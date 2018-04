Velká letní soutěž časopisu Faiyo a Aquapalace Hotel****Prague o jedinečný zážitkový pobyt

Pobyt zahrnuje 1x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji Superior se snídaní formou bufetu, dále pro každého z hostů 1x Balneoterapii - hloubkovou masáž, volný vstup do Saunového světa, volný vstup do aquaparku Aquapalace Praha a také volný vstup do moderního dvoupodlažního Fitness centra!

Aquapark Aquapalace Praha (www.aquapalace.cz) je největší ve střední Evropě a nabízí široký výběr bazénů, vířivek a veškerých možných druhů vodních atrakcí, které si jen můžete představit. Jeho součástí jsou nejmodernější wellness služby, spa či Saunový svět s 12 různými druhy saun. Hosté Aquapalace Hotelu****Prague (www.aquapalacehotel.cz) mají možnost využít moderní dvoupodlažní Fitness centrum, ve kterém jsou k dispozici kardiotrenažéry, posilovací stroje nebo skupinová cvičení s lektory, jako aerobic, pilates či spinning.

Každý, kdo správně odpoví v termínu od 25. 08. do 08. 09. 2009 na soutěžní otázku, bude automaticky zařazen do slosování o tento jedinečný luxusní pobytový zážitek. Soutěžní otázku naleznete v novém čísle časopisu Faiyo - Letní déšť na www.faiyo.cz.

Výherní voucher je platný do 31. 12. 2009. Zaregistrujte se zdarma do Faiyo klubu jako čtenář/ka časopisu Faiyo na www.faiyo.cz (nejste-li již nyní) a pošlete odpověď na soutěžní otázku včetně vašeho uživatelského jména z registrace na adresu letnisoutez@faiyo.cz a do předmětu emailu uveďte "LETNI SOUTEZ".

Redakce Faiyo vám přeje hodně štěstí!