Velký návod na použití muže

Pod vlivem všudypřítomné psycho osvěty je dnes hanbou připustit, že nějaký fígl, jak svého partnera přimět něco udělat nebo naopak některé věci už nedělat, mám.

Všude kolem sebe slyšíme pojmy jako rovnoprávnost, důvěra, ochota naslouchat, vůle ke kompromisům. Tytam jsou časy našich babiček, které sice plně respektovaly muže jako hlavy rodin, ale za bukem hned dodaly: "A my jsme jejich krkem."

Spousta mých kamarádek mi říkala: "Fintu nemám. Když je hodně už něco potřeba, tak jsem schopná ho umluvit a on to udělá, ale je pak příšerně protivnej..." Nebo: "Asi bych po dvaceti letech manželství měla mít nějakou představu o tom, co zabírá. Ale nemám. Vím úplně stejné houby jako na začátku, jen si to teď víc uvědomuju."





Ale po sedmičce bílého jsem se dozvěděla víc: "Měla jsem naivní představu, že se s partnerem na všem domluvíme. Mámě jsem se smála, když mi vyprávěla, že pokud od táty něco chce, podstupuje manévry. Nenápadně ho vyšle někam s kamarády, aby se dobře naladil, pak mu předloží kus dobrého žvance a po jeho spláchnutí vychlazenou dvanáctkou teprve opatrně začne sondovat terén. Postupně jsem ale zjistila, že podobné taktiky, i když třeba v ušlechtilejším hávu, fakt občas zabírají," svěřila se třiatřicetiletá Jarmila. "Můj fígl je, že mu jakékoliv činnosti týkající se domácnosti - jako je péče o děti nebo obstarání nákupu - zadávám jako strukturovaný úkol. Nejlíp písemně. Jinak je schopnej se mě podvacáté zeptat, do které třídy dcera vlastně chodí."

Jedné bývalé kolegyni by podobná rada pomohla. Svému muži ráno zadala prostý úkol - odpoledne vyzvednout děti ze školky a koupit sýr na špagety. Když manžel dorazil domů, první věta zněla: "Sýr mám a co bylo to druhý?" To jsou okamžiky, kdy by žena vraždila...

"Zkusila jsem teplé večeře, studené pohledy, sex i celibát, slzy i laškovné prosby. Všechno marno. Je ale něco, co spolehlivě zacloumá s klidem každého manžela. Stačí, když mu ukážete, že jste schopna zvládnout všechno i bez něj. Že vás nemá v hrsti ekonomicky ani psychicky."

Lucie, 37 let

Připusťme tedy, že muži jsou komplikované stroje. Do jejich provozu vstupuje celá řada neznámých, poruch, virů, čas od času jim dojdou baterky. Pochopit jejich základní funkce a hlavně princip, jak je tyto funkce přimět vykonávat, vyžaduje letitou praxi, bohužel ne vždy s jistým výsledkem.

V rámci pátrání po účinném manuálu jsme narazily na jeden z 50. let ze Spojených států. V mnoha českých rodinách to v té době chodilo podobně jako v návodu, pouze s tím, že navíc byla ještě práce v družstvu. Může nám archivní manuál pro americké hospodyňky dnes vůbec nějak pomoct? Původní doporučení (modře) je historická zkušenost, zbytek pak adaptace na současnost.

Mějte připravené jídlo

Rada pro hospodyňky: Vaření si plánujte včas. Váš partner tak uvidí, že na něho myslíte a staráte se o něj. Většina mužů se domů vrací s prázdným žaludkem a dobré jídlo je součástí tolik potřebného vroucího přivítání.





Rada pro vás: Jídlo funguje stále, aspoň na většinu mužů. Problém je ale v tom, že dosáhnout skvostné večeře poté, co se s vyplazeným jazykem a dětmi přiřítíte z práce domů, je prakticky nemožné. Leda že byste noci trávila přípravou krmě na druhý den.

Jestli patříte mezi ty šťastné domácnosti, kde doma po vařečce často sahá i mužská polovička, osvědčuje se spíše (plošně velmi účinné): chválit. Moudrý muž je dnes srozuměn s tím, že většinu všedních dní si rodina vystačí s "mazanou večeří", za vybavenost ledničky nese zodpovědnost, a tím spíš je vděčný za každé milé vybočení. Nicméně gender negender - pokud víte, že vašemu muži v práci ze stolu smetli projekt nebo že mu nějaký moula odřel kapotu, a je tudíž velmi nevrlý, investice vašeho času do karbanátků s kaší se vyplatí. Sytý vlk nevrčí.

