Velká proměna čtenářky začala. Jana dostala první rady i nový šampon

„Ráda bych se naučila o sebe starat, abych vypadala krásně a získala sebedůvěru,“ napsala nám Jana z Prahy. Devětatřicetiletá recepční si postěžovala na aknózní pleť a přerostlé nekvalitní vlasy, hodně stresu a málo času na péči o sebe. Podle nás ideální čas na změnu. Sledujte s námi, jak bude probíhat.

Cesta do středu vlasů

S Janou jsme si dali první schůzku rovnou v pražském Salonu Petra Měchurová. Tam se jí ujala kadeřnice Veronika Coufalová, která se specializuje na nové pojetí péče. Jde vlastně o tři konzultace, během kterých se klientka dozví spoustu informací o svých vlasech, o produktech, které se pro ně hodí, i o tom, jak by si je měla upravovat.

Pro začátek si s Janou popovídala o tom, jak se o vlasy stará a co ji nejvíce trápí. „Když ráno vstanu, všechno sepnu do culíku a můžu vyrazit. Nebojím se razantního zkrácení, ale potřebuju účes, který půjde snadno upravovat,“ přeje si prý pracující maminka dvou dětí. Ráda by se také nadobro zbavila lupů, které se jí čas od času vracejí a na které šampony z drogerie ani z lékárny nestačí.

Následovala podrobnější diagnostika: kadeřnice Janiny kadeře naskenovala speciální vlasovou kamerou, která umí obraz mnohonásobně zvětšit. Díky tomu mohla do hloubky prozkoumat jak samotný vlas, tak pokožku hlavy, jejíž zdraví je podle ní určující pro celkový stav vlasů. „Zjistila jsem, že pokožka na hlavě se loupe, ale není suchá, je spíš mastnější. Právě proto na ní lupy drží,“ vysvětlila.

Zato vlasy má Jana zdravé a silné, jemnější jsou jen v koncích. „Je vidět, že už dlouho nebyla u kadeřníka, ale bude stačit vhodný střih a nové produkty, aby byla jako vyměněná,“ věří Veronika. A aby proces ozdravování rovnou odstartovala, názorně Janě předvedla, jak si má co nejlépe mýt vlasy a masírovat napjatou pokožku hlavy.

Následoval speciální vlasový rituál, aby se rozproudila lymfa a povzbudil nervový systém, a foukaná. Jana dostala tipy na to, jak vlasům díky fénu i vhodnému tužidlu dodat objem, a také balíček přípravků vybraných na míru jejímu typu. Během následujících týdnů bude používat šampon i péči pro citlivou pokožku hlavy se sklonem k tvorbě lupů.

Světlo na žilky, laser na akné

Čeká ji také několik návštěv v Laserovém centru Anděl, kde stav svojí pleti konzultovala s dermatoložkou Jitkou Chaloupeckou. „Akné se mi objevuje pořád na stejných místech. Používám prostředky na vysoušení, ale spokojená pořád nejsem,“ svěřila se Jana. Navíc ji trápí barevné nesrovnalosti, hlavně začervenalá místa a lehká hyperpigmentace.

Lékařka jí doporučila používat lehčí produkty. Především hydratační krém, který by neměl pleť vysušovat, ale ani zatěžovat: „Mastnější přípravek by mohl uzavřít mazové žlázky, a akné by tak jen zhoršil.“ Samozřejmostí je poctivé odličování a čištění pleti ráno i večer.

Dermatoložka pro Janu navíc naplánovala tři ošetření pulsním světlem, které pomůže zmírnit rozšířené žilky a s nimi i začervenání a také pigmentové skvrnky. Bonusem ke sjednocenému tónu pleti by pak měl být menší výskyt akné a jizviček po něm, ty odstraní speciální laser „smoothbeam“. Na závěr Janu čeká ještě péče kosmetičky.

Další díl proměny vyjde v týdnu od 27. dubna.