Velká jarní kuchařka: lehké dezerty

Citronová pěna s ovocem

PRO 4 OSOBY

Příprava: 30 minut + doba na ztuhnutí

* 4 žloutky

* 5 lžic moučkového cukru

* kůra z poloviny citronu, jemně nastrouhaná

* 8 lžic citronové šťávy, asi 100 ml

* 400 ml 33% smetany na šlehání

* 4 lžíce pokrájeného ovoce na ozdobu (broskve, pomeranč apod.)

* 1 lžíce nesolených pistáciových oříšků, pokrájených

* pár lístků máty na ozdobu

* 4 lžíce šlehačky na ozdobu

1. Žloutky s cukrem vyšleháme v misce do pěny, přendáme na hrnec s vroucí vodou, přidáme citronovou šťávu a kůru a šleháme ve vodní lázni přibližně 8–10 minut až do zhoustnutí. Misku vyjmeme z vodní lázně a šleháme dále až do vychladnutí.

2. Ušleháme smetanu a vmícháme ji do citronovovaječné hmoty. Směs ihned rozdělíme do čtyř skleniček a pěnu dáme ztuhnout do lednice.

3. Těsně před podáváním ozdobíme lžící šlehačky, kousky ovoce, pistáciemi a lístky máty.

TIP

Velmi nadýchaná pěna se často označuje termínem mousse, pocházejícím z francouzštiny. Při šlehání ve vodní lázni pozor, aby se voda nevařila. Žloutky se pak srazí. Vaječná hmota a žloutky by měly mít při konečném spojování stejnou konzistenci jako smetana, šlehačku proto nešleháme tak tuhou jako na zdobení.

Jahodové želé s čerstvými jahodami

PRO 4 OSOBY

Příprava: 30 minut + doba na ztuhnutí

* 300 g jahod + 400 g k podávání

* 250 g přírodního cukru písek

* limetková šťáva na dochucení

* 20 g práškové želatiny

* 100 ml vody

* 200 ml smetany 33% a více

* hrst lístků meduňky nebo máty

* kůra z limetky na ozdobu

1. Želatinu namočíme do 100 ml studené vody. Jahody omyjeme, rozmixujeme, pocukrujeme, ochutíme limetkovou šťávou a necháme stát. Na mírném ohni zahřejeme a rozmícháme želatinu. Horkou ji vlijeme do umixovaných jahod s cukrem.

2. Formičky vypláchneme vodou, na dno dáme želé a necháme ztuhnout. Do zbylé jahodové hmoty vmícháme ušlehanou smetanu. Jahodovou pěnou doplníme formičky a necháme v chladu ztuhnout.

3. Formičky s želé vyklopíme a podáváme s jahodami, lístky máty a limetkovou kůrou.

Sušenkové sendviče se zmrzlinou a müsli

NA 4 SENDVIČE

Příprava: 10 minut + doba na povolení zmrzliny a vychlazení

* 8 čtvercových sušenek, krekrů apod.

* 350 ml zmrzliny

* 8 lžic křupavého oříškovočokoládového müsli

1. Zmrzlinu vyjměte z mrazničky a nechte trochu povolit, asi 15 minut. Připravte si 4 sušenky, rozdělte na ně zmrzlinu, zakryjte zbývajícími sušenkami a lehce přimáčkněte.

2. Ze všech stran obalte boční strany sendvičů v müsli, lehce přitlačte a vložte do plastové krabičky s víkem. Dejte na chvíli ztuhnout do mrazáku.

TIP

Zmrzlinou můžete naplnit libovolné sušenky. Použijte jakoukoliv kupovanou nebo domácí zmrzlinu, polárkové dorty apod. Můžete ji vylepšit tak, že do povolené zmrzliny zamícháte jemně pokrájenou čokoládu, mátu, oříšky, likér, smetanu a dáte ztuhnout.



Jogurtový krém s borůvkami

PRO 4 OSOBY

Příprava: 15 minut

* 500 ml hustého bílého jogurtu, smetanového

* 2 lžíce medu

* 350–400 g borůvek

* 1–2 lžíce přírodního cukru

* 1 vanilkový cukr

* 4 oblíbené sušenky nebo cukrářské piškoty

* 4 lžíce ušlehané šlehačky

* lístky máty nebo květů na ozdobu

1. Sušenky vložte do mikrotenového sáčku a rozdrťte je na větší kousky. Jogurt prošlehejte s tekutým medem. Dvě třetiny borůvek rozmačkejte s oběma druhy cukru.

2. Na dno sklenic dejte část celých borůvek (pár kuliček si nechte na ozdobu), zakryjte trochou jogurtu, a vrstvěte jogurt a pomačkané borůvky a kousky sušenek. Zakončete jogurtem, povrch ozdobte kopečkem ušlehané smetany a přelijte šťávou z pomačkaných borůvek.

3. Dozdobte celými kuličkami, popřípadě jedlými květy nebo lístky máty.

TIP

Použijete-li mražené borůvky, podlijte je trochou vody nebo vína, posypte cukrem a chvíli povařte doměkka. Sušenky můžete vynechat a poháry ozdobit hoblinkami bílé nebo hořké čokolády, kakaem, oříšky apod.

Kiwi sorbet se šlehačkou

PRO 4 OSOBY

Příprava: 15 minut + doba na zmrazení a dokončení

* 400 g dužiny z kiwi

* 150 g cukru krupice

* 200 ml vody

* 1 lžíce citronové šťávy

* 4 lžíce ovocného likéru nebo destilátu

* 200 ml sektu

* 1 kiwi na ozdobu

* lístky meduňky nebo máty na ozdobu

* 4 koktejlové třešně na ozdobu

* 4 lžíce ušlehané šlehačky

1. Cukr s vodou svaříme na hustý sirup. Dužinu z kiwi rozmixujeme a protlačíme přes jemné síto, abychom se zbavili peciček. Ovocný protlak smícháme s cukrovým sirupem, citronovou šťávou a alkoholem. Promícháme, přelijeme do kovové misky a necháme zmrazit.

2. Zmrazenou hmotu seškrabujeme lžící nebo necháme lehce povolit a rozmixujeme. Sorbet tvarujeme pomocí zmrzlinových kleští nebo zmrzlinové lžíce do kopečků, které vkládáme do sklenic.

3. Zalijeme vychlazeným sektem a ozdobíme kouskem omytého kiwi, koktejlovou třešní, šlehačkou a lístky meduňky nebo máty.