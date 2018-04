Velký test posiloven: před některými trenéry raději utečte

Podle lékařů - odborníků na zdravý životní styl, kteří na testu spolupracovali, se kvalita trenérů stále zlepšuje. Stoprocentní ocenění od nás získalo hned jedenáct instruktorů, kteří odpověděli správně na všechny naše otázky.

V čem trenéři nejčastěji chybují? Doporučují zbytečně dlouhý trénink

Neptají se na zdravotní stav klienta



Zapomínají na závěrečné protažení

Doporučují nevhodné sporty pro aerobní aktivity

Neprovádějí počáteční diagnostiku

Neupozorňují na důležitost tepové frekvence

Jako ve špatném snu jsme si však připadali ve chvíli, kdy nám trenér chtěl přidělit cvičení podle krevní skupiny. Od takového raději utíkejte.

Dlouhý trénink demotivuje

Podle představ části trenérů by hubnout pod odborným dohledem mohli jen zbohatlíci, kteří už nemají na práci nic jiného. Alespoň tak si lze vyložit některé odpovědi instruktorů, jak často musí člověk sportovat, aby dostal pár kilo dolů.

V rámci celorepublikového testu posiloven nám někteří radili sportovat i 480 minut týdně, což v přepočtu na peníze znamená vydat třeba i šestnáct tisíc korun za měsíc. A jednu "pracovní směnu" týdně navíc.

Jak přitom upozorňuje Martin Matoulek z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, pro hubnutí stačí hýbat se zhruba třikrát až čtyřikrát týdně aspoň 45 - 60 minut. Tedy zhruba 200 minut týdně.

Více může být pro začátečníky spíše demotivující. Jenže trenéři si občas prostě nadsadí a zoufalému tlouštíkovi tvrdí, že jinak se těch svých tukových polštářků nezbaví. Jen naši redaktoři narazili na tři takové instruktory.

Na zdraví raději upozorněte sami

Přestože by otázka o zdravotním stavu klienta měla padnout jako první, mnohdy na ni trenéři úplně zapomínají. Přitom případné komplikace jsou při sestavování plánu nejdůležitější.

Na co se trenérů ptali naši redaktoři? Zeptejte se také a podívejte se na správné odpovědi. 1. Chtěla bych zhubnout, stačí mi k tomu posilovna?

I v posilovně lze udělat program, při kterém budete hubnout. Je třeba si uvědomit, že tuky se nejlépe „pálí“ při nízké intenzitě, což je ale třeba kompenzovat delší dobou trvání. 2. Kolikrát týdně musím chodit cvičit?

Obecně se doporučuje aerobní pohyb alespoň 120 minut týdně, optimální je ale 180 minut. Ideální tedy je cvičit zhruba třikrát až čtyřikrát týdně. Efektivnější je sportovat častěji a kratší dobu než třeba dvakrát týdně dvě hodiny. Navíc je-li pauza mezi cvičeními delší než 48 hodin, začínáme víceméně od začátku. Pokud jsme však dlouho necvičili, je třeba zahájit velmi mírně, klidně 10–15 minut s postupným prodlužováním času. 3. Jaké jiné sporty mám dělat?

Pokud máte dobré klouby, nebojte se prosté chůze. Vhodná je také cyklistika. 4. Postačí na hubnutí menší zátěž?

Příliš toho nezvednu. Určitě nevadí, při hubnutí je naopak velká zátěž na škodu. 5. Za jak dlouho uvidím změny?

Třeba již za 14 dní? Změny člověk začne vnímat až tak za měsíc pravidelného cvičení. Po 14 dnech se zvýší jen tolerance zátěže. 6. Jak bude cvičební hodina vypadat?

Prvních 10 až 15 minut by se měl člověk rozehřát na kole či pásu. Následuje samotná posilovací část, případně opět kolo či pás. Na konci ale nesmí chybět protažení. V této fázi je nejvíce příhod srdečních arytmií, takže je žádoucí, aby se klient po cvičení zklidnil ještě v tělocvičně či posilovně pod dohledem. 7. A co ještě?

