Velký horoskop na rok 2008

Vodnář (21. 1. – 19. 2.)

Začátek roku je náročný, ale čím dále tím to bude lepší. Na podzim se navíc dočkáte nabídky, která se neodmítá. Je pravda, že přijde bez výstrahy, je pravda, že kvůli ní budete muset přestavět celý svůj dosavadní život, ale taky je pravda, že byste si do smrti vyčítali, kdybyste jí nevyužili a neuvedli ji do života.

RODINA

Vaše rodinné vztahy půjdou svou vyšlapanou cestou, ale přesto se budete muset domluvit na něčem, co vyžaduje komplexní spolupráci, a začít velet celé rodině. Je možné, že vaši péči budou vyžadovat třeba starší rodiče, kteří už si sami se vším neporadí.

LÁSKA A VZTAHY

Přestanete se bát o svých citech mluvit a budete je projevovat s nadšením, které vašeho miláčka občas až zaskočí. Ruku v ruce s tím sice půjde i jistá žárlivost, ale pokud si dáte pozor, aby vám nepřerostla přes hlavu, můžete takovým způsobem váš vztah kvalitně okořenit.

PRÁCE

Je to rok, kdy byste si měli dávat věci dohromady, přemýšlet nad svou budoucností a uvažovat, co všechno chcete ještě od života získat. Pokud zjistíte, že jsou některé plány tak ambiciózní a náročné, že na ně sami nestačíte, uvědomte si, že máte celý rok na to, abyste si našli člověka, jehož můžete požádat, aby do toho s vámi šel.

ZDRAVÍ

I když se hýbete poměrně dost a cítíte se dobře, sami si uvědomujete, že je vaše tělo v horším stavu, než ještě nedávno bylo. Možná by neškodilo, kdybyste si našli osobního trenéra, který by vám přesně poradil, co máte dělat. V další etapě byste měli statické cvičení v posilovně nahradit aktivnějším pohybem na kolečkových bruslích nebo jízdou na kole.

Ryby (20. 2. – 20. 3.)

Je potřeba, abyste posilovali své sebevědomí a pochopili, že můžete o svém dalším osudu rozhodovat sami. Když si necháte život dirigovat někým jiným, riskujete, že se ve druhé polovině roku vzbouříte a začnete jeho snahu sabotovat. Zároveň však začnete sabotovat i to, co je vám k užitku, a to by byla škoda.

RODINA

Po dlouhých letech, kdy na vás působil nepříznivý Pluto, který vaše vztahy komplikoval, se můžete konečně těšit na trochu klidu. Vaše vztahy se stabilizují. Pokud jste mladší, zjistíte, že vás rodiče začali brát jako plnoprávné partnery, pokud jste starší, s pýchou zkonstatujete, že jsou vaše děti přece jen hotové osobnosti, které vám ostudu neudělají.

LÁSKA A VZTAHY

Příležitostí k navázání vztahů máte hodně, ale zároveň zjistíte, že většina z nich za moc nestojí. Z fůry ctitelů, kteří se kolem vás budou ometat, si musíte vybrat jednoho, který vás nejen zahrne láskou, ale bude vám i oporou. Nesnažte se však nic popohánět násilím.

PRÁCE

Všechno se pozvolna mění k lepšímu a vy přestáváte mít pocit, že vám někdo věčně šlape na paty. Na začátku února je možné, že vám nabídnou místo s vyšší odpovědností, ale taky s vyšším platem.

ZDRAVÍ

I v péči o zdraví zachovávejte zlatou střední cestu a neupadejte do extrémů. Nezapomeňte, že kromě náročného fyzického cvičení potřebujete i čas na relaxaci a že se celý rok nedá žít na nerozumných dietách, ale že spíše potřebujete vyvážené jídlo bohaté jak na vitaminy, tak na mikroprvky. Je prostě potřeba, abyste ve všem zachovali míru, a bude to dobré.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Zatímco v loňském roce šlo všechno samo, letos se musíte nejen více snažit, ale i se smířit s tím, že za svou práci nemusíte dojít spravedlivé odměny. Týká se to zejména práce, kde budete mít sice více peněz, ale i odpovědnosti. Radost však můžete mít z dětí, z nichž jsou najednou hotové osobnosti, na něž můžete být pyšní.

