Svátky jara lákají na nadívané křepelky, archivní vína i trhy

Jihomoravský kraj: Velikonoční jarmark v Mikulově

Multikulturní zážitek slibují oslavy Velikonoc, které probíhají na náměstí v Mikulově od 28. do 31. března. Na programu jsou koncerty různých hudebních žánrů, velikonoční jarmark, zpřístupněné historické památky a doprovodný program pro celou rodinu. Gastronomická část oslav nabídne ochutnávky mladých i archivních vín, pečené beránky i perníčky a mikulovské restaurace se blýsknou speciálními jarními menu. Více ZDE.

Zlínský kraj: Velikonoce na Valašsku

Tradiční velikonoční zvyky můžete zhlédnout také o velikonočním víkendu a pondělí v Rožnově pod Radhoštěm. V místním muzeu vám svůj program předvedou folklórní soubory, řemeslnými ukázkami vás potěší trhovci na jarmarku a pro ještě lepší náladu vám zahraje cimbálová muzika. I jíst a pít se bude. Vždyť co by to bylo za Velikonoce bez tradičních velikonočních a postních pokrmů? Více ZDE.

Plzeňský kraj: Křepelky, kozy a další zvířena na statku

V sobotu 30. března se můžete vydat na celodenní akci, která spojuje oslavy Velikonoc a gastronomické zážitky. Na Křepelčích hodech na zámeckém statku Újezd nade Mží ochutnáte třeba křepelky nadívané velikonoční nádivkou a další dobroty, budete si moci ozdobit vajíčko, pomalovat perníček, uplést pomlázku nebo si vyrobit velikonoční výzdobu. Pro děti je připravena velikonoční soutěž, šermíři, na vlastní oči můžete vidět i spousty krásných zvířátek. Na jarmarku nakoupíte keramiku, výrobky ze dřeva, šperky, med či koření. Více ZDE.

Jihočeský kraj: Táborský festival vína

Nejdelší přehlídka českých a moravských vín a zároveň jeden z nejzajímavějších festivalů vína a gastronomie proběhne od 4. do 20. dubna na jihu Čech v Táboře. Jeho součástí jsou nejen řízené degustace, ale také různé přednášky nejen pro labužníky, výstavy, divadelní představení, vzdělávací akce a gastronomické večery. Více ZDE.

Jihomoravský kraj: Čejkovická vinná stezka

Jestliže jste energický typ a neradi jen tak posedáváte či postáváte, ale přesto byste rádi ochutnali vína z Čejkovic, tahle událost je pro vás jako stvořená. Vezměte v sobotu 6. dubna kolo, nebo se vydejte po svých, a prozkoumejte čejkovickou vinnou stezku. Vinaři vám svá vína představí přímo mezi vinicemi a vy si tak budete moci vychutnat nejen lahodná vína, ale také nezapomenutelnou atmosféru přirozeného prostředí. Snad už se ukáže i sluníčko... Více ZDE.

Tipy, kam se v Čechách a na Moravě vypravit za dobrým jídlem a pitím, najdete na www.gastronaut.cz