehce rozmazala na spodním víčku.

Rebel Eyes Mascara, Gosh

Průměrná známka: 1-

Poněkud nezvyklý, mírně prohnutý kartáček testujícím vyhovoval stejně jako fakt, že je řasenka lehká a vlasy neslepí, zato je natočí. Stačí jedna až dvě vrstvy. Oběma dámám řasy vydržely nabarvené po celý den, jen Blance se rozmazala kolem spodních řas.

Audacious Mascara, Nars

Průměrná známka: 1-

Marie byla nadšená: „Náplň mi naprosto vyhovovala, je lehounká a krémová. Řasy byly krásně protažené a natočené.“ Obě testerky chválily snadnou manipulaci a fakt, že řasenka neslepuje. „Při líčení se na řasách dělaly drobné žmolky, šly ale dobře odstranit vatovou tyčinkou,“ říká Blanka.

Twist Up the Volume, Bourjois

Průměrná známka: 2

„Dobře nalíčila spodní i horní řasy, oboje měly pěkně natočený efekt,“ pochvaluje si Blanka, ale dodává, že během dne řasenka opadávala a šla hůře odlíčit, byl potřeba odličovač s olejem. Marii zcela vyhovovala (k odlíčení použila micelární vodu) a zvláště chválila výraznou černou barvu.

Super Extend Extreme, Avon

Průměrná známka: 2

Blanka i Marie ocenily celodenní výdrž, řasenka se podle jejích slov v podstatě nerozmazávala a přitom se snadno odličovala. Blance vadil jen rovný a úzký štěteček s kratšími štětinami.

Volume Colourist, Rimmel

Průměrná známka: 2-

Dobrá manipulace, dostatečně zvýrazněné řasy a dlouhá výdrž, to jsou plusy, na kterých se testující shodly. Blance vadilo horší odličování a Marii fakt, že i jediná vrstva řasy poněkud slepila.

Iconic Giordani Gold, Oriflame

Průměrná známka: 2-

„Drobný, jemný a řídký kartáček bych si nevybrala, ale manipulovalo se s ním dobře,“ říká Blanka. Obě dámy ocenily rychlé zasychání, ale řasenka se jim během dne lehce rozmazala nebo opadala.

Studio Lash Designer, Miss Sporty

Průměrná známka: 3

Řasy zvýraznila, aniž by je slepila, ale Blance vadilo nerovnoměrné nanášení a fakt, že se řasenka během dne rozmazala. „Odličovala se hůře, šlo to až s přípravkem obsahujícím olej,“ dodává.

Lash Maximizing, Jafra

Průměrná známka: 3

Blance připadal kartáček moc velký, naopak Marii mohutný tvar a husté štětiny vyhovovaly. Oběma vadilo, že řasenka během dne opadala nebo se rozmazala. Navíc bylo třeba nanést více vrstev.

Rock’n’doll, Essence

Průměrná známka: 4

S kartáčkem se dobře manipulovalo, barva byla intenzivní a řasenka rychle zasychala, přesto si vysloužila horší známku. „Na řasách se totiž okamžitě vytvořily žmolky a byly slepené. Navíc řasenka nevydržela celý den, opadávala a rozmazávala se,“ vysvětluje Blanka.

Extra prodlužující řasenka, Yves Rocher

Průměrná známka: 4

Blance se s kartáčkem, který má velmi krátké štětiny, špatně manipulovalo, řasy je jí zdály málo výrazné a málo rozčesané. Navíc se jí většina řasenky během dne odrolila. Pochvalu si vysloužila jen za snadné odličování a přirozený hnědý odstín.

Angelash, Dermacol

Průměrná známka: 4

Velký a prohnutý kartáček Marii nevyhovoval, podle Blanky je nutné získat cvik. Náplň má podle testujících krásnou černou barvu, ale je příliš tekutá a při aplikaci se snadno obtiskne. Řasy se jim navíc zdály spíš slepené a zplihlé než prodloužené nebo natočené. Ale dobře se jim odličovala.

Řasenky pro natočení

Testovaly pro vás Majla K. má dlouhé a tmavé řasy a preferuje řasenky s plastovým kartáčkem.

Lucie M. má rovné světlé řasy. Ideální řasenka je podle ní prodlouží, natočí i obarví.

Instacurl Lash, MAC

Průměrná známka: 1-

Se zahnutým kartáčkem se oběma testujícím poměrně dobře pracovalo, i když Majle připadal moc velký. Nadšené byly z rychlého zasychání, extra dlouhé výdrže a toho, že se řasenka nerozmazala. Řasy prý skvěle rozčeše i natočí. „Byly opravdu zvednuté i bez použití kleštiček,“ uvedla Lucie.