RODINA

V rodinných záležitostech vás v každém případě čekají změny, ale to, jak je vyhodnotíte, záleží jenom na vás. Rozhodně však rozbijí ustálený pořádek věcí a přivedou k vám lidi, k nimž si musíte najít vztah. Může se jednat třeba o partnery dospělých dětí, kteří se vám na první pohled zamlouvat nebudou, ale časem jim přijdete na chuť.

LÁSKA A VZTAHY

Po bouřlivém minulém roce nastává v lásce klid. Zadaní se ujišťují, že si ve svém protějšku vybrali dobře, svobodní sami pochopí, že by měli ve vztazích kvantitu nahradit kvalitou. V každém případě si však ohlídejte to, co svému protějšku říkáte.

PRÁCE

Jste nezávislí a ctižádostiví, takže je velice pravděpodobné, že se vám bude dařit. Vaším domem kariéry se navíc pohybuje Jupiter, který se vám postará o tu patřičnou kapku štěstí, kterou ke svému vyniknutí potřebujete. Hned na počátku roku byste však měli partnera upozornit, že nastává rok, kdy musíte věnovat práci intenzivnější pozornost než dosud.

ZDRAVÍ

Už od počátku roku byste si měli uvědomit, že si se zdravím nemůžete hrát. Choroby, které jste přechodili a jimž jste nevěnovali pozornost, mohou vést ke zdravotním komplikacím, které vás k lékaři zaručeně dovedou. To, co řekne, by vás opravdu nepotěšilo, a proto by bylo lepší, kdybyste takovému stavu předešli.

Býk (21. 4. – 20. 5.)

Pokud máte pocit, že se vám daří tak dobře, že si to ani nezasloužíte, vzpomeňte si na minulé dva roky a podobné úvahy zažeňte. Máte před sebou období, kdy získáte nejen lepší postavení, ale i adekvátní odměnu. Jupiteru přeje získání nového bydlení, tak se konečně rozhoupejte k hypotéce.

RODINA

K lidem přistupujte s otevřeným srdcem a čekejte, že vám to budou stejně upřímně vracet. Je sice pravda, že se partnerskou oblastí vašeho horoskopu pohybuje Saturn, ale ten zase zaručí, že vztahy, které prožíváte, hned tak nepominou, ale vydrží téměř provždy.

LÁSKA A VZTAHY

Krize ve vztazích končí a vy si vychutnáváte každou chvíli, kdy můžete být se svým partnerem. Volný čas trávíte zásadně spolu, a pokud jste ještě neměli nějakého společného koníčka, určitě ho během prvního pololetí najdete. V létě se můžete těšit na společnou dovolenou.

PRÁCE

Pokud jste v minulosti přemýšleli, co dělat, konečně vám dojde, co by to asi tak mělo být. Okolí se to sice nemusí zdát moudré, ale protože jde o nápad, který se dá označit za epochální, měli byste za ním jít. V dalším kole vám planety doporučují, abyste se snažili doplnit si vzdělání, protože jen tak se propracujete k tomu, co vás opravdu baví.

ZDRAVÍ

Je sice pravda, že nekouříte, s drogou vás

nikdo nikdy neviděl a alkohol pozvedáte leda tak k přípitku, ale to ještě neznamená, že se ke svému zdraví nemůžete chovat lépe než dosud. Letos je v první řadě potřeba, abyste omezili vydatná jídla z domácí kuchyně a alespoň poněkud snížili výži

Blíženci (21. 5. – 21. 6.)