Vroucí uvítání zní jako prostá rada, ale vydolovat ze sebe vroucí náladu, když se zrovna cítíte jako štvaná zvěř, je často nadlidský úkol. Takže v rámci zachování vašeho vztahu: když už ne vroucí, tak aspoň ne studené přivítání. Pokud budete chladná jako ocel nebo kyselá jak ryba, těžko chotě k čemukoliv přesvědčíte.

"Co na manžela zabírá? Při příchodu pozdravit, zeptat se na stav mysli a náladu a pak nechat na něm, jestli začne mluvit, nebo ne. Nezahrnovat pěti úkoly najednou a nehodnotit výsledný efekt. Chválit, obdivovat, oceňovat."

Hana, 30 let

Upravte se

Rada pro hospodyňky: Abyste byla svěží, až přijde, na čtvrthodinku si odpočiňte. Naličte se trochu, dejte si stuhu do vlasů a snažte se vypadat svěže, protože on byl celý den jen s lidmi unavenými prací. Jeho nudný den potřebuje jiskru, a proto buďte veselá a zajímavá.





Rada pro vás: Jsou dny, kdy ambice vypadat svěže mohou dopadnout pouze jako smutné satirické číslo. Taky pozor na rozpalování jisker - mohlo by to skončit velkým výbuchem. Mnohem realističtější je doporučení: nechte si vzájemně chvíli na vydechnutí. Jiskru ze sebe nekřesejte násilím a zkuste si najít tu a tam čas, kdy spolu budete mluvit o jiných věcech než zubaři, pračce a padající omítce. Ovšem ne za všech okolností - prohra jeho týmu, nárůst ceny piva či benzinu nebo zjištění, že ho v práci předběhl o dost mladší kolega, nejsou vhodné chvilky pro milou partnerskou komunikaci.

Pokud nechcete, aby vás manžel bral jako standardní vybavení bytu, nepohybujte se po bytě výhradně ve starém vytahaném oděvu. Na druhou stranu, vítání ve velké večerní by ho asi neobměkčilo, ale vyděsilo.

Pokud se vám vrací muž často unavený z nudné práce, zkuste ho jemně nalomit, zda by se nevyplatilo vyměnit ji za nějakou zábavnější. Být unavený a spokojený je mnohem lepší kombinace pro soužití než být unavený a otrávený.

Ukliďte nepořádek

Rada pro hospodyňky: Ještě než se manžel vrátí, projděte naposledy dům a posbírejte učebnice, hračky, papíry atd. Oprašte stoly. Váš manžel se bude cítit jako v ráji pořádku a odpočinku, což jistě udělá dobře i vám.





Rada pro vás: Pokud se chcete vy oba cítit jako v ráji pořádku a odpočinku, zaplaťte si za to. Jestliže oba pracujete, staráte se o děti a vaše nároky na čistotu jsou přiměřeně vysoké, nedá se to při zachování psychických i duševních sil zvládnout. Taková dobrá duše, která jednou za týden přijde, aby provedla plošný úklid a třeba vyžehlila, je lepší než terapeut.

Moravské přísloví praví "Chlap je šťastný, když je roba šťastná." Řiďte se jím a případně svému drahému vysvětlete, čemu všemu můžete společně věnovat čas ušetřený na otravném vytírání celého bytu. Pokud vašeho muže přesto provozní nepořádek nervuje, zkuste metodou "Nikdo to neumí tak dobře jako ty" převést zodpovědnost za tento jev na něj. Pokud se vám to podaří, pak je zcela nezbytné chválit, jásat, chválit a jásat.

"Můj manžel, když přijede z práce, potřebuje vypnout. Musím se tudíž vyvarovat jakýchkoli jízlivých poznámek a přehlížet jeho zkoumavý pohled, jestli je doma vše v pořádku. Ani si to sám neuvědomuje, ale zdatnost, se kterou prolítne interiér našeho hnízdečka, by mu záviděl kdejaký stopař. Hned vzápětí se se mnou a s dcerkou mile přivítá, pak si musí v klidu odložit, dát si sprchu, něco pojíst a teprve potom můžeme probrat zážitky nebo momentální nezbytnosti."

Markéta, 25 let

Připravte děti

Rada pro hospodyňky: Pokud máte malé děti, věnujte jim chviličku a umyjte jim ruce a obličej, učešte je a podle potřeby také převlékněte. Jsou to vaše malé poklady a dotvoří příjemnou atmosféru jeho návratu.





Rada pro vás: Pochybuji, že by si většina otců všimla, jestli jsou děti čerstvě ošplouchlé a přečíslé. Nicméně heslo připravte děti platí i dnes, i když s jiným významem. Pokud má v souvislosti s dětmi váš muž něco na starosti, s trpělivostí mu zadání dávkujte po troškách a s přesností vědců NASA.