Volume Glamour Push up, Bourjois

Průměrná známka: 2

U řasenky s klasickým kartáčkem se názory lišily. Majla dala za jedna: „Má perfektní složení, zasychá rychlé a barva byla ultra černá. S výdrží i efektem jsem moc spokojená.“ Lucie byla kritičtější, řasy se jí zdály hezky obarvené a zahuštěné, ale málo natočené.

The One Wonder Lash Bold, Oriflame

Průměrná známka: 2

Řasenka obě dámy příjemně překvapila. „Poměrně dobře řasy natočila i zvedla, horní zahustila,“ říká Lucie, která po dvou nánosech ocenila i intenzivní pigmentaci. Majle stačila jedna vrstva a líbilo se jí, že se řasenka během nošení nerozmazala. Vadila jí jen tekutá konzistence.

Curl Luxe, Jafra

Průměrná známka: 2-

Řasy podle testujících obstojně natočila i zahustila, nerozmazala se. „Při druhé vrstvě už se ale dost lepily k sobě,“ podotýká Majla, které se během dne řasy zdály pocitově „suché, trochu jako sláma“.

Volume Million Lashes Fatale, L ́Oréal

Průměrná známka: 2-

Majla ocenila natočení, prodloužení a zahuštění: „Řasy byly po jedné vrstvě krásné celý den a řasenka neopadala.“ Naopak Lucii se zdálo, že je potřeba více nánosů a že řasenka málo natáčí.

Wide Awake, Avon

Průměrná známka: 3

„Nelíbil se mi kartáček řasenky a špatně se s ním manipulovalo. Bohužel žádný extra efekt na řasách také nepřevedl,“ říká Majla. Lucii naopak vyhovovalo, že je výsledek jemný a přirozený.

Lashes to Kill Ultra Curl & Volume, Catrice

Průměrná známka: 4

Majle připadala jedna vrstva příliš slabá, ale druhá už se jí aplikovat nedařila. „První vrstva zaschla a vrstvit už se nedalo. Efekt natočení bohužel minimální, žádné prodloužení ani zahuštění,“ shrnuje. Podobnou zkušenost měla i Lucie. Oběma se řasenka během dne rozmazala nebo opadala.

Outrageous Curl Mascara, Sephora

Průměrná známka: 4

Lucii se s malým kartáčkem pracovalo dobře, Majle vůbec ne. „Hustota i zasychání byly v pořádku, ale intenzita barvy byla velmi slabá. Navíc kartáček řasy dost slepoval,“ dodává Majla. Lucii zase vadilo, že se řasenka během odpoledne začala lehce drolit.

Řasy pro zahuštění a objem

Testovaly pro vás Karolína D. má řasy dlouhé a zatočené, ale má jich málo, proto jí vyhovují zahušťující řasenky.

Katka N. má dlouhé řasy, které ráda zvýrazní a zahustí, ale tak, aby působily přirozeně.

Mega Lashes Express Volume, Dermacol

Průměrná známka: 2

V kategorii, kde si žádná řasenka nevysloužila jedničku, bylo hned sedm „vítězů“. U Katky slavila největší úspěch řasenka od Dermacolu, která jí řasy už v jedné vrstvě zahustila a zvýraznila. Karolíně vadilo, že dvě vrstvy už je slepují a že se řasenka během dne trochu rozmaže.

Volume Reveal, Bourjois

Průměrná známka: 2

Karolíně vyhovovala: „Náplň je hezky hustá a černá. Řasenka má docela hezký efekt, i když nějak dramatického zahuštění jsem si nevšimla.“ Katku tolik nenadchla. Zdálo se jí, že řasy slepuje a že během dne opadá a navíc se rozmaže. Plastový kartáček se líbil oběma.

High Impact Mascara, Clinique

Průměrná známka: 2

Klasický kartáček se testujícím líbil, oběma se řasenka dobře odličovala a vrstvila. „První vrstva zvýraznila velmi jemně, druhá vrstva už byla lepší,“ popisuje Katka. Třetí vrstvu přidala až na večer. „Ani pak neslepuje a řasy stále vypadají přirozeně.“ Karolína by ocenila výraznější barvu.

