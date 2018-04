Velká snídaně vám zhubnout nepomůže, naopak

Mnoho expertů na výživu a hubnutí doporučuje začít každý den pořádnou snídaní, která nastartuje metabolismus a sníží příjem kalorií během dne. Teorie o velké snídaní totiž staví právě na tom, že hodně potravy na začátku dne znamená menší příjem jídla během zbytku dne.

Tým německých odborníků pod vedením doktora Volkera Schusdziarra z Else-Kroner-Fresenius centra výživové medicíny v Mnichově se rozhodl prozkoumat, co je na tom pravdy. Jejich výzkum publikovaný v časopise Nutrition nakonec tento dietní mýtus vyvrátil a ukázal, že velká snídaně nesníží množství přijaté potravy u oběda a večeře, ale naopak zvýší celkový denní příjem kalorií.

Výzkumu se zúčastnilo 380 dobrovolníků, z toho 100 lidí s normální váhou a 280 obézních, kteří chtěli zhubnout.

Někteří si dopřávali velké snídaně, jiní menší, další vynechávali snídaně úplně.

Snídaně kalorie nesnížila

Výsledky výzkumu ukázaly, že ačkoli velká snídaně obecně snižovala pravděpodobnost konzumace svačiny později dopoledne u obou pozorovaných skupin, neměla žádný dopad na příjem kalorií konzumovaných na konci dne.

Dobrovolníci přijímali průměrně kolem 500 až 550 kalorií při obědě a večeři a kalorie přijaté u snídaně jednoduše jen zvyšovaly celkový denní příjem. Lidé, kteří si dopřávali snídaní asi o 400 kalorií větší, než je typická malá snídaně, měli posléze tendenci jíst zhruba o 400 kalorií více i během dne.

Snídaně by měla být výživná

Přesto však vědci souhlasí, že výživná snídaně je důležitá pro nastartování metabolismu a pro podporu spalování kalorií. Pokud ale chcete zhubnout, je podle odborníků zapotřebí snížit i množství kalorií přijímaných u snídaně.

Většina expertů na výživu se shoduje, že zdravá strava zahrnuje výživnou snídani, pod kterou si však nemáme představovat příliš velké porce tučné potravy s vysokých obsahem sacharidů.

Ti, co chtějí zhubnout, by se snídani vyhýbat rozhodně neměli, měli by však snížit příjem kalorií, které při snídaní přijmou.