Velký test: Co pít při hubnutí?

Zapomeňte na extrémy typu dvou litrů sladké limonády za dopoledne, stačí, když sečtete to, co si dáváte běžně - tu a tam kafe. čaj s cukrem, skleničku džusu, malé pivo po obědě či večeři...

Může to dopadnout třeba takhle: káva s mlékem a cukrem k snídani, pak další tři už menší kávy s mlékem během dne, dopoledne půl litru džusu. K obědu z pití nic a po něm během odpoledne už jen voda, avšak proložená ledovou kávou z plechovky? A večer malé pivo na lepší trávení?

Součet není zrovna malý: přibližně 2400 kilojoulu jen v pití totiž představuje skoro polovinu denní dávky energie při hubnutí. Doporučit se nedá ani těm. kdo jsou už s váhou spokojeni, mohli by totiž začít zase přibíral.

Pokud jste navíc ve městě neodolali třeba šlehanému mléčnému shakeu z fast foodu. přičtěte si dalších skoro 1 000 kilojoulu. které by vám přinesly také dva panáky tvrdého alkoholu nebo pouhý jeden míchaný alkoholový koktejl.



Některé nápoje totiž svou vydatností předčí mnohé potraviny - většina půllitrových pití se svou vydatností pohybuje mezi 700 až 900 kilojoulu, pro srovnání jeden rohlík má 500 kilojoulu, deset deka kuřecí šunky jen 400, 900 kilojoulu má třeba velký a silný krajíc chleba.



V našem přehledu porovnáváme celkem 60 teplých i studených nápojů včetně alkoholických. Ukázalo se, že většina z nich má srovnatelně energie, bez ohledu na to, zda jde třeba o limonádu či džus.

INFOGRAFIKA: JAK KALORICKÉ JSOU JEDNOTLIVÉ NÁPOJE

Pokud chcete na žízeň pít něco jiného než obyčejnou vodu - ta je ale jinak tou vůbec nejlepší volbou, můžete si dát neslazený čaj nebo některé pití s umělými sladidly. Ale už se zase moc neslučují se zdravou výživou a ne každému jejich příchuť vyhovuje.

Energeticky vhodnější než limonády jsou slazené minerálky anebo vody, které jsou pouze ochucené. Minerálky mají většinou méně než 400 kilojoulů na půl litru, vody jen s aromaty neobsahují žádnou energii a většinou ani umělá sladidla.

Glykemický index potravin: O hodnotě glykemického indexu rozhoduje množství sacharidů v potravinách, pokud stoupá, zvyšuje se i index. Čím vyšší, tím méně dokáže jídlo skutečně zasytit. Glykemický index u nápojů je vyznačen barevně podle následujícího klíče.

* Zelená - nízký GI, taková jídla by se měla stát základem vašeho jídelníčku, pokud mají zároveň málo tuku.

* Žlutá - střední GI, u těchto potravin už si hlídejte množství, které sníte či vypijete.

* Červená - vysoký GI, takto označeným jídlům byste se měli snažit vyhnout (patří sem kromě sladkých nápojů zejména sladkosti, ale také třeba pizza či knedlíky a rozvařené bílé těstoviny).

Poznámka: energetická hodnota nápojů byla buď uvedena na obalech výrobků z přehledu, nebo je případně spočítána na základě jejich složení. Nápoje zakoupila MF DNES na vlastní náklady.

