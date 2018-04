Velký jarní horoskop. Co vás čeká v lásce, módě i práci

Co musíte ochutnat: Touha ubírat se tvrdohlavě jinými směry povede Berany ke kulinářským výbojům. Příprava např. oblíbené severské pochoutky herinků s povidly se v nejbližším novoluní vydaří, včasný návrat k domácí tradici však pomůže předejít partnerským ztrátám.

Ideální doplněk: Útočný Mars bude mít tendenci rušit poklidné prožívání jarní únavy, hrozí zavalení pracovními telefonáty. Ideálním doplňkem je tak pro Berany nové mobilní vyzvánění s melodií písně Máš má ovečko dávno spát.

První výlet: Výprava do oblasti pískovců s přírodními i sochanými skalními útvary podnítí Berany k úvahám o trvání a pomíjivosti. Jejich optimistický duch se ale ani myšlenkami na erozi nezlomí.

Jarní láska: Rozkolísaná Venuše způsobí jarním zrozencům citovou dezorientaci. Střečkování Beranů se koncem druhé dubnové dekády ustálí.

Práce a peníze: Kdo si dá práci s nákupem v akci nabízených archivních vín, má zdařilou investici jistou. Cena zlevněných lahví sice neporoste, zato zisk z jejich zrychlené spotřeby bude k nezaplacení.

Co musíte ochutnat: Nemusíte experimentovat, vzpomeňte si na poslední dovolenou a zajděte si do restaurace na své oblíbené jídlo z cest.

Ideální doplněk: Nešetřete, později byste mohli zaplatit mnohem víc. Nový outfit vám zvedne náladu i sebevědomí, je potřeba pořídit si do své skříně nějaký přírůstek.

První výlet: Během první poloviny jara se fyzicky vyčerpáte svými sportovními víkendy, kdy si budete chtít užít ještě trochu zimy, a tak ve druhé půlce uvítáte víkendy v teple domova u rodinného krbu.

Jarní láska: Váš planetární vládce Venuše bude pozitivně atakován všemi super planetami, což bude mít za následek hodně kontaktů, nových zážitků a příjemně prožitých vztahů. Těm, kdo teprve čekají na svou hvězdu, určitě vyjde nad obzor a oni potkají svůj vysněný protějšek, pokud se naladí na tuto cestu hledání.

Práce a peníze: V zimních měsících jste měli pocit vyčerpání, ale teď přichází období, ve kterém se vám povede. Můžete úspěšně vyměnit nezáživnou práci za jinou, mnohem přijatelnější vašemu srdci.

Co musíte ochutnat: Všechno cizokrajné! Letošní jaro strávíte na cestách, vyrazíte poznávat svět – prodloužený víkend pár kilometrů za hranicemi se taky počítá. Ochutnávejte místní speciality, nebojte se experimentovat a nezapomeňte si dovézt "trofej" z cest, třeba v podobě dobrého vína.

Ideální doplněk: Jak jste na tom s cestovní výbavou? Nastal čas ji vyměnit. Když se včas nepřipravíte, na přelomu dubna a května se ukáže, jak moc vám chybí kvalitní sada zavazadel.

První výlet: Větší cestu podniknete až ke konci léta, na jaře vás to potáhne mezi lidi. Nejlépe vám bude na rušné pěší zóně u kávy, kde budete mít možnost pozorovat místní cvrkot.

Jarní láska: Ostatní znamení můžou závidět. Období plné lásky a milostných dobrodružství u vás začne v dubnu a skončí v srpnu. Zaslouží se o to planeta lásky Venuše. Nezadaní mají šanci najít partnera na celý život, ostatní si mohou dopřát osvěžující flirt.

Práce a peníze: S penězi na tom budete lépe až po prázdninách, kdy pod vlivem Jupitera naspoříte tolik, že budete moci investovat. Na jaře hlídejte, aby výdaje nepřevyšovaly příjmy. Na červen hvězdy slibují novou pracovní příležitost.

Co musíte ochutnat: Od začátku roku jste se snažili odlehčit svůj jídelníček. I když kýžená změna a váhový úbytek se nezdařil zcela podle vašich představ, zatímco jiní padají pod tíhou jarní únavy, změna zažitých stravovacích rituálů vám dodává potřebnou energii. Vydržte, ale občas si dovolte malých hřích. Raci nikdy neodolají dlouhým procházkám, kalorie stejně vychodíte.

