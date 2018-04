Velikonoční kuchařka: pečeme jehněčí pětkrát jinak

Jehněčí ramínko s rajčaty, olivami a piniovými oříšky

Pro 4 osoby

Příprava: 10 minut + doba na marinování + 45-50 minut pečení

* 600 g jehněčího ramínka, bez kosti

* 2 stroužky česneku, prolisovaného

* 4 lžíce olivového oleje

* 4 lžíce suchého bílého vína + 200 ml na podlití

* 1 snítka oregana

* hrst piniových oříšků

* 2 lžíce strouhaného parmazánu

* 400 g třešňových rajčátek, nejlépe na větvičce

* 2 hrsti černých oliv

1. Jehněčí maso obalíme v marinádě z oleje, bílého vína, prolisovaného česneku a snítky oregana. Necháme v chladu 4 hodiny. Troubu předehřejeme na 200 stupňů.

2. Maso osolíme,opepříme, vložíme do pekáčku, zprudka zapečeme a potom snížíme teplotu o 20 stupňů. Podlijeme vínem a zbylou marinádou, pekáček přikryjeme alobalem a pečeme doměkka, cca 45 minut. Během pečení maso otáčíme a přeléváme vypečenou šťávou.

3. Ke konci pečení odstraníme alobal, přidáme rajčátka a olivy, jehněčí posypeme parmazánem a piniovými oříšky a společně dopečeme.

Tip

Podávejte s bagetou nebo těstovinovou rýží.

Velikonoční nádivky * Základem každé nádivky je starší pečivo, mléko a vejce. Pro nadýchanější výsledek je lepší použít žloutky zvlášť a z bílků ušlehat pevný sníh. Ten opatrně vmíchejte až nakonec. * Klasikou je velikonoční nádivka s uzeným masem a kopřivami. Kopřivy trhejte mladé a před použitím je spařte horkou vodou. Pokud nevíte, „kam na kopřivy“, použijte místo nich čerstvý špenát – ten stačí nakrájet nadrobno. Místo uzeného masa můžete sáhnout po anglické slanině. * Kdo má doma vegetariána, ten si uzeninu do nádivky odpustí a místo ní použije kukuřici a hrášek. * O chuť jara se postarají čerstvé jarní bylinky – pažitka, petrželová nať, řeřicha. Chybět nesmí ani muškátový květ.

Marinované koleno s chřestem

Pro 4 osoby

Příprava: 30 minut + doba na marinování + 2-2,5 hodiny pečení

* 4 jehněčí kolínka po 200-300 g

* 4 lžíce medu

* 4 lžíce vinného octa

* 4 lžíce olivového oleje

* 1 lžíce rozmarýnu

* 250 ml červeného vína

* 150-200 ml masového vývaru

* 400 g zeleného chřestu

* 400 g bílého chřestu

* 1 hlávka listového salátu

* 1 pórek

* 2 kostky cukru

* šťáva z 1 citronu

* 80 g másla

1. Očištěná kolena vložíme do mísy a vetřeme do nich marinádu z medu, vinného octa, oleje, soli, pepře, rozmarýnu, poloviny vína. Přikryjeme a necháme v chladu odležet.

2. Kolena vyjmeme z marinády a orestujeme ze všech stran na oleji, přendáme do pekáče, podlijeme marinádou, přikryjeme a pečeme v předehřáté troubě na 160 stupňů asi 2-2,5 hodiny. Během pečení podléváme vínem a vývarem. Maso vyjmeme a necháme si 10-15 minut

odležet pod alobalem. Šťávu povaříme do zhoustnutí, dochutíme solí a přecedíme. Oloupaný chřest povaříme ve vodě s cukrem, solí a citronovou šťávou 3-5 minut.

3. Natrhaný salát, překrájený pórek a chřest v pánvi osmahneme na másle, zakapeme citronovou šťávou, osolíme a podáváme s pečeným kolenem a jehněčí šťávou.

