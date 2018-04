Na Velikonoce nesmí chybět bylinky a jehněčí. Skvělá je i slovenská baba

I když jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem vůbec, období oslav a veselí se dotýká i nevěřících. Od pradávna se k nim váže spousta tradic, které buď dodržujeme dodnes, nebo je spíš známe z vyprávění našich babiček a prababiček.

Ty dodržovaly v kuchyni přísná pravidla, která se nesměla porušit. Na Škaredou středu se servírovalo jídlo tak, aby vypadalo škaredě. Na Zelený čtvrtek se musely natrhat čerstvé bylinky, z kterých se udělala například polévka.



Velký pátek byl ve znamení půstu. Bílá sobota naopak dnem stráveným u plotny. Upekla se velikonoční nádivka, buchta, sekanice a mazanec. V neděli neboli na Boží hod velikonoční hospodyňka prostřela slavnostně stůl a jedly se buchty, mazanec, beránek a hlavně maso (jehněčí, skopové, drůbež). Na velikonoční pondělí se musely jíst pokrmy z vajec, což symbolizovalo nový život a znovuzrození.



Pokud byste zatoužili po oživení velikonoční tabule, zkuste skvělé recepty na slovenskou velikonoční babu nebo anglické hot cross buns (sladké bulky s křížem).



Velikonoční mazanec

podle Jiří Konhefra, spolumajitele Food Story



Ingredience:

1 kg polohrubé mouky

6 dkg droždí

16 dkg cukru

20 dkg másla

4 žloutky

Sůl

3/8 l mléka

Hrst rozinek a mandlí

Postup:

Z droždí, trochy vlažného mléka, lžičky mouky a cukru si připravíme kvásek, který necháme vzejít. Mezitím si ve velké míse utřeme změklé máslo, cukr a žloutky. Po troškách přidáváme mouku smíchanou se špetkou soli, mléko, nasekané mandle a rozinky. Na pomoučeném vále vypracujeme těsto a necháme kynout na teplém místě (cca 2 hodiny). Když nám těsto vykyne, vyndáme ho a vytvarujeme požadovaný mazanec. Ozdobíme ho zbylými mandlemi a potřeme rozšlehaným vajíčkem. Mazanec vložíme do vyhřáté trouby a pečeme ho při 200 °C asi hodinu.



Velikonoční beránek

podle Jiří Konhefra, spolumajitele Food Story

Ingredience:



280 g polohrubé mouky

1/8 mléka

280 g moučkového cukru

6 vajec

Citronová šťáva

Tuk na vymazání formy

Hrubá mouka na vysypání formy

Postup:

Připravíme si formu na beránka, kterou vymažeme tukem a vysypeme hrubou moukou. V míse utřeme máslo, cukr a žloutky do pěny a ochutíme citronovou šťávou. Do vzniklé směsi postupně přidáváme mléko a mouku. Vše neustále mícháme. Z bílků vyšleháme tuhý sníh, který opatrně vmícháme do těsta. Těsto vlijeme do formy na beránka. Vložíme do předem vyhřáté trouby a pečeme asi na 180 °C 50 minut. Pokud si nejsme jistí, jestli je beránek hotový, zapíchneme doprostřed těsta špejli. Pokud se těsto na špejli nelepí, beránek je hotov.

Po vychladnutí beránka vyklopíme a ozdobíme podle fantazie.

Velikonoční nádivka

podle Jiří Konhefra, spolumajitele Food Story

Ingredience:

150 g vepřového plecka

150 g uzeného bůčku

150 g telecího masa

Pepř, nové koření, bobkový list, tymián a rozmarýn

6 rohlíků

Muškátový oříšek

3 vejce

Strouhanka

Čerstvé bylinky (pažitka, libeček, kopřivy)

Česnek

Máslo

Postup:

V osolené vodě si uvaříme maso. Do hrnce přidáme také celý pepř, nové koření, bobkový list, snítek tymiánu a rozmarýnu. Po uvaření necháme maso vychladnout a nakrájíme ho na kousky. Rohlíky nakrájíme na kostičky a zalijeme částí vývaru. Po chvíli je vyždímáme, promícháme s masem, osolíme, opepříme, ochutíme muškátovým oříškem a přidáme nasekané bylinky. Vše promícháme. Oddělíme žloutky od bílků. Žloutky vmícháme do směsi. Z bílků ušleháme tuhý sníh, který také lehce vmícháme.

Připravíme se pekáč vymazaný máslem a vysypaný strouhankou, do kterého vložíme připravenou nádivku. Pečeme ve vyhřáté troubě na 180 °C zhruba hodinu.



