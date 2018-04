Velký speciál: O kolik méně jíst, abyste hubli

Možná byste rádi zhubli, ale nechce se vám pouštět do žádné složité přestavby vlastního jídelníčku, počítat každý kilojoul a nahrazovat jídla vhodnějšími. Pak se musíte držet rady - rapidně zmenšit porce: důležité je ubrat zejména na uzeninách, sladkostech a zmenšit velikost příloh.

Pokud chcete jíst stále stejně a jste ochotni vypustit jen něco, podívejte se v následujícím přehledu, co by to třeba mohlo být. Uvidíte, že k tomu, abyste shodili 2,5 kila za rok, stačí vynechat denně jednu kávu s deci polotučného mléka, na pět kilo stačí ubrat denně nožičku párku a na deset jeden chlebíček.

Když budete hubnout nejvyšším tempem, které se dá doporučit - čtyři kilogramy měsíčně, můžete za rok shodit až 48 kilogramů. Ale zmíněná rychlost se hodí spíše pro lidi, kteří se potřebují zbavit nejvýše 10 až 15 kil, ti s vyšší nadváhou či obezitou by měli raději hubnout pomaleji. Je to ohleduplnější k jejich zdraví a tělu, navíc to zvyšuje šanci na úspěch.

Berte proto následující příklady spíše jako orientační, které vám mohou napovědět, na co byste se měli ve svém jídelníčku zaměřit především. Výpočty vycházejí z toho, že aby člověk ubral jedno kilo na váze, musí sníst o 30 000 kilojoulů méně, samozřejmě to platí i naopak, co se přibírání týče.



O 2,5 kila za rok méně Abyste se zbavili 2,5 kilogramu, musíte sníst za rok zhruba o 72 000 kilojoulů méně, což odpovídá asi 200 kilojoulům denně. Převedeno na potraviny, je třeba, abyste denně vynechali jedno z následujících jídel: * 100 ml polotučného mléka

* 100 ml stoprocentního džusu

* 100 ml sladké limonády

* 200 ml sladké minerálky

* čaj nebo kávu oslazenou dvěma velkými kostkami cukru

* 100 ml vína

* půl středně tučného jogurtu

* 1 plátek vepřové šunky

* 20 gramů 20% eidamu

* 1/2 vejce

* 15 gramů drůbeží paštiky

* 1 malý plátek gothajského salámu

* 50 gramů krabích tyčinek

* 55 gramů actimelu * 6,5 gramu másla

* 5 gramů oleje

* 3,5 bramborové krokety

* jednu třetinu housky

* jednu čtvrtinu párku v rohlíku

* půlku menšího banánu



O 5 kilo za rok méně Čtyři sta kilojoulů denně je méně, než kolik někdy mívá svačina. Nepřestávejte svačit, ale když svůj denní energetický příjem snížíte právě o toto množství, může vaše váha klesnout až o pět kilo za rok. Vynechte jedno z následujících jídel: * jeden žloutkový věneček

* velkou lžíci plnotučné hořčice

* 27 gramů slaných tyčinek

* jednu müsli tyčinku

* 5 mandlí v čokoládě

* jednu nožičku párku

* osm malých čtverečků čokolády * krajíc chleba

* lžičku nutely

* hrst buráků

* jeden a půl houskového knedlíku

* plátek paštiky ve slanině (22 g)

* půlku pribináčku

* 2 plátky vepřové šunky

* slabý plátek drůbeží tlačenky

* 20 gramů sýra mascarpone

* 50 gramů libového vepřového

* 30 gramů mletého masa

* tři olomoucké tvarůžky

* 70 gramů kachních prsou

* 3/4 celozrnného rohlíku



O 10 kilo za rok méně Zhubnout deset kilo ročně je pro mnoho lidí splnitelný cíl, kterým přitom už pro svůj vzhled i zdraví udělají skutečně hodně. Stačí jíst denně zhruba o 800 kilojoulů méně. Aby se to povedlo i vám, zkuste se každý den obejít bez jedné z následujících potravin: * jeden chlebíček

* jeden menší zákusek

* jedny malé hranolky od McDonald’s

* 200 ml džinu s tonikem

* 50 ml vaječného koňaku (velký panák)

* jedno 12% pivo

* 400 ml Coca-Coly

* 50 gramů müsli (malá miska)

* kousek listového závinu s jablky

* jednu a půl kynuté buchty

* šáteček s tvarohovou náplní

* jeden a půl lázeňského trojhránku

* třetina tabulky čokolády

* jedna čokoláda Milena

* vrchovatá polévková lžíce majolky

* 100 gramů bramborového salátu s majonézou

* šunkový závitek v aspiku

* malá zmrzlina Cornetto (70 g)

* KFC Coleslaw salát

* 35 gramů kešu oříšků (třetina malého sáčku)



O 15 kilo za rok méně Patnáct kilo za rok je rozumné maximum, které se dá dosáhnout pomocí změn v jídelníčku a dostatku pohybu, aniž by člověk měl pocit, že nějak zásadně změnil svůj život. Znamená to jíst denně o zhruba 1 200 kilojoulů méně. Převedeno na konkrétní potraviny, znamenalo by to vzdát se každý den jedné z následujícího seznamu: * menší řez pařížského dortu

* jedna tatranka

* 6 sušenek BeBe dobré ráno

* 1 tyčinka Snickers

* dvě světlá piva

* sáček želatinových medvídků

* čokoládová tyčinka Bounty - jedno balení

* jeden kuřecí řízek 100 gramů

* 100 gramů rybího salátu s majonézou

* menší porce čínské nudlové polévky

* zmrzlina Magnum

* ruské vejce

* 6 kuřecích nugetek od McDonald’s

* jedno malé balení majonézové zálivky na salát

* dva a půl rohlíku

* slazená smetanová Jesenka

* dva 150gramové jogurty Jogobella Clasic

* poloviční porce smaženého květáku

* přírodní vepřový řízek

* dvě porce gulášové polévky