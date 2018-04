Velikonoční hostina s masem i bez. Od jehněčího po zeleninové rizoto

Kachní prsa s rukolovým pestem

Doba přípravy: 40 minut / vaření 15 – 18 minut

Množství: pro 4 osoby

3 velké hrsti rukoly

1 – 2 stroužky česneku

3 lžíce piniových oříšků

3 lžíce strouhaného parmazánu

3 lžíce olivového oleje

4 kachní prsa s kůží

sůl

pepř

100 g mozzarelly

1. Troubu předehřejeme na 200°C. Rukolu omyjeme a dobře osušíme, třetinu odložíme na ozdobení, zbytek natrháme. Česnek oloupeme a pokrájíme.

2. V hmoždíři rozetřeme rukolu, česnek, piniové oříšky, parmazán a olej na hladkou pastu.

3. Omytá kachní prsa osušíme, kůži ostrým nožem nařízneme v tenkých proužcích. Osolíme a opepříme.

4. Hlubší pánev vhodnou i na zapékání v troubě nahřejeme na plotýnce na mírném plameni.

5. Kachní prsa položíme do pánve kůží dolů a necháme je opékat asi šest minut. Lžící odebereme přebytečný tuk, prsa obrátíme a minutu dvě je pečeme kůží nahoru. Pak je obrátíme znovu kůží dolů, podlijeme trochou vody a dáme je dopéct na 6 – 8 minut do trouby. Prsa by měla být středně propečená.

6. Necháme je pět minut odpočinout a pokrájíme je na plátky. Podáváme s pestem z rukoly, ozdobené zbylými rukolovými listy a na kostičky pokrájenou mozzarellou.

Tip: Parmazán do pesta můžete zaměnit za sýr pecorino, začněte raději s jedním stroužkem česneku, ochutnejte a pak přidejte další.

Zeleninové placičky

Doba přípravy: 50 minut / smažení 45 minut

Množství: pro 4 osoby

6 brambor

2 mrkve

1 malá cuketa

1 stroužek česneku

2 vejce

hladká mouka

sůl

pepř

1 malá konzerva kukuřice nebo hrst mražené

1. Brambory oloupeme, mrkev oškrábeme, cuketu omyjeme, česnek oloupeme a prolisujeme.

2. Zeleninu nastrouháme, slijeme přebytečnou vodu. Promícháme s vejci, hladkou moukou, aby vzniklo hustší těsto – jako na bramboráky.

3. Do těsta přidáme prolisovaný česnek, osolíme, opepříme a necháme 10 minut odstát. Kukuřici slijeme, přimícháme do těsta.

4. Na pánvi rozehřejeme olej a sběračkou tvarujeme placičky, které opečeme z obou stran dozlatova.

5. Placičky odkládáme na talíř vyložený papírovými ubrousky, nejlépe do teplé trouby, aby nevychladly.

Tip: Do těsta můžete přidat kousek nastrouhaného celeru nebo najemno pokrájenou jarní cibulku.

Jehněčí kýta s kozím sýrem a mátou

Doba přípravy: 40 minut / pečení 50 – 60 minut

Množství: pro 6 osob

1 kg jehněčí kýty bez kosti

sůl, pepř

olej

150 g kozího sýra

hrst čerstvé máty

1 palice česneku

1 cibule

1 žloutek

snítka rozmarýnu

1. Troubu předehřejeme na 160 °C. Omytou a osušenou kýtu odblaníme a ořežeme přebytečný tuk. Osolíme a opepříme, potřeme olejem.

2. Kozí sýr nastrouháme, část mátových lístků odložíme na ozdobu, zbylé nasekáme. Česnek rozebereme na stroužky, ale neloupeme. Cibuli oloupeme a pokrájíme na kostičky.

3. Rozloženou kýtu potřeme sýrem, promíchaným se žloutkem a nasekanou mátou. Maso sbalíme a svážeme potravinovým provázkem nebo nití. Pod provázek nebo do štěrbin zastrkáme část natrhaného rozmarýnu.

4. Na pánvi rozehřejeme olej, kýtu ze všech stran opečeme, aby se maso zatáhlo. Přendáme do pekáče, přidáme stroužky česneku, pokrájenou cibuli, podlijeme trochou vody a dáme péct do vyhřáté trouby 50 až 60 minut.

5. Po upečení kýtu přetáhneme alobalem a necháme ji asi 15 – 20 minut v teple dojít. Hotovou kýtu ozdobíme zbylou čerstvou mátou a rozmarýnem.

