Velikonoční pondělí pod okny Bílého domu

Každým rokem ožívá jižní trávník Bílého domu tisíci dětmi, které sem přichází strávit Velikonoční pondělí se svými rodiči. Okolí prezidentova sídla nebývá přes rok veřejnosti přístupné,ale v tento den se z něho stane jedno velké bláznivé hřiště. Protože není trávník nafukovací, platí i pro vstup určitá pravidla. Prvním z nich jsou lístky. Získat vstupenky přes zaměstnance Bílého domu je tou lehčí variantou, pro ostatní jsou lístky k mání zdarma, a to již od sedmi hodin ráno u vstupu do areálu. Druhé pravidlo pak má podobu povinného průchodu bezpečnostní kontrolou. Pak se již ocitnete ve světě her a zábavy.

Většina akcí při kterých se mají malí Američané pobavit a zasoutěžit si, je určena dětem od tří do šesti let. Hrát si před Bílým domem není jen tak, a proto již několik týdnů před Velikonočním pondělím probíhají v sídle pečlivé přípravy. Před několika lety musel například šéfkuchař nachystat sedm tisíc vajíček natvrdo, která se v daný den rozdala na trávníku dětem, aby si je mohli podle svých představ ozdobit. Kreslit se dá většinou i na jedno obří vejce uprostřed areálu, některé děti však upřednostní klasickou schovávanou v různých ptačích hnízdech rozházených po okolí. Velkou motivací je pro malé koledníky i možnost najít vajíčka, která byla podepsána nějakou slavnou osobností. Za vlády prezidenta Clintona se dokonce na některých vajíčkách objevily tlapky prezidentova kocoura. A aby toho nebylo málo, procházejí se parkem i oživlé pohádkové postavičky.

I když se program rok od roku mění, jedna věc zůstává stejná. Děti dostanou vařečku a barevné dřevěné vajíčko , které musí co nejrychleji dokoulet po vytyčené dráze do cíle. Pokud jsou úspěšní, zůstává jim vajíčko jako odměna. Vajíčka jsou většinou s oficiálním znakem Bílého domu. Nejedná se totiž o nějaký výdobytek posledních let, ale o dlouho udržovanou tradici. Možná to zní neskutečně, ale tato tradice(Easter Egg Roll) funguje již 192 let ,od dob první dámy Doley Madisonové, která původně chtěla, aby si děti koulely vajíčka pod Kapitolem. A vlastně proč ne, když i staří Egypťané kutáleli vajíčka pod pyramidami. V roce 1810 měla akce premiéru a ve Washingtonu se setkala s velkým úspěchem. Po čase se ale objevil háček, a to v podobě rozohněných kongresmanů, kteří odmítli chodit kolem tisíců rozdupaných vajec. Po krátkém zákazu se nakonec podařilo akci obnovit, ale již pod okny samotného Bílému domu. Kromě dvou světových válek tak patří Velikonoční pondělí jenom dětem. Uvidíme, co si prezidentské sídlo přichystá letos.