Ideální doplněk: Těžko se zbavujete starých věcí. Tentokrát jste však vzali jarní úklid opravdu z gruntu. Jenže váš domov, na kterém někdy až chorobně lpíte, najednou vypadá pustě a prázdně. Zkuste investovat do umění. Nákup obrazu už stejně plánujete několik let, teď je vhodná příležitost ho uskutečnit.

První výlet: Raci nepropadají hromadění majetku. Peníze jsou pro ně jen prostředkem k uskutečnění cestovatelských plánů. Nemusíte dávat výpověď, abyste se podívali a pořádně poznali druhý konec zeměkoule. Své sny si dávkujte po malých částech.

Jarní láska: Venuše, která je od 4. dubna až do 7. srpna v Blížencích, vám do cesty přihraje zajímavého člověka. Vaše pověstná intuice neselže, nebude to vztah na celý život, ale nezadaní si krátkým románkem mohou zpestřit jarní dny.

Práce a peníze: Budete si připadat jako na houpačce. Chvíle obrovského nasazení budou střídat dny nicnedělání, kdy se vám budou hodit peníze vydělané předtím. Nenechte se zlákat nabídkou nového místa, s klidným svědomím ji odmítněte. Na konci roku se ukáže, že nebylo o co stát.

Co musíte ochutnat: Popusťte uzdu své fantazii a vyzkoušejte něco exotického, co vás v předstihu naladí na blížící se léto – třeba kvalitní krevety. A po dlouhé zimě vaše tělo potěší i dobré víno, nešetřete na něm. Naopak se vyvarujte zbytečně mnoha káv z automatu v práci.

Ideální doplněk: Podle astrologů jsou vaše finanční jistoty momentálně neotřesitelné, takže si můžete dovolit třeba zaplatit dovolenou, na kterou se za pár měsíců chystáte. Příjemně vás to naladí a budete se mít na co těšit. Ale radost vám udělá i nová jarní vůně nebo sluneční brýle.

První výlet: Jste v poměrně dobré fyzické kondici, a tak ani nadále nezanedbávejte sport. Vyjeďte si na první letošní výlet na kole, nejlépe s partou přátel. A protože Lvi potřebují většinou znát cíl cesty, spojte cyklovýlet s letošní první návštěvou nějaké příjemné zahrádky a zaslouženým pivem.

Jarní láska: O menší rozruch na poli milostném se postará planeta Uran. Vynoří se vysněné protějšky, ale i jiskry, které nečekáte. Budete sváděna a necháte se svádět. Budete až překvapena, jak se to kolem vás začne hemžit. A jako správná Lvice si to také pořádně užijete. Žádné výčitky svědomí!

Práce a peníze: Hvězdy vašemu kontu přejí už od začátku roku. Ale pozor, možná nastane nečekaná nepříjemná změna v práci. Nenechte se rozhodit, je to jen dočasné. Pokračujte ve své píli a odhodlání. Pokud jste ve vedoucí pozici, sledujte podřízené – možná bude potřeba některé vyhodit.

Co musíte ochutnat: V březnu astrologové doporučují zariskovat investicí do nového produktu. I když mají na mysli akcie, neuděláte chybu ani nákupem kvalitních uzenin a sýrů. Pro jednou si své šetřílkovství nechte od cesty. Navíc v květnu má přijít větší zisk, takže se nic nestane, když ho předem projíte.

Ideální doplněk: Únor a březen přinášejí problémy s koncentrací a cílevědomostí. Je potřeba se trochu rozhýbat a nastartovat po zimě vystydlý motor. Vaším ideálním doplňkem jsou kvalitní sportovní boty nebo kabela na cvičební potřeby. Uděláte si radost a dodáte motivaci.

První výlet: Odolejte pokušení uspořádat velký jarní úklid, ke kterému vás ponouká panenská povaha, a vyražte někam k vodě. Potoky a řeky uklidňují, a i když to není přímo váš živel (tím je země), pobyt u vodního toku vám pomůže zrelaxovat.

Jarní láska: V dubnu vstoupí Neptun do jemu přívětivého znamení Ryb – tehdy citově procitnete a posilněná intuice vám napoví, zda jdete ve vztazích správnou cestou. Jindy rozvážné Panny budou mít sklony dělat hlouposti. Ale kdy jindy, když ne na jaře!