Volume + Length Magnified Mascara, Revlon

Průměrná známka: 2

Náplň se oběma testerkám zdála poněkud suchá, ale vzhled řas jim vyhovoval. „Mám pocit, že spíš prodlužuje než zahušťuje, ale výsledný efekt nebyl špatný. Zahušťuje tím způsobem, že z řas tvoří menší trsy, což se mi docela líbí,“ říká Karolína. Oběma však během dne řasenka opadávala.

Supra Volume Mascara, Clarins

Průměrná známka: 2

Řasenka se více líbila Karolíně, která ocenila delší kartáček, intenzivní černý odstín a rychlé zahuštění. „Stačí i jedna vrstva, ve dvou je objem opravdu dramatický,“ říká. Katce dlouhý kartáček zcela nevyhovoval a během dne se jí zdálo, že se řasenka maže i opadává.

Jumbo Volume Mascara, Regina

Průměrná známka: 2

Karolínu nadchla i řasenka od firmy Regina, stačila jí jedna vrstva, která se navíc podle jejích slov za celý den nehnula. „Řasy byly hodně černé a zvýrazněné, zahušťuje spíš tak, že je ‚rozmnoží‘, než že by ty stávající obalila,“ dodává. Katka aplikovala dvě vrstvy, ale ty se už během dne rozmazaly.

Wonder Volume Mascara, Alcina

Průměrná známka: 2

Katce se s drobným kartáčkem dobře manipulovalo a vyhovoval jí i při použití na spodní řasy. Řasenka se jí během dne téměř nesmazala. Karolína ocenila jak kartáček, tak intenzivní odstín. „Výsledek je hezký, i když vyloženě zahušťovací řasenkou bych ji nenazvala,“ podotýká.

Weightless Volume, Jafra

Průměrná známka: 3

Velký, do spirály zatočený kartáček Karolíně nevadil, ale protože nabírá hodně barvy, otírala ho před aplikací do kapesníku. Katce se s ním moc dobře nepracovalo, navíc se jí řasy zdály slepené. Produkt sice řasy zvýraznil, ale velkého zahuštění se dámy nedočkaly.

Lash Sensational Luscious, Maybelline NY

Průměrná známka: 3

Netradiční kartáček testujícím nevadil, líbila se jim i intenzita barvy, ale náplň jim připadala poměrně mokrá a hůře zasychala. „Už po první vrstvě byly řasy zahuštěné, ale ztěžkly a trochu se slepily,“ říká Katka. S Karolínou se shodla na tom, že během dne se řasenka silně rozmaže.

Big and Multiplied, Avon

Průměrná známka: 3

„Řasy moc nezvýrazní, spíš jen pročeše a trochu nabarví. Výraznějšího zahuštění jsem si nevšimla,“ popisuje Karolína. Málo výrazná se řasenka zdála i Katce, hodí se podle ní spíše na spodní řasy. Navíc se jí během dne řasenka rozmazala a opadala a trochu ji pálily oči.

Prodlužující řasenka Incredible Giordani Gold, Oriflame

Průměrná známka: 3

Testující ocenily, že se řasenka příliš nerozmaže a vydrží celý den, ale náplň se jim zdála velmi suchá a výsledek poměrně nevýrazný. „První dojem nebyl dobrý, ale po třetí vrstvě už byly řasy zahuštěné. Na večer jsem přidala ještě čtvrtou vrstvu,“ popisuje Katka.

Forbidden Volume Rebel, Essence

Průměrná známka: 3

„Neurazí, nenadchne,“ shrnuje svůj dojem Karolína. „Jedna vrstva je dost decentní, dvě už jsou lepší.“ I Katka aplikovala dvě vrstvy, druhá jí řasy trochu slepila. Obě si všimly, že během dne řasenka opadává nebo se maže. Ale dobře se jim odličovala.

Excessive Lash Mascara, Make Up For Ever

Průměrná známka: 3

V tomto případě se názory nejvíce lišily. Karolíně se líbil jemný kartáček s překvapivě výrazným efektem: „Moc pěkně řasy natočí a zahustí. Náplň je krásně černá, konzistence ideální a na denní líčení mi bohatě stačila jedna vrstva.“ Katka byla kritičtější, malý štěteček jí na dlouhé řasy nevyhovoval: „Je dobrý jen na spodní řasy.“ Jedna vrstva jí nestačila a po dvou se jí řasy příliš slepily.

Scandaleyes Reloaded, Rimmel

Průměrná známka: 4

Řasenka s velkým kartáčkem dámy nepotěšila. „Je mokrá a řasy slepuje, dokonce i horní a spodní mezi sebou,“ popisuje Katka. „Navíc během dne opadává a dělá žmolky.“ Karolíně zase vadilo náročnější nanášení a to, že se řasenka na konci dne obtížně odličovala.

