Velikonoční kuchařka: recepty na maso, dezerty i vaječná jídla

Plněná kachna

Příprava: 30 minut / pečení 2-2,5 hodiny

Pro 4 osoby

* 1 kachna

* sůl

* 1 jarní cibulka

* hrst mladých kopřiv

* 50 g loupaných mandlí

* 2 housky

* 100 ml mléka

* 2 vejce

* pepř

1. Kachnu dobře omyjeme, vypláchneme a osušíme, odstříhneme konce křídel. Potřeme zvenčí i uvnitř solí a necháme odležet. Cibulku očistíme a nakrájíme. Kopřivy najemno nasekáme. Mandle nakrájíme na nudličky. Troubu předehřejeme na 170 °C.

2. Housky nakrájíme na kostičky, zalijeme mlékem s rozšlehanými žloutky. Z bílků ušleháme sníh.

3. Namočené housky promícháme s cibulkou, kopřivami, ochutíme solí, pepřem a vmícháme sníh.

4. Kachnu naplníme nádivkou, sešijeme nebo spíchneme a položíme do pekáče na odstřihnutá křídla prsíčky dolů. Podlijeme trochou vody a dáme péct.

5. Během pečení kachnu podléváme a přeléváme výpekem, propichujeme vidličkou, aby se sádlo mohlo vypékat. Přebytečné sádlo průběžně odebíráme.

6. Ke konci pečení obrátíme kachnu prsíčky vzhůru, přeléváme výpekem a dopečeme.

Vepřová panenka s pestem

Příprava: 20 minut + pečení 25 minut

Pro 4 osoby

* 1 velká vepřová panenka

* sůl, pepř

* 4 lžíce bazalkového pesta

* 6 plátků slaniny

Tip Špenátové pesto: 200 g špenátových listů promixujte s 50 g piniových oříšků, 2 lžícemi citronové šťávy, 80ml olivového oleje, solí a 4 lžícemi parmazánu Troubu předehřejeme na 180 °C

1. Vepřovou panenku omyjeme, osušíme, lehce osolíme a opepříme.

2. Maso natřeme rovnoměrně bazalkovým pestem. Na dvojitý alobal rozložíme plátky slaniny, položíme na něj maso a slaninu kolem panenky pevně obtočíme.

3. Panenku zabalenou do alobalu dáme péct do vyhřáté trouby.

4. Po dvaceti minutách pečení balíček rozevřeme, zvýšíme teplotu a panenku asi 5- 7 minut pečeme odkrytou.

5. Před porcováním ji necháme odpočinout, aby nevytekla všechna šťáva.

Jehněčí s balsamikovým octem

Příprava: 12 hodin + pečení 6,5 hodiny

Pro 4 osoby

* 2,5- 3 kg jehněčího masa

* 150 ml olivového oleje

* čerstvý tymián

* 4 stroužky česneku

* 6 malých cibulí

* 1 palička česneku

* 6 lžic balsamikového octa

1. Omyté maso potřeme částí oleje, obložíme několika snítkami tymiánu a na plátky pokrájeným česnekem a necháme přes noc odpočinout v chladu.

2. Troubu rozehřejeme na 180 °C. Cibule oloupeme, paličku česneku příčně rozřízneme.

3. Jehněčí očistíme od tymiánu a česneku, vetřeme sůl a pepř, vložíme do pekáče s cibulemi, pokapeme zbylým olejem a necháme asi 20 minut odkryté zapéct při vyšší teplotě.

4. Pekáč vyjmeme, stáhneme teplotu na 110 °C, přidáme česnek, zbylý tymián, podlijeme, zakryjeme víkem pekáče a pečeme 5 hodin.

5. Po pěti hodinách víko odkryjeme, přilijeme balsamikový ocet a pečeme další hodinu. Během pečení přeléváme maso výpekem.

Velikonoční pletenec s pistáciemi

Příprava: 3 hodiny + pečení 30 minut

Pro 4 osoby

* 1 kostka droždí

* 100 g cukru krupice

* 200 - 250 ml mléka

* 500 g polohrubé mouky

* 1/4 lžičky soli

* 150 g másla

* 3 žloutky

* 1 lžička citronové kůry

* 150 g nesolených pistácií

* 1 vejce

* 200 g cukru moučka

* 2 lžíce citronové šťávy

* 2 lžíce vody

* 100 g mandlových lupínků

1. Z droždí, lžíce cukru krupice a několika lžic teplého mléka necháme vzejít kvásek.

2. Mouku prosejeme a promícháme se solí, změklým máslem, kváskem, zbylým krupicovým cukrem, žloutky, kůrou a mlékem. Zaděláme tužší těsto a necháme v teple vykynout asi 2 hodiny. Pistácie podélně překrojíme.

