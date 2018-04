Velká jarní kuchařka: bylinkové hody

Omamná vůně čerstvých bylinek promění i obyčejný kousek masa v delikatesu první třídy. A co teprve ten pocit uspokojení z toho, že jsme si je sami vypěstovali za oknem nebo na zahrádce?

Jaro nabízí nekonečné možnosti nejen těm, kteří vnímají vaření jako šanci rozparádit své umělecké vlohy i podřimující fantazii, ale možná ke sporáku přivede i ty, kdo se dosud spokojili s namazaným chlebem k večeři...

Nejrychlejší pochoutka

* pecen chleba

* 3 vařená vejce

* 5 cherry rajčátek

* vaše oblíbená pomazánka nebo tavený sýr

* jedlé květy a bylinky

1. Malý bochník měkkého bílého chleba vodorovně třikrát překrojte a "krajíce" namažte pomazánkou nebo sýrem.

2. Vršek bochníku namažte také a ozdobte vajíčky, rajčaty, bylinkami a jedlými květy.

3. Servírujte na jarním pikniku. Bylinkové hody

Víte, že pravými posly jara jsou zelené bylinky, které dokáží okouzlit všechny naše smysly a z obyčejného jídla vyčarují svátek chutí a fantazie?

Vepřové kotlety s rozmarýnem

PRO 4 OSOBY

Příprava: 15 minut + doba na marinování + grilování 10 minut

* 4 vepřové kotlety po 200 g

* 1 lžíce plnotučné nebo francouzské hořčice

* 3 lžíce olivového oleje

* 2 stroužky česneku, drceného

* 2 větvičky rozmarýnu

* 4 lístky šalvěje

* 1 lžíce bílého vinnného octa

* sůl a hrubě mletý pepř

Na omáčku:

* 1 šalotka, jemně krájená

* 2 velké lžíce usekané zelené petrželky

* 1 lžička usekaného estragonu

* 1 lžíce usekaných kaparů

* 1 lžíce hořčice, francouzské nebo plnotučné

* 1–2 lžíce olivového oleje

* citronová šťáva dle chuti

* 4 lžíce zakysané smetany nebo jogurtu

* mletý pepř a sůl

* trochu cukru na dotažení chuti

1. V misce smícháme hořčici, olej, česnek, část usekaného rozmarýnu a posekané lístky šalvěje, ocet a pepř na marinádu. Kotlety omyjeme, osušíme a ostrým nožem uvolníme žebrovou kost podél masa a lehce naklepeme přes fólii. Vložíme maso, kotlety obalíme v marinádě, misku přetáhneme fólií a necháme v chladu marinovat 1–3 hodiny.

2. Rozpálíme si gril nebo grilovací pánev, maso vyjmeme z marinády a opékáme po obou stranách celkem asi 10 minut. Během grilování potíráme zbylou marinádou, do které jsme přidali zbylý rozmarýn.

3. Upečené kotlety přendáme na teplý talíř, osolíme, necháme přikryté alobalem asi 5–10 minut odpočívat a podáváme s bylinkovou omáčkou, pečivem nebo různě upravenými bramborami a čerstvou zeleninou.

Na bylinkovou omáčku smícháme všechny jemně usekané suroviny v misce a prošleháme nebo rozmixujeme s hořčicí, olejem, citronovou šťávou a prošleháme se smetanou nebo jogurtem.

4. Dochutíme solí a mletým pepřem, popřípadě cukrem.

Studená bylinková polévka

PRO 4 OSOBY

* 500 ml podmáslí

* 500 ml bílého smetanového jogurtu

* 1 salátová okurka, oloupaná

* 2 lžíce olivového oleje

* svazek pažitky, usekané

* svazek kopru, usekaného

* 2 lžíce usekané petrželky

* po snítce čerstvých bylinek, například saturejka, estragon, bazalka, kerblík, yzop

* 2 stroužky prolisovaného česneku

* sůl a mletý pepř

* citronová šťáva nebo vinný ocet na dochucení

* slané pečivo k podávání

1. V porcelánové nebo skleněné míse prošleháme podmáslí společně s jogurtem.

2. Potom přidáme nastrouhanou salátovou okurku, olivový olej, usekané zelené natě a bylinky (trochu si necháme na ozdobu při podávání), prolisovaný česnek a důkladně promícháme. Nakonec dochutíme solí, pepřem a chuť dotáhneme citronovou šťávou nebo vinným octem.

3. Nádobu s takto připravenou polévkou přikryjeme fólií a dáme chladit.

4. Dobře vychlazenou bylinkovou polévku podáváme v miskách posypanou zbylými bylinkami a se slaným pečivem.

TIP

Místo podmáslí použijte zakysanou nebo sladkou smetanu a vyzkoušejte různé poměry mléčných výrobků. Jako příloha se ke studené bylinkové polévce podávají slané oplatky, sýrové či sezamové tyčinky apod. Polévku můžete podávat také s kostkami ledu, které ji vychladí a také dobře vypadají, obzvlášť jsou-li v nich zamražené usekané bylinky či natě nebo jedlé květy.



Svíčkové řezy plněné kozím sýrem s rozmarýnem

PRO 4 OSOBY

Příprava: 15 minut + 1 hodina marinování + pečení 20 minut

* 800–1000 g svíčkové

* 4 lžíce čerstvého kozího sýra

* 1 červená naložená feferonka, zbavená semínek

* 4 snítky rozmarýnu

* drcený pepř

* 4 lžíce olivového oleje

* sůl * 6 šalotek nebo jarních cibulek

* 200 ml suchého bílého vína

* 1 lžíce másla, nejlépe bylinkového

1. Kozí sýr promícháme v misce s usekanou papričkou.

Z omyté, odblaněné a osušené svíčkové nakrájíme přes vlákno čtyři vyšší špalíčky, přibližně 5 cm vysoké. Na řezu ostrým nožem prořízneme kapsu a naplníme ji sýrem. Otvor uzavřeme větvičkou rozmarýnu.