Tip

Chřest omyjeme, odřízneme zdřevnatělé či oschlé konce stonků podle potřeby, asi 3 cm, a oloupeme tenkou slupku škrabkou na zeleninu od hlavičky směrem dolů. Zelený chřest má delší vrcholky, takže loupeme spodní třetinu stonku, bílý chřest loupeme asi 2 cm od hlavičky dolů.

Jehněčí žebírka s česnekem

Pro 4 osoby

Příprava: 10 minut + 35-50 minut pečení

* 800 g jehněčích žebírek, vcelku

* 1 palice česneku

* sůl

* šťáva a kůra z 1 citronu, bio

* 4 olivového oleje

* 2 lžíce usekaných čerstvých bylinek (šalvěj, oregano, tymián apod.)

* trochu vody nebo vývaru na úpravu šťávy

* 1 lžíce másla

1. Předehřejeme si troubu na 190-200 stupňů. Do masa ostrým úzkým nožem uděláme zářezy, do kterých vložíme vždy po celém stroužku oloupaného česneku.

2. Maso potřeme směsí oleje, jemně nastrouhané citronové kůry, šťávy, usekaných bylinek a soli. Vložíme do pekáčku na mřížku, zprudka zapečeme, zmírníme teplotu o 20 stupňů a dopečeme do měkka, trvá to asi 30-45 minut. Během pečení potíráme vypečenou šťávou a olejem. Měkké maso vyjmeme, přikryjeme alobalem a necháme chvíli odpočinout.

3. Do šťávy přilijeme trochu vývaru nebo vody, krátce povaříme, zjemníme máslem a dochutíme podle potřeby solí. Hřbet naporcujeme na jednotlivá žebírka a podáváme je podlitá šťávou.

Tip

Maso podávejte na nahřátých talířích. Jako příloha se hodí různě upravené brambory a vařená nebo na másle dušená jarní zelenina.

Jehněčí hřbet v bramborové krustě

Pro 6 osob

Příprava: 15 minut + hodina marinování + 30-35 minut pečení a vaření

* 900 g jehněčího hřbetu + kosti na šťávu

* 3 lžíce olivového oleje

* 1 snítka rozmarýnu

* 2 snítky tymiánu

* 4 stroužky česneku

* 2 uvařené brambory

* 100 g másla

* 1 žloutek

* 2 lžíce čerstvé majoránky

* lžíce máty

* lžíce rozmarýnu

* 2 mrkve

* 1 petržel

* celer

* 1 cibule

* 6 pepřů

* 1 bobkový list

* 5 kuliček nového koření

* 500 ml červeného suchého vína

1. Jehněčí hřbet potřeme trochou oleje, poklademe plátky česneku, přidáme po snítce rozmarýnu a tymiánu a necháme v chladu hodinu odležet. Mezitím si připravíme základ šťávy. Kosti, plátky očištěné kořenové zeleniny, cibuli a celé koření osmahneme v hrnci na lžíci oleje. Zalijeme litrem vody, přidáme tymián, lehce osolíme a vaříme na mírném ohni bez poklice asi hodinu.

2. Troubu zahřejeme na 175-180 stupňů. Maso zprudka opečeme ze všech stran na lžíci oleje, vyjmeme a necháme zchladnout.

Brambory prolisujeme, přidáme vyšlehané změklé máslo se solí, žloutek, usekané bylinky a dobře promícháme. Směs naneseme na vychladlý hřbet, přeneseme zpět do pekáčku, přidáme olej, česnek a bylinky z marinády a dopečeme dozlatova - asi 20 minut.

3. Vývar přecedíme do pekáče se šťávou, přilijeme víno a vaříme do zhoustnutí, dochutíme solí a přecedíme. Upečené maso vyjmeme z pekáče a necháme odležet.

Pečená jehněčí plec s bylinkami

Pro 4-6 osob

Příprava: 15 minut + hodina odležení + 2,5 hodiny pečení

* 1,5 kg jehněčí plece (kýty) s kostí

* 4 stroužky česneku, prolisovaného

* 2 lžíce olivového oleje + 4 lžíce na krustu

* sůl a čerstvě mletý pepř

* velká hrst čerstvých bylinek (rozmarýn, tymián, oregano)

* hrst usekané petrželky

* šťáva z 1 citronu

* trochu nastrouhané citronové kůry, bio

* 2 lžíce hořčice

* 100 ml portského vína

* 1 lžička másla

1. Odblaněné maso potřeme prolisovaným česnekem s olejem, osolíme a opepříme. Necháme při pokojové teplotě hodinu odpočívat. Předehřejeme si troubu na 170 stupňů. Jehněčí položíme do pekáče na mřížku, překryjeme alobalem a pečeme asi hodinu a půl.