Pokyn "Ráno obleč děti" jej může velmi, ale velmi znejistit. Mnohem lepší je připravit dětem dopředu hromádky oblečení nebo je záhy vycvičit v samostatnosti. Jestliže úkol děti vypravit přece jenom zůstane zcela na něm, upřesněte, kde se potřebné věci v bytě nacházejí. Přestože váš muž s vámi sdílí příbytek už řádku let, je možné, že dodnes netuší, kde se skrývá jejich šatstvo.

Minimalizujte hluk

Rada pro hospodyňky: V době jeho návratu vypněte pračku, vysavač. Přimějte k tichosti také děti. Buďte šťastná, že manžela vidíte, a přivítejte ho krásným úsměvem.





Rada pro vás: Naopak! Vzhledem k tomu, že se doma potkáváte v pozdním odpoledni nebo večer, nezbytná práce domácích strojů logicky dosud stála. Takže vysvětlete manželovi, že pokud se zúčastní rozkmitání pračky, myčky, sporáku či vysavače, bude dříve hotovo. A pak nastane kýžený klid a ticho. Radostné přivítání nic nestojí a slušně zabírá. Občas dokáže rozjasnit mlhu, v níž je zahalen výraz vašeho muže. Pokuste se vyhnout přivítání typu "Jé, to seš ty" - manžel by totiž časem mohl nabýt dojmu, že doma vlastně není vítán.

"Když tuším, že by s nějakým mým nápadem mohl mít problém, snažím se mu jej podsunout jako jeho vlastní. Občas tak trochu předstírám bezradnost. I když už mě sex zdaleka nebaví jako dřív, snažím se manželovi vycházet vstříc."

Lída, 58 let

Nevítejte ho stížnostmi

Rada pro hospodyňky: Nereptejte, když přijde pozdě k jídlu. Uvědomte si, že ve srovnání s těžkostmi jeho pracovního dne jsou to jen maličkosti. Udělejte mu pohodlí - může se natáhnout do pohodlného křesla nebo si lehnout v ložnici. Naklepejte mu polštář a nabídněte mu, že mu sundáte boty. Mějte vždy připravený teplý nebo studený nápoj. Pohlaďte ho tichým a příjemným hlasem. Dovolte mu odpočinout si a uklidnit se.





Rada pro vás: Odmyslete si zouvání, nápoj a polštář, a přeložte si text do dnešní mluvy. Znamená jediné: nedrážděte. Pokud vidíte, že váš choť má náladu Papinova hrnce, rozhodně není vhodný čas na sdělení, že neteče voda, ukradli vám kartu nebo že v poslední době přibral. Zkuste odvést jeho pozornost příjemnějším směrem - třeba k talíři, fotbalu nebo do ložnice. Vše, co jste mu chtěla říct dnes, může počkat i na zítřek.

V případě, že váš muž ochoří, dopřejte mu alespoň trochu pocit, že je jeho život v dobrých (vašich) rukou. Nezatěžujte ho obvyklými provozními problémy domácnosti, politujte ho, neposmívejte se mu (srovnání porodních bolestí s jakýmikoliv jeho je zcela nepřípustné), vyslechněte si, kde ho co bolí a jak, uvařte mu silný vývar a bylinkový čaj.

Naslouchejte mu

Rada pro hospodyňky: Jistě mu toho chcete mnoho říci, ale doba jeho návratu na to není nejvhodnější. Mluvit má první on.





Rada pro vás: Pokud má chuť mluvit, poslouchejte. Pokud je lítostivý, politujte ho, pokud jej někdo naštval, buďte pobouřená, pokud se mu něco povedlo, vyslechněte si jeho hrdinský epos do všech podrobností, na patřičných místech vyjádřete úžas a nakonec pochvalte. Chvály není nikdy dost. Zdá se vám, že jste přechválily? To se opravdu nemůže stát...

Večer přizpůsobte jemu

Rada pro hospodyňky: Nikdy si nestěžujte, když vás nevezme na večeři nebo za jinou zábavou. Snažte se pochopit tíhu a strasti jeho světa a jeho potřebu odpočívat.





Rada pro vás: Dopřejte si vzájemně čas na upuštění páry dle gusta. V případě, že on chce jít mermomocí na ligové utkání, neklaďte ultimáta: "Buď já, nebo fotbal!" Ať tam zajde s kamarádem. Nestěžujte si, že vás nikdy nevezme na balet - dobře jste věděla, koho si berete. S kamarádkou si to užijete lépe, manžel nebude nerudný a navíc vám chrápáním ani nevhodnými komentáři nezkazí večer.

Rada na závěr

Všechny finty jsou účinné pouze tehdy, když se nepoužívají příliš často (s výjimkou chvály), aby nedošlo k návyku, a když se flexibilně upravují, tudíž nejsou tak průhledné.