Pump up Booster 100% rock, Miss Sporty

Průměrná známka: 4

Projmutý kartáček ve tvaru „osmičky“ se testujícím moc neosvědčil. „Měla jsem pocit, že jsem řasy ani nenalíčila, řasenka je jen trochu pročesala a nepatrně obalila,“ popisuje Karolína, které se navíc barva zdála málo intenzivní. I Katce po nanesení dvou vrstev řasy připadaly nevýrazné.

Řasenky pro citlivé oči

Testovaly pro vás Marie B. má citlivé oči a dlouhé a husté řasy, které touží hlavně natočit.

Gabriela V. má velmi citlivé oči, které podráždí i čočky nebo kouř.

Respectissime Volume, La Roche-Posay

Průměrná známka: 2

V kategorii, která nemá vítězů ani poražených, obstály všechny řasenky na dvojku. Nejvíc se názory různily u té „z lékárny“. Marie ocenila, že řasy krásně natočí, prodlouží i oddělí, během dne se jí jen trochu rozmazala, ale nedráždila. Gabriele vadil dlouhý a široký kartáček. Řasy se jí zdály poněkud těžké a slepené, po šesti hodinách nošení ji oči mírně pálily.

The One Featherlight, Oriflame

Průměrná známka: 2

„Tady byla reakce zanedbatelná,“ pochvaluje si Gabriela. „Řasy pěkně oddělila od sebe a na dotek byly měkké, barva dobře držela, ale byla světlejší.“ Ani Marii nedráždila, ale zdála se jí málo intenzivní. „Při aplikaci to chce opatrnost a precizní tahy, jinak řasy slepí,“ dodává.

BIO řasenka Volume pro objem řas, Zuii

Průměrná známka: 2

Obě testující ocenily rychlé zasychání a fakt, že stačí dvě vrstvy. „Řasy byly výrazně natočené, prodloužené a husté – na můj vkus až moc, asi bych ji nepoužívala na běžný den. Zvlášť na spodních řasách mi připadala trochu nepřirozená,“ říká Marie, které během dne řasenka trochu ulpívala na čočkách. Gabriele, která nosí brýle, vyhovovala a nedráždila ji.

Barevné řasenky

Testovaly pro vás Eva T. má krátké řasy, které ráda jemně zvýrazní řasenkou v intenzivním odstínu.

Martina T. má husté a tmavé řasy, které touží prodloužit a zvýraznit.

Volume Glamour Push up – Brown, Bourjois

Průměrná známka: 1-

Hnědá řasenka testující potěšila. „Barva byla dost sytá, překvapilo mě, že se dá dobře nalíčit i s hnědým odstínem,“ říká Martina. „Řasy byly pěkně nalíčené a zhuštěné,“ dodává. Eva souhlasí a dodává, že se řasenkou dobře líčí i řasy spodní a během dne se nerozmaže.

Roller Lash Mascara, Benefit

Průměrná známka: 2

„Tahle řasenka je moje favoritka. Hnědá barva mi vyhovovala, není tak tmavá, jako když se nelíčím s černou, ale přitom oči dobře zvýraznila,“ chválí Eva, které se řasy zdály delší a natočené. Přirozeně zvýrazněné řasy se líbily i Martině, ale vadilo jí, že se při nanášení trochu slepovaly.

The One Featherlight – Prune, Oriflame

Průměrná známka: 2-

Evě, která má tmavší řasy, se zdála fialová řasenka příliš nevýrazná: „Přestože se na kartáčku jeví velké množství barvy, řasenka barví špatně, její efekt je téměř nulový. Nanesla jsem pět až šest vrstev, ale bez velkého efektu.“ Martina má řasy světlejší a efekt jí vyhovoval, stačily jí dvě vrstvy.

Colour Mascara, Dermacol

Průměrná známka: 3

Dobrý kup, nebo vyhozené peníze? Vámi vyzkoušené řasenky ohodnoťte na Arome.cz.

Podobně se názory lišily i v případě modré řasenky. Martina nanesla čtyři vrstvy a barva se jí zdála dostatečně sytá: „Oči vypadaly rozzářeně, navíc byly řasy po nalíčení dobře zhuštěné.“ Eva aplikovala šest vrstev, a přesto se jí zdál efekt málo výrazný. Barva jí navíc během dne opadávala.