2. Maso okořeníme pepřem a potřeme částí oleje a necháme asi hodinu v chladu odležet.

3. Rozpálíme si pánev a na zbylém oleji maso zprudka z obou stran opečeme, po každé straně asi 3 minuty.

Zmírníme plamen a dopékáme z každé strany celkem asi 4–5 minut. Maso přendáme na předehřátý talíř, osolíme a pod alobalem necháme 5 minut odpočinout.

4. Ve výpeku osmahneme rozpůlené šalotky, zalijeme vínem a necháme odvařit, dokud se víno skoro neodpaří a nevznikne šťáva. Nakonec zjemníme máslem, popřípadě dosolíme a podáváme s upečeným masem a nejlépe s domácím bílým chlebem či bagetou.

TIP

Máte-li větší, ale nižší plátky masa, dejte lžící na polovinu plátku masa část sýra, přeložte a sepněte větvičkou tymiánu. Nemáte-li rádi kozí sýr, použijte brynzu nebo mozzarellu, místo feferonky přidejte kapii naloženou v oleji a sýr lehce opepřete. Nejlepší a nejrychleji připravené je maso z pravé svíčkové, můžete samozřejmě použít i nízký roštěnec, ale marinování i doba úpravy se pak prodlouží. Bylinkové máslo si můžete připravit doma tak, že promícháte změklé máslo s usekanými bylinkami, vytvarujete pomocí alobalu do válečku a necháte zabalené ztuhnout v lednici. Z něj potom podle potřeby ukrajujeme.



Zeleninová terinka s estragonem

NA 1/2L FORMU

Příprava: 25 minut + doba na ztuhnutí

* 40 g karotky, na jemné kostičky, čerstvá nebo mražená * 50 g kukuřice, sterilovaná nebo mražená

* 60 g krájených fazolek nebo hrášku, mražený nebo čerstvý

* 150 ml bílého smetanového jogurtu

* 200 ml zakysané smetany

* 100 ml vody nebo nemastného zeleninového vývaru

* 1 sáček jemné práškové želatiny 20 g, např. Dr. Oetker * 2–3 lžíce vinného estragonového octa nebo bílého balzamikového octa

* 1–2 lžíce cukru krupice

* sůl

* mletý pepř

* 1 lžíce usekaných estragonových lístků + pár na ozdobu

* 1 lžíce pažitky, pokrájené

1. Želatinu namočíme ve 100 ml studené vody nebo zeleninového vývaru a necháme 10 minut nabobtnat. Formu vypláchneme studenou vodou a vyložíme potravinovou fólií.

2. Pokrájené fazolky nebo hrášek a mraženou kukuřici povaříme asi 2–3 minuty v malém množství vody s trochou cukru a soli (mražený hrášek vložíme až s mrkví), přidáme mrkev, necháme přejít ještě minutu varem, scedíme a zchladíme. Sterilovanou kukuřici pouze propláchneme a necháme okapat.

3. Na mírném ohni rozpustíme želatinu, nesmí se vařit a teplota by neměla přesáhnout 60 stupňů. Ochutíme ji solí, vinným octem a cukrem a necháme zchladnout. V míse smícháme jogurt s kysanou smetanou a postupně přiléváme vlažnou želatinu. Přidáme usekané bylinky a pažitku, chuť doladíme solí, cukrem a svařeným octem. Na dno formy nalijeme tenkou vrstvu směsi a do zbylé části přidáme zeleninu. Pokud směs mezitím zchladla, nahřejeme ji za stálého míchání ve vodní lázni nebo nad párou a teprve potom vmícháme zeleninu a nalijeme do formy na připravený podklad.

4. Necháme vychladnout, přikryjeme a dáme ztuhnout do lednice, minimálně na 1–2 hodiny, nejlépe do druhého dne. Pomocí fólie vyjmeme terinku z formy, ostrým nožem krájíme na plátky, posypeme lístky estragonu a podáváme s pečivem.

Pečený tuňák s bobkovým listem a citronem

PRO 4 OSOBY

Příprava: 10 minut + hodina marinování + 10–15 minut pečení

* 4 plátky tuňáka po 150 g

* sůl

* hrubě mletý pepř

* drcený bobkový list

* 3 stroužky česneku, drceného

* 3 lžíce oleje

* 2 lžíce citronové šťávy

* 150–200 ml bílého vína

* 1 citron k podávání

* větvička čerstvého bobkového listu, nemusí být

1. Předehřejeme troubu na 200 stupňů. Porce tuňáka osolíme, opepříme a okořeníme drceným nebo mletým bobkovým listem.

2. Porce ryby zprudka opečeme z obou stran na troše rozpáleného oleje. Přendáme do pekáčku, přidáme prolisovaný česnek, zakapeme citronovou šťávou, zalijeme zbylým olejem, podlijeme částí vína a pečeme v předehřáté troubě 10–15 minut. Během pečení podléváme zbylým vínem a obložíme větvičkami bobkového listu.

3. Podáváme s řezy citronu a vařenými novými bramborami či pečivem.

TIP

Porce tuňáka osolte, okořeňte, zalijte olejem, zakapejte citronovou šťávou a trochou vína a nechte v chladu marinovat 1–3 hodiny. Během grilování potírejte zbylou marinádou. Tuňák je nejlepší, když je uprostřed ještě růžový. Čerstvého tuňáka koupíte např. v Makru.