Jehněčí s hořčičnou omáčkou a bylinkovými nočky

Ingredience:

300 g vařených brambor

50 g solamylu

10 g másla

Sůl

Čerstvé bylinky podle chuti (tymián, rozmarýn, petržel, mladé kopřivy)

Na maso si připravte:

4 steaky z jehněčího hřbetu

Tymián

Šalvěj

Česnek

Olivový olej

Máslo

Sůl a pepř

Kysanou smetanu

Dijonskou hořčici

Postup:

Nejdříve si připravíme nočky, protože jsou časově náročnější. Uvaříme brambory a ještě horké je propasírujeme. V míse je smícháme s máslem, solamylem, nasekanými bylinkami a dochutíme solí. Vzniklé těsto rozválíme a nakrájíme z nich nočky. Vaříme v pomalu se táhnoucí vodě 4 až 6 minut. Před podáváním opečeme.

Jehněčí maso omyjeme, osušíme, osolíme a opepříme z obou stran a vložíme do pánve s rozpáleným olejem. Přidáme česnek, tymián, šalvěj a na závěr máslo. Opečeme z každé strany tak, aby uvnitř maso zůstalo růžové. Vyndáme z pánve a necháme maso odpočinout. Do výpeku přidáme zakysanou smetanu a lžičku hořčice. Mícháme, dokud nám nevznikne požadovaná omáčka.

Servírujeme tak, že nakrájíme maso podélně na plátky, přidáme nočky a hořčičnou omáčku.

Anglické hot cross buns

podle Jiří Konhefra, spolumajitele Food Story



Ingredience:

500 g polohrubé mouky

1⁄4 l mléka

30 g droždí

100 g rostlinného tuku

70 g cukru

2 žloutky

Špetka soli

Kůra z jednoho citronu

1 žloutek (na potření)

1 balíček vanilkového cukru

Pečící papír

75 g hladké mouky a voda (na kříž)

Postup:

Nejdříve si připravíme si klasický kvásek – rozdrobíme droždí, ve kterém rozmícháme špetku cukru, lžíci mouky a vlažného mléka. Necháme kvásek na teplém místě asi 15 minut vykynout.

V míse utřeme změklý tuk s cukrem, vanilkovým cukrem, trochou citronové kůry a dvěma žloutky. Přidáme hotový kvásek, mouku, špetku soli a vlažné mléko. Vypracujeme těsto tak, aby nám vznikla hladká a nelepkavá textura. Hotové těsto přikryjeme utěrkou a necháme kynout na teplém místě asi hodinu.

Vykynuté těsto rozválíme na pomoučněném válu na 2 cm silný plát. Vykrojíme kolečka, do kterých rýhovaným ozdobným kolečkem nebo zdobným nožem vytvoříme mřížky.



Dáme na plech a necháme asi 30 minut kynout. Kříže pak potřeme pastou z hladké mouky a vody (rozmíchávejte vodu po lžičkách do mouky, můžete přidat i trochu cukru) - ideální je použít zdobítko nebo igelitový sáček s odstřiženým rohem. Potřeme žloutkem a dáme do vyhřáté trouby péct na 180 °C do růžova.



Slovenská velikonoční baba

Podle receptu food blogerky Tinajedoma pro blog.kitchenaid.cz



Ingredience:



200 g králičích jater



150 g kuřecích srdíček

2 dcl bílého vína

7 rohlíků

2 cibule střední velikosti

7 vajíček (5 syrových + 2 uvařené natvrdo)

Hrst petrželové natě

Sůl

Koření

Vepřové sádlo a strouhanka na vysypání pekáče

Postup:



Troubu předehřejeme na 180 °C. Dvě keramické zapékací mísy, jednu vetší a jednu menší vytřeme sádlem a vysypeme strouhankou. Dáme na bok. Rohlíky si nakrájíme na kostky a zalijeme mlékem.



Nakrájenou cibulku dáme osmažit na másle nebo sádle. Játra a srdíčka očistíme a nakrájíme na malé kousky. Přidáme osmaženou cibulku, nejprve srdíčka dusíme zalité vínem přibližně 10 minut. Když se víno odvaří, zvýšíme plamen, přidáme játra a zprudka opečeme, dochutíme solí a kořením.



Do nádivky nakrájíme dvě vajíčka uvařená natvrdo, jednu kapii a petrželovou nať. Nakrájené ingredience přidáme k rohlíkům, potom přidáme i hotovou masovou směs, zamícháme.

V jiné míse si vyšleháme pět vajec a přidáme je do rohlíkové směsi. Dobře promícháme, naplníme zapékací mísy a dáme péct na cca 45 min až 1 hodinu.