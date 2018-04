Velký průvodce vaší plodností

Schopnost reprodukce nezávisí jen na fyzickém věku ženy, ale i na jejích genech, menstruačním cyklu, zdraví a životním stylu. Magazín Health ve spolupráci s předními gynekology sestavil přehled všech stadií plodnosti, kterými za život projde každá žena:

Rané stadium

Věk: Puberta-20 let

Hormonální hladina: Hladina FSH (folikuly stimulující hormon) a estrogenu jsou v normě.

Charakteristika: Poté, co se dostaví první menstruace, se váš cyklus bude možná několik let pohybovat mezi 28 a 31 dny. Pak se ustálí a svou délku si zachová po celé vaše reprodukční období.

Plodnost: Vaše tělo ještě nemusí být dostatečně zralé na ovulaci, což je také jeden z důvodů, proč jsou ženy v tomto stádiu méně plodné ve srovnání s následujícími roky.

Tip: Nekuřte. Kouření v tomto věku totiž může víc než kdy jindy poškodit vaše vajíčka a vy budete mít v pozdějším věku problém s otěhotněním.

Střední stadium

Věk: 20-38 let

Hormonální hladina: FSH a estrogen jsou v normě.

Charakteristika: Menstruační cyklus by měl být v tomto stadiu už pravidelný. Jedno procento ženské populace má zkušenost s menopauzou ještě před čtyřicátým rokem (většinou jde o případy, kdy hladina FSH předčasně prudce vzroste a menstruační cyklus se zastaví).

Plodnost: V tomto stadiu je největší za celý život. Nicméně i v jeho průběhu se rozlišují další stadia. Prvních sedm let je vaše plodnost na vrcholu; dalších sedm let začíná lehce klesat a k druhému výraznějšímu poklesu plodnosti dochází kolem pětatřicátého roku.

Tip: Sexuálně přenosné choroby jsou nejčastější u žen kolem dvacátého roku života a zároveň jsou hlavní příčinou pozdější neplodnosti. Nepodceňuje bezpečný sex, kromě vašeho života vám může zachránit i plodnost.

Pozdní stadium

Věk: 38-42 let

Hormonální hladina: Hladina FSH může vzrůst z přibližně 5 mIU/mL na 15-20. Pokud jste už překročila čtyřicítku a test FSH ukáže normální hladinu, je potřeba jej ještě jednou opakovat. Hladina FSH v tomto období se může měnit každý měsíc.

Charakteristika: Ačkoli vaše hladina FSH může stoupat, nejspíš stále ovulujete a menstruační cyklus zachovává obvyklých 28 až 31 dní. Tělo však produkuje méně estrogenu. Můžete tak být mnohem citlivější na výkyvy teplot nebo zažívat návaly horka. Navíc nižší hladina estrogenu ovlivňuje elasticitu a kyselost vaginy, proto můžete při sexu potřebovat lubrikační gel a mohou vás více postihovat kvasinkové infekce.

Plodnost: Zvýšení hladiny FSH může také stimulovat vaječníky, aby „vypouštěly“ víc než jedno vajíčko schopné oplodnění. To je také důvod, proč ženy, které otěhotní kolem čtyřicátého roku, mají velmi často mnohačetná těhotenství. U žen po pětatřicátém roce navíc stoupá riziko vrozených defektů, takže by před početím měly absolvovat genetické vyšetření.

Tip: První vzestup hladiny FSH je varovným signálem k urychlení vašich těhotenských plánů. Zvlášť pokud toužíte počít přirozenou cestou.

Časná menopauza

Věk: 42-46 let

Hormonální hladina: Hladina FSH se může oproti poslednímu stadiu zdvojnásobit a dosáhnout kolem 30 mIU/mL. Estrogen může naopak ještě klesnout (pod 80 pg/mL).

Charakteristika: S postupujícím věkem a prohlubující se menopauzou se cyklus může zkrátit na 24 až 27 dní. Menstruační krvácení může být mnohem slabší, nebo naopak mnohem silnější, než jste zvyklá.

Plodnost: Pokud otěhotníte v tomto období, těhotenství a porod vyžadují pečlivý lékařský dohled. Existuje téměř dvojnásobná pravděpodobnost, že budete rodit císařským řezem. Hrozí sedmiprocentní riziko, že se u vás rozvine těhotenská cukrovka (ve srovnání s 1,7procentním rizikem u žen kolem dvaceti let) a stejně tak máte mnohem větší riziko vysokého krevního tlaku v těhotenství.

Tip: Všechno kolem svého případného těhotenství musíte velmi pečlivě konzultovat s lékařem. Soustřeďte se na svůj životní styl (speciálně si hlídejte dostatek pohybu a skladbu jídelníčku).

Pozdní menopauza

Věk: 46-50 let

Hormonální hladina: Hladina FSH nadále stoupá a může dosáhnout 50 mIU/mL.

Charakteristika: Ovulace může zcela zmizet a pro toto stadium jsou charakteristické dvě nebo více vynechaných period. Pak se najednou menstruace znovu vrátí, a to i přesto, že už nemáte ovulaci.

Plodnost: Psychicky se připravujte na to, že ztrácíte plodnost. Pokud přesto otěhotníte, máte víc než padesátiprocentní pravděpodobnost, že vaše těhotenství skončí potratem.

Tip: Jestliže jste těhotná, musíte zvýšit pohyb a pracovat na své kondici. V tomto věku je porod velmi náročný, vyčerpávající a může dokonce ohrozit vaše zdraví.