Práce a peníze: Na začátku roku jste měli období příznivé pro nové nápady. Pokud jste odstartovali podnikání nebo nastoupili do nové práce, můžete se do toho opřít naplno. Jaro vám dodá energii.

Co musíte ochutnat: Astrologové doporučují vyvarovat se nezdravých jídel a dbát na pitný režim. To spolu s varováním před hrozícím vyčerpáním hlásá – odpočívat, dobře a zdravě jíst a pít. Objevte pro sebe čerstvé suroviny na farmářských trzích, zvlášť jarní zelenina vám udělá dobře. A holdujete-li pivu či vínu, objevujte labužnicky nepoznané nové vinice, odrůdy, malé pivovary a jejich speciály. Heslem budiž pomálu, ale s láskou.

Ideální doplněk: Jaro prý Váhám hrozí intrikami v práci, proto si pořiďte běžecké boty. Nejenom že ze sebe potem spláchnete podrážděnost, ale nabytá svalová hmota by se vám mohla hodit.

První výlet: Naplánujte víkend na Pálavě. Spojením jízdy na kole, památek a dobrého vína porazíte hrozící únavu.

Jarní láska: Tento rok se pro vás vine pod heslem oživení. Takže nekoukejte po jiných a hýčkejte si to, co máte. Zároveň ovšem platí – nechte se recipročně hýčkat též.

Práce a peníze: Jestli jste doteď váhali s razantní změnou, letos jsou pro ni ideální podmínky. Ovšem nezapomínejte na všude kolem svištící krizi a jednejte obezřetně. První polovinu roku nikomu nepůjčujte peníze, spořte si a pak můžete uskutečnit své velké plány.

Co musíte ochutnat: Loňský ročník byl podle vinařů výjimečný. Zaměřte se na lehká bílá vína, která váš plánovaný jarní detox nijak neohrozí. A co k nim? Nejlépe čerstvé saláty ze směsi lístků s pořádnou porcí vyzrálého kozího sýra.

Ideální doplněk: Na jaře má tělo největší regenerační schopnost. Dodejte si odvahu a neustále odkládanou návštěvu tetovacího studia uskutečněte počátkem dubna. Vládce vaší planety Pluto vás podpoří nebývale silnou kreativitou.

První výlet: Hvězdy přejí dobrodružství. Sbalte plavky a pár nejnutnějších věcí a vyražte do tropů! Setkání s novými lidmi, exotická kuchyně, orientální tance a divoká příroda vás dostatečně proberou ze zimní letargie.

Jarní láska: Silné působení Jupitera vám na poli lásky přinese úspěchy: čekáte-li na osudovou lásku, máte vysokou šanci ji na konci jara potkat. Období je příznivé i pro navazování nečekaných kontaktů a nových přátelství.

Práce a peníze: V tomto směru pro vás jaro ideální nebude. Na pracovní pozici stagnujete, v zimě nastřádané peníze se rychle rozkutálí a nových financí bude jen poskrovnu.

Co musíte ochutnat: Maso, maso a zase maso. To vám dodá sílu a energii. Jestli jste dlouho chtěli zajít do nějaké dobré steakové restaurace, už neváhejte. Potřebujete to jako sůl. Bylinkovou.

Ideální doplněk: Už léta nakupujete své kabelky impulzivně, tudíž jsou to levnější kousky. Letos byste do sebe měla investovat víc a pořídit si konečně nějakou koženou klasiku, která vám vydrží a taky vás trochu,uzemní‘.

První výlet: Někde ve vašem nejbližším okolí je místo, kam jste se vždycky chtěli podívat, ale nebyl čas. Takže teď!

Jarní láska: Hvězdy vám v lásce zamotají hlavu. Ocitnete se před volbou, která nebude jednoduchá. Rozhodněte se podle vzdáleného horizontu – s kým chcete zestárnout?

Práce a peníze: Se svou střeleckou povahou nemáte problém uskutečňovat v práci své vize a mířit vysoko. Nepracujete ale už příliš dlouho na vizích svého zaměstnavatele? Není už konečně čas otevřít si tu cukrárnu (knihkupectví, biofarmu), po které toužíte, a třeba i zariskovat s úsporami?