Určitě by se trenér měl zeptat také na zdravotní omezení klienta, zejména na cukrovku, srdeční potíže či postižení pohybového aparátu – artrózu nebo bolesti zad. A také, zda náhodou neužívá nějaké léky, které by mohly ovlivnit srdeční frekvenci.

"Trenér by se měl vždy zeptat, zda klient neměl v souvislosti s cvičením či fyzickou aktivitou stav bezvědomí, pocit na omdlení či jestli se v posledním roce při fyzické námaze nepřiměřeně zadýchával. Pokud ano, měl by ho nejdříve poslat na EKG," radí Marie Skalská ze společnosti STOB, jak by měla úvodní hodina ve fitness-centru vypadat.

Podstatné je, aby se trenéři zeptali na užívání léků. "Medikamenty totiž mohou kromě jiného velmi často ovlivnit také tepovou frekvenci," připomíná Matoulek. Přitom právě podle ní trenéři určují, zda je člověk v aerobní zóně. Jenže třeba léky na vysoký tlak, které užívá ohromné procento lidí, ovlivňují změny tepové frekvence po zatížení.

Vhodné tedy je, aby trenér u klienta provedl alespoň minimální testy, tedy aby sledoval jeho srdeční frekvenci při mírném zvýšení intenzity. K tomu by měl zjistit, jak sportující tuto zátěž subjektivně snáší, a podle toho ji upravit.

Testy doporučil jen jeden trenér

Avšak kompletní pohybovou diagnostiku, která by ukázala na aktuální stav klienta, dělá podle testu jen minimum trenérů. Přitom to, zda trenér provede nějakou anamnézu vaší aktuální kondice, pohybových stereotypů a zkušeností s pohybem, by pro vás mělo být při výběru sportovního instruktora rozhodující.

"Každý trenér by měl začít tím, že zjistí, jak na tom klient je, a z toho při tréninku vycházet," dodává Martin Šťastný z pražského Diagnosticko-relaxačního studia. Zeptat byste se trenéra měli také na licenci. Ale pozor. Certifikát z dvoudenního kurzu není dostatečný, vždy by mělo jít o licenci, kterou uděluje ministerstvo školství.

Protažení nezanedbávejte

I když se odborníci shodují, že velmi důležitou součástí hodiny je závěrečné protažení, podle výsledků našeho testu na něj zapomíná stále dost certifikovaných trenérů.

Přitom právě ve fázi zklidnění se projevuje největší počet srdečních arytmií. Proto by se měl tep klientovi snižovat pod dohledem odborníka, který dokáže při případném kolapsu pomoci.

"Trenér musí tuto část zařadit, i kdyby se mělo zkrátit samotné posilování," doplňuje Marie Skalská.

Zumba nebo box se nehodí

Stoprocentně jisti si nemůžete být ani ve chvíli, kdy vám trenér doporučí nějakou aerobní aktivitu. Často totiž bezmyšlenkovitě vyhrkne zumbu nebo třeba i box. Přitom pro začátečníky s nadváhou jsou takové sporty zcela nevhodné.

Například i často doporučovaný běh či skákání přes švihadlo. "Běh příliš zatěžuje klouby a skákání přes švihadlo je opravdu jen pro zdravé a štíhlé," dodává Matoulek. Důležité je, abyste se po hodině nesvalili uprostřed sálu a do šatny vás nemusela odtáhnout uklízečka.

Podle čeho si vybrat

Neobjednávejte si trenéra přes internet, zapomeňte na hromadné nákupy. Hodinu si musíte vždy vyzkoušet, a pak teprve pořizujte permanentku. Podívejte se, jak k vám trenér přistupuje, zda je aktivní, a co všechno se o vás snaží zjistit.

Pokud máte zdravotní problémy, rozhodně konzultujte své plány s lékařem. Dobrý trenér by měl také spolupracovat s fyzioterapeutem. Když si budete vybírat posilovnu, soustřeďte se také na dostatečné vybavení v kardiozóně. Chybět by neměly běhací pásy a rotopedy.