2. Během pečení můžeme maso podle potřeby podlévat a přelévat vypečenou šťávou. V misce spojíme usekané bylinky, olej, citronovou kůru, šťávu a hořčici, osolíme a opepříme. Maso odkryjeme, potřeme bylinkovou pastou a pečeme zhruba další hodinu doměkka. Maso vyjmeme, necháme odležet asi 15 minut pod alobalem a do vypečené šťávy vlijeme portské víno, popřípadě přilijeme trochu vody nebo vývaru a rozmícháme všechny přípečky.

3. Necháme povařit, aby šťáva zhoustla, a podle potřeby dochutíme solí a pepřem. Nakonec zjemníme máslem a stáhneme z ohně. Odleželé maso nakrájíme a podáváme podlité horkou šťávou.

K večeři si po náročném dnu dejte jen lehký salát z jarních surovin. Jako přílohu si k němu v troubě rozpečte čerstvé bagety nebo chlebíčky pita, které můžete rovnou naplnit.

Rybí salát s bramborami, hráškem a jablky

Příprava: 30 minut + doba na odležení + 5-10 minut vaření

* 300 g matjesů

* 4 uvařené brambory ve slupce

* 2 jablka

* 4 lžíce hrášku

* 150 g karotky

* sůl a čerstvě drcený pepř

* 100 g majonézy

* 4 lžíce bílého jogurtu

* šťáva z 1 citronu

* ocet na dochucení majonézy

* 1 lžička cukru

1. Karotku omyjeme, očistíme a uvaříme v osolené vodě doměkka. Zchladlou ji nakrájíme na kostičky. Jablka omyjeme, vykrojíme jádřince a nakrájíme je na hranolky. Vložíme je do mísy, zakapeme citronovou šťávou a promícháme.

2. Přidáme plátky brambor, matjesy, hrášek, karotku, osolíme, opepříme a promícháme. V misce smícháme majonézu s jogurtem a dochutíme octem a cukrem. Salát spojíme se zálivkou a necháme v chladu odležet.

Salát s červenou řepou, polníčkem a semínky

* 4 bulvy červené řepy

* 2 větší hrsti polníčku

* 80-100 g pancetty nebo slaniny

* 2 lžíce olivového oleje

* 150 ml kysané smetany

* šťáva z 1 citronu

* 1 lžička třtinového cukru

* 4 lžíce dýňových semínek

Červenou řepu omyjeme a vaříme v osolené vodě doměkka asi 20-30 minut. Řepu necháme vychladnout, oloupeme a nakrájíme na silnější plátky, vložíme do mísy, lehce osolíme a zakapeme citronovou šťávou,olejem a podle chuti dochutíme cukrem. Necháme chvíli odležet. Slaninu nakrájíme na proužky a opečeme. Červenou řepu rozdělíme na talíře, posypeme slaninou,semínky a poklademe listy polníčku.

Salát se špenátem, karotkou a řapíkatým celerem

* 400 g baby špenátu

* 250 g lusků mladého hrášku

* 150 g karotky

* 2 řapíky celeru

* 4 lžíce olivového oleje

* šťáva z citronu

* šťáva z menšího pomeranče

* sůl a čerstvě drcený barevný pepř

Špenátové listy a lusky hrášku omyjeme a necháme okapat, případně zlehka osušíme v utěrce. Karotku a řapíkatý celer nakrájíme na tenké delší nudličky, klidně na struhadle. V misce prošleháme suroviny na zálivku - med, citronovou a pomerančovou šťávu, olej, špetku soli a drcený pepř. Všechnu zeleninu vložíme do mísy, přelijeme připravenou zálivkou, promícháme a ihned podáváme.