Co musíte ochutnat: Všechno zelené! Pěstujte pažitku, řeřichu, nasbírejte medvědí česnek a nezapomeňte na špenát. Pochutnáte si na pomazánkách z čerstvého sýra, lehoučkých omeletách a salátech. Pořiďte si kvalitní olivový olej a do salátové zálivky zkuste použít limetku.

Ideální doplněk: Milujete kvalitní a nenápadnou módu, jaro je ale ideálním obdobím na módní experiment. Osvěžte šatník kouskem v zářivé barvě, kupte si veselé triko nebo šátek. Zlepší se vám nálada a budete se víc usmívat. Vaše okolí to čeká.

První výlet: Naplánujte cestu ke kořenům. Navštivte příbuzné na venkově, biofarmu v okolí nebo vyražte do lesa a upečte si špekáček. Nastupující jaro vám pomůže zažehnat chmury, které vás už delší dobu trápí.

Jarní láska: Rozhlédněte se dobře v okolí. Je tam někdo, koho mrzí vaše netečnost. Může to být partner nový nebo i stávající. Přestaňte se tolik zaobírat sebou a věnujte lásku jiným. Vrátí vám to.

Práce a peníze: Práce vám dlouhodobě přináší radost a uspokojení. Dávejte si ale pozor na rutinu. Zkuste přijít s novým nápadem, nadřízení to ocení. Zrevidujte si svoje výdaje – rozpočet se vám vylepší, když přestanete nerozumně utrácet.

Co musíte ochutnat: Koncem března a po celý duben se budete cítit v dobré fyzické kondici, podpořit tento pocit je ale nutné i vhodným výběrem jídla. Po dlouhé zimě vám prospěje větší příval vitaminů, nebojte se experimentovat a vyzkoušejte i cizokrajné plody, anona cherimoya i mango vám nahradí sluneční paprsky, avokádo rozetřete s citronem a používejte místo másla.

Ideální doplněk: Saturn pozitivně ovlivňuje vaši pohodu, i proto je jaro nejlepším obdobím pro změny. Vypněte televizi, schovejte ovladač do botníku, oprašte běžeckou obuv, doplňte ji sportovním outfitem a vyběhněte ven. Máte-li problémy s koleny, postačí svižná chůze, motivací se pro vás může stát koupě krokoměru.

První výlet: Jako ryba ve vodě si budete připadat na vrcholku kopce, nadýchejte se zhluboka čistého vzduchu. Zastavte se a rozjímejte, hledejte, co se ve vašem výhledu objevuje, zkoumejte stromy, kytky, možná zahlédnete i veverku.

Jarní láska: Do začátku léta na vás bude působit Jupiter, přeje zamilovaným, proto si chvíle s partnerem užívejte a neplánujte nic zbytečně dopředu. Žijte tady a teď.

Práce a peníze: Znáte ty nedůvěryhodné horoskopy věštící výhru v loterii? Tak u vás je to pravda. Hvězdy přejí velké výhře. Věřte nevěřte.

Co musíte ochutnat: Vodnářům letos hvězdy nadělily průměrné zdraví. Nehrozí vám těžké nemoci, ale aby vás do kolen nesrazila jarní únava, dopřejte si vitaminovou kúru. Třeba s netradičním ovocem a zeleninou – objevte šťavnaté pomelo, anýzově chutnající fenykl, sladké lichi či křupavý mangold. A jestli ani tohle nebude stačit, dopřejte si poctivou vietnamskou polévku phó plnou bylinek. Ta vás nakopne.

Ideální doplněk: Dopřejte si barvy, je jedno, jestli v podobě nového veselého laku na nehty, výrazných tenisek či šátku. Čím víc, tím líp. Efekt bude okamžitý – nálada vám vystřelí o tři třídy výš.

První výlet: Vodnáři jsou zvídaví a potřebují, aby se kolem nich pořád něco dělo. Naplánujte si prodloužený víkend v některé z evropských metropolí.

Jarní láska: Podle astrologů má lásce a vztahům být přáno od dubna do července, kdy na váš milostný život bude dohlížet planeta Jupiter. Nezadaní budou mít šanci potkat novou lásku a nejspíš je překvapí, že úplně nová není.

Práce a peníze: Nejste na tom finančně špatně, ale toužíte po tom, udělat si finanční rezervu. Poohlédněte se po brigádě či popřemýšlejte o podnikání. Jen pozor na červen, podepsáním smlouvy byste mohli přijít o nemalé peníze.