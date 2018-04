Velká Británie chce zakázat reklamy na nezdravé jídlo z fastfoodů

Harmonogram restrikcí Od 1. dubna 2007

Zákaz vysílání reklamy na jídlo, které obsahuje vysoký podíl tuků, cukru a soli, před a během pořadů určených pro děti (7-9 let) nebo pořadů, které by mohly mít na děti vliv Od 1. ledna 2008

Zákaz vysílání reklamy na nezdravé jídlo před a během pořadů pro děti do patnácti let Do prosince 2008

Z kanálů určených speciálně pro děti by měly reklamy na nezdravé jídlo zmizet úplně