Celý rok jste v rozporu mezi tím, co vám velí rozum, a co instinkt hráče. V každém případě se připravte na boj s autoritami, které vám chtějí diktovat, co máte dělat, a neuvědomují si, že jste už dospělí. Počítejte s tím, že budete hodně jezdit, a uvědomte si, že k tomu potřebujete vozidlo v dobrém technickém stavu.

RODINA

Vaše rodina si kromě oficiálních členů nabere i pár těch, kteří s vámi sice nejsou příbuzní, ale vy je máte rádi. Najednou zjistíte, že jste adoptovali kamarády svých dětí nebo nové partnery svých rodičů, ale v ničem vám to nepřekáží. Dále se připravte na velkou oslavu rodinného výročí, jejímž budete hlavním organizátorem a která se vám opravdu podaří.

LÁSKA A VZTAHY

Všechno se sice nemusí odehrávat přesně podle vašich představ, ale nic se neděje. Vážné problémy nastanou až ve chvíli, kdy začnete lásku vnucovat někomu, kdo o ni ani trochu nestojí.

PRÁCE

Ať už máte svou životní cestu vymyšlenou jakkoliv, měli byste si pořád opakovat, že práce kvapná je málo platná. Rozmýšlejte si nejenom to, co děláte, ale přemýšlejte i o tom, kam vaše cesta vlastně směřuje. To, že dáte výpověď, může sice vypadat velice impozantně, ale pokud nemáte zajištěné další místo, je to nemístný hazard.

ZDRAVÍ

Energie máte daleko méně než v minulém roce a hlavně o hodně méně, než byste potřebovali. Vaše zdraví fyzické se navíc odvíjí od psychiky, a proto byste se měli snažit o co nejméně stresů. V létě byste měli vyjet nejen na dovolenou v obvyklé podobě, ale měli byste si dopřát i regenerační lázeňský pobyt, který vám udělá dobře na těle i na duši.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Dny, kdy jste poslouchali ty ostatní, vystřídá období, kdy budete pro všechny nezpochybnitelnou autoritou. Rok bude plný nečekaných úspěchů a nevídaných zisků. Dech svým blízkým však vyrazíte ve chvíli, kdy jim sdělíte, že jste se rozhodli pro pobyt v zahraničí, kde si zdokonalíte jazyk a získáte potřebné sebevědomí.

RODINA

Zatímco dříve jste měli potíže se samotou, teď zase přemýšlíte, jak si zajistit alespoň pár chvil, které budete mít pro sebe. Celá rodina se rozhodla, že vás bude bavit, takže se můžete těšit na chvíle, kdy vás pozvou na svatbu, na křtiny nebo na jiné oslavy. Navíc bude jasné, že vás nezvou kvůli dárku, ale kvůli tomu, že vás opravdu chtějí vidět.

LÁSKA A VZTAHY

Od lásky chcete především pocit jistoty a jenom těžko chápete, že partner chce, abyste jistotu poskytovali vy jemu. Vzhledem k postavení planet na to máte sice sil dost, ale během roku nastanou chvíle, kdy si budete muset vybrat, zda vám více záleží na vaší duševní rovnováze nebo na tom, aby se dobře cítil váš miláček.

PRÁCE

V práci máte konečně šanci posílit vlastní autoritu. Ale zaplatíte tím, že se musíte vymezit i vůči lidem, s nimiž jste zatím bez problémů vycházeli. Peněz bude víc než v loňském roce, ale taky budete mít více výdajů, takže na tom budete zhruba stejně jako dřív.

ZDRAVÍ

O zdraví se opravdu bát nemusíte, protože se letos vyvíjí skvěle. Na jaře se však přichystejte na zápas s virózou, kterou byste neměli přecházet. Klidně ležte, pijte kvanta bylinkových čajů, dopřejte si dlouhou koupel, a když vám z práce zavolají, tvařte se, že umíráte. V opačném případě by vám určitě poslali domů nějakou práci a vaši rekonvalescenci tak ztížili.

Lev (23. 7. – 23. 8.)