Jarní zelenina s uzeným lososem

Doba přípravy: 20 minut / vaření 15 minut

Množství: pro 4 osoby

600 g nových brambor

4 mladé mrkve

2 zelené chřesty

1 malá červená cibule

hrst čerstvé bazalky

čerstvá pažitka

2 hrsti vyloupaného čerstvého hrášku

200 g uzeného lososa

sůl

pepř

citronová šťáva

1. Brambory omyjeme a očistíme kartáčkem. Dáme vařit i se slupkou do slané vody.

2. Mrkev a chřest očistíme. Cibuli oloupeme a pokrájíme na kolečka. Bazalku omyjeme a osušíme, pažitku najemno nasekáme.

3. Mrkev dáme povařit do vody, po chvíli přidáme chřest a společně povaříme do poloměkka. Ke konci varu krátce v děrované sběračce spaříme hrášek.

4. Povařené brambory slijeme, necháme okapat, menší brambory jen přepůlíme, větší pokrájíme na silná kolečka. Mrkev i chřest nakrájíme na kratší špalíčky.

5. Všechnu zeleninu promícháme, přidáme cibuli, pokrájeného lososa, ochutíme solí a čerstvě mletým pepřem, citronovou šťávou. Ozdobíme lístky bazalky a nasekanou pažitkou.

Tip: Do salátu můžete místo uzeného lososa použít i kousky tuňáka z konzervy.

Rizoto s jarní zeleninou

Doba přípravy: 20 minut/vaření 25 minut

Množství: pro 4 osoby

2 – 3 malé šalotky

1 stroužek česneku

1 jarní cibulka

1 l kuřecího nebo zeleninového vývaru

1 lžíce olivového oleje

85 g másla

350 g kulatozrnné rýže

100 ml suchého bílého vína

2 – 3 růžičky brokolice

200 g čerstvého hrášku

hrst zelených fazolek

120 g strouhaného parmazánu

1. Šalotky a česnek oloupeme, šalotku a jarní cibulku pokrájíme nadrobno, česnek na plátky. Vývar zahřejeme, aby mírně vřel.

2. V hrnci rozehřejeme olej a jednu lžíci másla, orestujeme na něm šalotku, cibulku a česnek. Přihodíme rýži a společně opečeme. Přilijeme víno a mícháme, dokud se neodpaří.

3. Postupně za stálého míchání přidáváme po sběračce do rýže horký vývar. Rizoto by mělo být uvařené za 18–20 minut. Vždy, když se vývar odpaří, přidáme další sběračku a promícháváme.

4. Brokolici vložíme do vývaru a necháme ji tam povařit asi čtyři minuty.

5. Po 15 minutách vaření rizota vsypeme hrášek a fazolky, vaříme a mícháme společně. Na konci vaření přidáme povařenou brokolici z vývaru.

6. Do hotového rizota vmícháme zbylé máslo, většinu parmazánu a necháme ho zakryté chvíli dojít. Rozdělíme na porce a podáváme se zbylým parmazánem.

Tip: Přidejte do rizota chřest nebo mladou mrkev pokrájenou a povařenou ve vývaru.

... když vám zbydou vajíčka

Vajíčka natvrdo nechce už ani pes a vám je při jejich ceně líto nechat je zkazit? Vajíčková pomazánka, pštrosí vejce a francouzské brambory byly v týdnu a vám pořád nějaká zbyla? Vyzkoušejte naše tipy:

Vajíčka s kapary v bylinkové majonéze

Vajíčka s kapary v bylinkové majonéze: Smíchejte 5 lžic majonézy a kelímek kysané smetany, přidejte 2 lžíce ostré hořčice, citronovou šťávu, sůl a cukr podle chuti. Do základu přimíchejte opláchnuté kapary a nasekané bylinky. Omáčkou přelijte vejce natvrdo a podávejte s novými bramborami.

Vajíčkové kari: Na lžíci přepuštěného másla 10 minut opékejte malou cibuli do zlatohněda. Přidejte nasekaný stroužek česneku a kousek zázvoru, sůl, lžičku koření garam masala a chilli podle chuti. Nechte rozvonět a přilijte konzervu sekaných rajčat. Duste 5 - 10 minut, než šťáva zhoustne, přidejte celá vejce natvrdo a prohřejte je v omáčce. Posypte natí koriandru a podávejte s rýží basmati.

Gratinovaná vajíčka: Na 2 lžících másla opražte 2 lžíce hladké mouky do světlehněda. Zalijte půl litrem mléka, umíchejte hladkou jíšku a přidejte 60 g parmazánu. Zapékací formu vymažte máslem, 8 vajec natvrdo nakrájejte na plátky. 200 g sýru fontina nebo jiného výrazného sýra nakrájejte na kostičky. Do formy skládejte postupně vejce, omáčku a sýr, zakončete vrstvou omáčky a posypte lžící parmazánu. Zapečte v troubě do zlatohněda.