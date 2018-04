Velká kuchařka: grilujeme ryby, zeleninu a krůtí maso

* Vybírejte si méně tučné maso, případně z něj tuk ořežte. Z vepřového se nejvíc hodí krkovička, kotleta, panenka, z drůbežího křídla, prsa a stehýnka, u hovězího je to svíčková a nízký roštěnec. Na každých 0,5 cm tloušťky masa počítejte 2 minuty grilování z každé strany.

* Aby maso nebylo vysušené, ale křehké a šťavnaté, vsaďte na marinády. Stačí půlhodina, ideální je nechat maso naložené přes noc. Základem marinády by měl být olej doplněný kořením.

* Používejte jen dřevo nebo dřevěné uhlí, nechte jej rozpálit na 25 až 30 minut tak, aby se vytvořila bělavá vrstva. Počkejte, až uhlíky přestanou hořet a budou jen rudě žhnout.

* Grilovací rošt potřete zastudena olejem, maso se nebude přilepovat. Dřevěné špejle na špízy namočte před grilováním asi na hodinu do studené vody.