Poroučet umíte, teď je na čase, abyste se naučili poslouchat. Bude to dramatičtější, ale nakonec zjistíte, že je bezpečnější dodržovat předpisy, než když riskujete trest za jejich přestoupení. Pozor byste si měli dávat zejména na věrnost, která vám sice nic moc neříká, ale partner by její porušení těžko snášel.

RODINA

Rodinné a přátelské vztahy se vyvíjejí a košatí a vy jste spokojeni se vším, co vám osud dává. Je sice pravda, že se můžete cítit trochu ve stínu svého partnera, který letos letí vzhůru raketovou rychlostí. Naštěstí ve vás není ani kousek závisti a jeho úspěchy mu přejete.

LÁSKA A VZTAHY

Najednou máte pocit, že jste znovu objevili svůj citový život, který pro vás přestal být zdrojem frustrace a stal se naopak zřídlem samých krásných pocitů. Navíc si uvědomujete, že vám vztahy mohou přinášet uspokojení i přesto, že v nich nedominujete. Letos jste prostě submisivní a šťastní, že si odpočinete od obvyklého šéfování.

PRÁCE

V práci se sice nic zajímavého neděje, ale pokud dostanete šanci, abyste se naučili něco nového, měli byste jí využít. Nepříjemný nebo líný kolega vás označí za vymetače kurzů a sběratele vysvědčení, ale to s vámi ani trochu nehne. Na rozdíl od něj si uvědomujete, že jde o dlouhodobou investici, ze které budete čerpat zisk nejen v tomto roce.

ZDRAVÍ

Pozor si dejte na zvýšený krevní tlak, který byste neměli za žádných okolností podceňovat. Na jeho měření byste se měli pravidelně objednávat a veškeré poznámky o tom, že se sebou zbytečně naděláte, nebrat v potaz. Problém nastane ve chvíli, kdy vám lékař doporučí, abyste trochu zhubli, což je akce, která vás naplňuje samými chmurnými představami.

Panna (24. 8. – 23. 9.)

V nadcházejícím roce se nezastavíte, ale zase budete sbírat úspěch za úspěchem. V práci vás čeká uznání a povýšení, a pokud pracujete sami na sebe, konečně se dostanete na hranici výdělku, kterou považujete za zaslouženou. Jako bonus planety slibují, že se vám podaří nejen zhubnout, ale také si novou váhu udržet.

RODINA

Pokud někdo v rodině přijde o optimismus a bude mít pocit, že se všechno vyvíjí jenom zle, ostatní ho nasměrují na vás a požádají, abyste mu domluvili. Nebude to však tak jednoduché, jak to na první pohled vypadalo, takže moudře usoudíte, že na to sami nestačíte, a požádáte spřáteleného odborníka, aby se ho ujal místo vás.

LÁSKA A VZTAHY

Určité vztahy dobíhají ke konci a vy se už těšíte, až zmizí z vašeho života docela. Zbylé vztahy se zase stabilizují a přinášejí vám jistotu, kterou ve svém životě potřebujete ze všeho nejvíc. Jako charakter se ukáže i vás miláček, který konečně pochopí, že kontrolou a žárlivostí nic nezvládne, a poskytne vám plnou svobodu.

PRÁCE

Pokud berete práci jenom jako zdroj příjmů, nic zajímavého se neděje. Vaše místo není v ohrožení a vy prožijete tento rok v klidu a v pohodě. Pokud je však pro vás práce kromě financí i tím, co vás zajímá a co vám naplňuje život, bude následující rok neobyčejně pestrý a zábavný.

ZDRAVÍ

Váš zdravý životní styl vás sice uspokojuje, ale zbytku rodiny leze na nervy. Kvůli tomu, co je na talíři, se dostanete dost často do hádky, kterou časem i vy

označíte za naprosto zbytečnou. Bylo by fajn, kdyby vám během roku došlo, že pohoda u jídla je stejně důležitá jako to, co se jí, a kdybyste přestali svým bližním vnucovat to, co jim nechutná.