3. Vykynuté těsto rozdělíme na dva díly, do každé části zapracujeme polovinu pistácií. Troubu předehřejeme na 180 °C, plech vyložíme pečicím papírem.

4. Z každého dílu těsta vyválíme 3 prameny, které spleteme do volného copu. Pletence necháme vykynout na plechu ještě asi 20-30 minut a pak pečeme 30 minut.

5. Z moučkového cukru, citronové šťávy a vody umícháme hladkou polevu. Vychladlé pletence ozdobíme polevou, posypeme lupínky a necháme ztuhnout.

Velikonoční košíčky

Příprava: 50 minut + pečení 20 minut

Na 12 košíčků

* 200 g hladké mouky

* 1 lžička prášku do pečiva

* 1 lžička mleté sody

* 125 g másla

* 120 g moučkového cukru

* 1 vanilkový cukr

* 1 lžička strouhané citronové kůry

* 50 ml mléka

* 3 lžíce pomerančového džusu

* citronová nebo cukrová poleva

* oranžový a zelený marcipán

1. Troubu předehřejeme na 170 °C, formu na muffiny vyložíme papírovými košíčky.

2. Mouku prosejeme s práškem do pečiva a sodou. Změklé máslo ušleháme s cukrem a vanilkovým cukrem, postupně přišleháme vejce a citronovou kůru, střídavě mouku a mléko, pomerančový džus.

3. Košíčky naplníme těstem a pečeme asi 18-20 minut ve vyhřáté troubě.

4. Hotové košíčky ozdobíme polevou a mrkvičkami z marcipánu.

Mocca pletenky

Příprava: 2 hodiny + pečení 20 minut

Pro 4 osoby

* 100-150 ml mléka

* 3 lžičky instantní kávy

* 500 g polohrubé mouky

* sůl

* vanilkový cukr

* 5 lžic přírodního cukru

* 4 vejce

* 150 g másla

* 10 zrnek kávy

1. Mléko zahřejeme a rozmícháme s instantní kávou.

2. Mouku prosejeme, promícháme se solí, cukrem a vanilkovým cukrem, přidáme rozdrobené droždí, 3 vejce, mléko, změklé máslo. Zpracujeme na těsto a zakryté je necháme hodinu kynout v teple.

3. Kávová zrnka roztlučeme v hmoždíři nebo nahrubo nasekáme v mixéru. Troubu předehřejeme na 190 °C.

4. Do vykynutého těsta zapracujeme kávu. Z těsta odebíráme menší kousky a vytvoříme z nich válečky. Dva válečky vždy spleteme do spirály a spojíme.

5. Hotové pletenky pomažeme rozšlehaným vejcem a necháme je ještě 15 minut kynout na plechu.

6. Pečeme ve vyhřáté troubě dozlatova asi 20 minut.

Velikonoční panettone

Příprava: 2 hodiny + pečení 60-70 minut

Na 12 košíčků

* 150 g rozinek

* 50 g droždí

* 150 g cukru krupice

* 250 ml mléka

* 650 g polohrubé mouky

* špetka soli

* 5 žloutků

* 1 vejce

* 200 g másla + 1 lžíce na pečení

* špetka mletého muškátového oříšku

* 1 lžička nastrouhané citronové kůry

* 50 g kandované pomerančové kůry

* 100 g kandované citronové kůry

1. Rozinky zalijeme v misce horkou vodou a necháme je nabobtnat. Z rozdrobeného droždí, trochy cukru a mléka necháme vzejít kvásek.

2. Mouku prosejeme, promícháme se solí, přidáme kvásek, cukr, mléko, žloutky, vejce, rozpuštěné máslo, muškátový oříšek, citronovou kůru a zpracujeme na těsto. Necháme vykynout asi 45 minut.

3. Vysokou formu nebo hrnec o průměru 16-18 cm vyložíme pomaštěným papírem na pečení.

4. Do těsta zapracujeme osušené rozinky, kandovanou kůru, vytvoříme z něj bochánek a vložíme ho kynout do formy na dalších 45 minut.

5. Troubu předehřejeme na 190°C. Povrch bochánku nařízneme ostrým nožem do kříže, dovnitř vložíme lžíci másla a dáme péct.

