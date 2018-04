Velikonoční pečení: Tvarohový mazanec, skořicový věnec, hot cross buns

Co by to bylo za Velikonoce bez sladkého pečiva? Pokud chcete letos překvapit rodinu i návštěvy, zkuste netradiční sváteční recepty. Třeba mazanec, který nepotřebuje kynout, zato je krásně vláčný a hned hotový, nadýchaný skořicový věnec nebo anglické křížkované bochánky potřené meruňkovou marmeládou.