Váhy (24. 9. – 23. 10.)

I když se vám nechce, musíte se ještě jednou vrátit k minulosti a rozhodnout se s ní konečně vyrovnat. Můžete se snažit buď o ‚samoobsluhu‘, nebo se se konečně naučíte cvičit jógu, meditovat nebo provozovat jiné praktiky, které vám pomohou od duševního napětí. Berte to jako investici do budoucnosti a neotálejte!

RODINA

Bude to o hodně náročnější než dřív. Děti usoudí, že jim ke štěstí chybí špičkové sportovní vybavení nebo kůň, a vaši rodiče mají dojem, že nepotřebují osobního šoféra, protože je můžete vozit klidně vy sami. Vy jim sice vysvětlujete, že máte práce dost, ale je to houby platné.

LÁSKA A VZTAHY

Všechno je jednoduché a jasné. Vy víte, že máte v náručí přesně toho, kdo se tam nejlépe hodí, a víc si od života nepřejete. Užíváte si každé chvíle, kdy jste spolu, a jenom toužíte, aby jich bylo co nejvíc. V druhé půlce roku vám začne záležet na stabilizaci vašeho vztahu a třeba i na svatbě.

PRÁCE

Zdravý rozum, jehož máte letos na rozdávání, vám radí, abyste zvolnili tempo. Pokud jste zaměstnanci, nevynášejte všechny trumfy hned na počátku roku, ale počkejte s nimi až do druhého pololetí. Jako majitelé vlastní firmy si uvědomte, že druhý půlrok bude dost náročný, a vytvořte si finanční rezervu.

ZDRAVÍ

Pokud máte sklony k chorobám, udělejte všechno pro to, abyste se jich vyvarovali. Pozor si ale dejte na očkování, na které můžete paradoxně reagovat zhoršením zdravotního stavu. Když máte pocit, že něco není tak, jak by být mělo, konzultujte veškeré takové plány s imunologem. Zároveň si nezapomeňte pěstovat pozitivní myšlení, které vám pomůže nejvíc.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Čeká vás rok, kdy budete vzdor své obvyklé výbušnosti působit jak doma, tak v práci jako uklidňující činitel.

Vyhýbat byste se měli podnikání s přáteli. Jde o akce, které vypadají sice na první pohled skvěle, ale jsou tak nedomyšlené, že úspěch nepřinesou.

RODINA

Vztahy s blízkými jsou harmonické, ale přesto se můžete těšit v širší rodině na nečekané překvapení. Odněkud se vynoří nemanželský bratranec nebo zapomenutá sestřenice a vy se musíte rozhodnout, jak se k nim chovat. Naštěstí máte dost rozumu, takže jim kolem krku sice nepadáte, ale zase se chováte tak, abyste se za to později nemuseli stydět.

LÁSKA A VZTAHY

Když vaše okolí zjistí, kdo je vaší novou láskou, bude nevěřícně koukat. K jejich překvapení jste si totiž vybrali člověka, který je na první pohled nenápadný, a všichni přemýšlejí, co vás k němu vůbec táhne. To sice vy přesně víte, a dokonce to umíte i pojmenovat, ale jde o natolik intimní věc, že to nahlas neřeknete.

PRÁCE

V minulých letech jste sbírali znalosti a učili se s nimi zacházet. Letos se s nimi rozhodnete vyjít na světlo a dokázat okolí, že jste předešlé roky nepromarnili. Stát za vámi bude kupodivu váš partner, který pochopí, že je potřeba, aby vám vytvořil prostředí, kdy můžete bojovat o kariéru a vyšší plat a na všední záležitosti myslet nemusíte.