6. Po dvaceti minutách pečení snížíme teplotu o 20 °C a dopečeme ještě asi 40-50 minut.

7. Po upečení panettone necháme vychladnout půl hodiny ve formě, vyjmeme a necháme zchladnout na mřížce.

Velikonoční zajíčci

Příprava: 2 hodiny + pečení 12 minut

Pro 4 osoby

* 200 ml mléka

* 1 kostka droždí

* 1 lžíce cukru krupice

* 500 g hladké mouky

* špetka soli

* 1/4 lžičky mletého hřebíčku

* 1/2 lžičky skořice

* špetka mletého muškátového oříšku

* 80 g přírodního cukru

* 2 velká vejce + 1 na potření

* 80 g másla

* plátky mandlí

* čokládová poleva

* cukrářské zdobení

1. Z trochy teplého mléka, rozdrobeného droždí a krupicového cukru necháme vzejít kvásek.

2. Mouku prosejeme s kořením a promícháme se solí a přírodním cukrem.

3. Z mouky, kvásku, zbylého mléka, dvou vajec a změklého másla zaděláme těsto, které necháme hodinu až dvě vykynout.

4. Troubu předehřejeme na 180 °C, plech vyložíme pečicím papírem.

5. Vykynuté těsto rozdělíme na části, vyválíme z nich tenčí placky a vykrájíme zajíčky podle šablony. Zajíčky potřeme rozšlehaným vejcem,na uši položíme plátky mandlí a pečeme dozlatova, asi 10-12 minut.

6. Hotové a vychladlé zajíčky ozdobíme čokoládovou polevou a cukrářským zdobením a necháme zaschnout. Vykrojte z těsta ovečky a ozdobte je bílou cukrovou polevou.

Thajská smažená vejce

Příprava: 20 minut + smažení 15 minut

Pro 4 osoby

* 4 natvrdo uvařená vejce

* hladká mouka

* 1 lžička pálivé papriky

* 1 vejce

* 1/4 lžičky strouhané citronové kůry

* sůl

* strouhanka

* olej

1. Natvrdo uvařená vejce oloupeme. Hladkou mouku promícháme v misce s paprikou. Vejce prošleháme se lžící vody, citronovou kůrou a se solí.

2. Strouhanku prosejeme přes síto, aby byla co nejjemnější.

3. V menší hlubší pánvi rozehřejeme olej. Vařená vejce obalíme v mouce, v rozšlehaných vejcích a ve strouhance a usmažíme dozlatova.

4. Usmažená vejce necháme krátce okapat na papírových ubrouscích a podáváme s chilli omáčkou.

Indická vejce v pikantní omáčce

Příprava: 20 minut + vaření 30 minut

Pro 4 osoby

* 4 natvrdo uvařená vejce

* 4 velká rajčata

* 2 cibule

* 2 stroužky česneku

* sůl

* 1 lžička mletého zázvoru

* 1 lžička chilli

* 1 lžička mletého kmínu

* 1 lžička sladké papriky

* špetka skořice

* špetka mletého muškátového oříšku

* snítka čerstvého koriandru

1. Vejce oloupeme. Omytá rajčata pokrájíme na menší kousky. Oloupanou cibuli nakrájíme na kostičky, česnek utřeme se solí.

2. V hrnci rozehřejeme máslo, cibuli a česnek na něm opečeme.

3. Vsypeme koření, společně orestujeme a přidáme nasekaná rajčata a koriandr a podusíme doměkka.

4. Vejce podélně přepůlíme, několik minut prohřejeme v podušené směsi a podáváme teplá s rýží nebo indickými plackami.

Skotská vejce v mletém mase

Příprava: 25 minut + smažení 20 minut

Pro 4 osoby

* 4 vejce uvařená natvrdo

* 1 velké vejce

* hladká mouka

* 500 g mletého vepřového masa

* sůl, pepř

* strouhanka

* olej

1. Vejce oloupeme a obalíme v hladké mouce. Syrové vejce rozšleháme se lžící vody.

2. Mleté maso promícháme se solí a pepřem, rozdělíme na čtyři díly. Vejce obalíme postupně v mletém mase a ve strouhance.

3. Ve vyšší vrstvě rozpáleného oleje osmažíme obalená vejce do zlatohněda, asi 5-7 minut.

4. Skotská vejce můžeme podávat teplá se šťouchanými bramborami nebo studená se zeleninovým salátem.