ZDRAVÍ

Máte toho opravdu hodně, a proto je potřeba, abyste pravidelnou relaxaci nepovažovali za plýtvání časem, ale učinili z ní součást svého života. Potřebná vám bude zejména ve druhém pololetí, kdy hrozí nebezpečí častějších bolestí hlavy nebo nervozity.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

V posledních letech jste mohli z velkorysosti planet těžit, letos dojde k částečnému vyúčtování. Uvědomíte si, že věci jsou daleko složitější, než se zdají, a stejně nejednoznačně se začnou projevovat i lidé kolem vás. Naštěstí máte celý rok na to, abyste se s nimi naučili vycházet tak, abyste na tom vydělali vy i oni.

RODINA

O rodinu mít strach nemusíte, ale musíte se smířit s tím, že rodina má strach o vás. Pokud jste zadaní, přijdou vás občas zkontrolovat a ujistit se, že vám váš partner neubližuje. Trochu horší to bude v případě, že jste "single". To se potom připravte na nekončící průvod nápadníků, které vám budou vodit a doufat, že si vyberete.

LÁSKA A VZTAHY

Pokud jste lásku nenašli v minulém roce, bude to letos ještě horší. Vaše rodina se sice snaží, ale vy sami považujete její jednání za kontraproduktivní. Možná byste se na lidi, se kterými vás seznamují, měli podívat objektivně. Bylo by smutné, kdybyste někoho, kdo se vám docela líbí, odmítli jen proto, že vám ho představili rodiče.

PRÁCE

Pokud jste loni v práci získali kýžené postavení a tomu odpovídající finance, je letos potřeba, abyste se snažili tento stav udržet. Je docela možné, že vidina sezení na vaší židli přitáhne pozornost někoho z mladších kolegů, a vy jim musíte vysvětlit, že je to pro ně hodně nebezpečná zábava.

ZDRAVÍ

Energie máte o trochu méně, ale zato žijete klidněji. Přestáváte mít problémy se spánkem, který přichází bez uklidňujících čajů i bez jakýchkoliv prášků. Velice vnímaví byste však měli být k tomu, co se vám zdá. Dobře víte, že sny k vám promlouvá podvědomí, které už dávno zaregistrovalo, že se něco děje, a ze všech sil se vás na to snaží upozornit.

Kozoroh (22. 12. – 20.1.)

Pokud si myslíte, že je život nuda, a toužíte jen po tom, aby se něco dělo, je rok, na jehož prahu stojíte, velmi slibný. Kromě nové práce, ve které se budete muset hodně naučit, vás čekají i nové koníčky, noví přátelé a nové země, které vám přinesou poznání. Neušetříte sice ani korunu, ale bude to stát za to.

RODINA

Váš organizační smysl se projevuje i na rodinném poli. Ze své blízkosti eliminujete lidi, kteří vás připravují o čas a nikdy nic moudrého neřekli, a místo nich vyhledáváte společnost těch, kteří vás mohou duševně obohatit.

LÁSKA A VZTAHY

Jupiter ve vašem znamení vás zbaví všech komplexů a obav. Najednou zjistíte, že se umíte bavit stejně dobře jako všichni ostatní a že jste dokonce ještě o fous přitažlivější. Ve vztahu ke svým láskám byste se však měli naučit projevovat větší otevřenost. Tempo života je rychlé a nikdo nemá čas, aby přemýšlel, co jste chtěli svými slovy vlastně říci.

PRÁCE

Konečně nastal čas, kdy vám osud poskytne všechno, co chcete, a ještě něco navíc. Je však potřeba, abyste neustrnuli na dosaženém stupni a uvědomili si, že ani tak dokonalému člověku, jako jste vy, nějaké další znalosti neuškodí. Pokud vám zaměstnavatel nabídne cestu do zahraničí, zapomeňte na to, že to vlastně nechcete, a sáhněte po ní oběma rukama.

ZDRAVÍ

Pokud se budete snažit, ukončíte rok jako obdivovaná hvězda. Za prvé získáte postavu, po které už dlouho toužíte, za druhé je rok velice příznivý pro jakékoliv zásahy z oblasti plastické chirurgie, které budou mít tak přirozený efekt, že to vlastně nikdo nepozná.