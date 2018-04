Velikonoční dobroty pro koledníky. Vejce se sladkou slupkou či věnec s jahodami

Madlenky jako vejce natvrdo

Příprava: 150 minut + 10 minut pečení

Pro 4 osoby

Těsto:

• 4 vejce

• 175 g cukru krystal

• 1 citron

• 230 g hladké mouky

• 1 lžička prášku do pečiva

• 110 g rozpuštěného másla

• hrubá mouka na vysypání

Poleva:

• 2 lžičky másla

• 8 lžic horké vody

• 350 g cukru moučka

• žluté barvivo

• 2 lžíce citronové šťávy

1. Vejce ušleháme s cukrem do pěny, přimícháme nastrouhanou citronovou kůru, šťávu z citronu, mouku s práškem do pečiva a rozpuštěné máslo. Těsto necháme alespoň 2 hodiny v ledničce.

2. Formičky na madlenky nebo na pracny vymažeme máslem a vysypeme hrubou moukou. Naplníme těstem asi do dvou třetin. Rozehřejeme troubu na 180°C a necháme těsto ještě 15 minut odpočívat. Pečeme 10-12 minut. Ještě teplé madlenky vyklopíme a necháme vychladnout.

3. Máslo necháme rozpustit, přilijeme s horkou vodou do moučkového cukru a vymícháme bílou polevu. Třetinu oddělíme a obarvíme potravinářským barvivem dožluta, přidáme citronovou šťávu. Madlenky zdobíme nejdřív bílou a pak žlutou polevou.

Vejce se sladkou slupkou

Příprava: 20 minut + 4 hodiny na odležení

Pro 4 osoby

• 4 malá vejce

• 2 lžíce škrobové moučky

• 250 ml instantní kávy

• 400 g cukru

• 1 lžíce smetany

• 2 lžíce másla

• sůl

• 3/4 lžičky ztužovače šlehačky

• 1 lžička skořice

• 200 g mandlí

1. Uvaříme vejce natvrdo. Oloupeme a obalíme v škrobové moučce.

2. V menším hrnci zahřejeme kávu, přidáme cukr, smetanu, máslo, sůl, ztužovač, promícháme a necháme rozpustit. Pomalu vaříme asi 2-3 minuty pod pokličkou, tu pak sundáme a ještě chvíli povaříme. Promícháváme, dokud směs trochu nezchladne, a poté přimícháme skořici.

3. Nasekáme mandle nadrobno. Vejce položíme na pečicí papír nebo fólii, polijeme je sladkou směsí, posypeme mandlemi, necháme chvíli zatuhnout. Vejce obrátíme posypanou stranou dolů a dozdobíme směsí a mandlemi. Necháme v chladu asi 4 hodiny.

Tip

Mandle můžete krátce nasucho opražit. Vejce můžete obalit i v nesolených pistáciích nebo lískových oříšcích. Zbylou směs promíchejte s ořechy, nechte zatuhnout a nakrájejte na malé kousky.

Kytičky s rumovou polevou

Příprava: 80 minut + 12-15 minut pečení

Pro 4 osoby

Těsto:

• 450 g hladké mouky

• 250 g másla

• 200 g cukru moučka

• kůra z 1 citronu

• 3 žloutky

• mléko podle potřeby

Poleva:

• 3 lžíce citronové šťávy

• 2 lžíce teplého mléka

• 2 lžíce rumu

• potravinářské barvivo

1. Mouku, máslo, cukr, citronovou kůru a žloutky promneme na jemnou drobenku, přidáme trochu mléka nebo vody a zpracujeme na tužší těsto, které necháme zabalené ve fólii hodinu v ledničce.

2. Troubu předehřejeme na 180°C. Na pomoučněném vále rozválíme z těsta tenkou placku a vykrajujeme kytičky. Ty pečeme na plechu vyloženém pečicím papírem 12-15 minut.

3. Z citronové šťávy, mléka a rumu připravíme polevu, rozdělíme ji na části, každou různě obarvíme a ještě vlahé kousky kytiček štětcem natřeme.

Tip

Madlenky chutnají výborně i polité čokoládovou polevou.

JARNÍ DORTY

Borůvkový dort

Příprava: 50 minut + 30-40 minut pečení

Na 1 formu

• 130 g másla

• hrubá mouka na vymazání

• 500 g moučkového cukru

• 6 vajec

• 1 vanilkový cukr

• 300 ml mléka

• 480 g polohrubé mouky

• 1,5 balíčku prášku do pečiva

• 3 lžíce citronové šťávy

• 500 g mražených borůvek

• 1 kg tvarohu

• 1 kg marcipánu

• potravinářské barvivo

1. Troubu předehřejeme na 180 °C. Plech s vyšším okrajem vymažeme máslem a vysypeme moukou. Z bílků ušleháme sníh. Změklé máslo (120 g), žloutky a 300 g moučkového cukru utřeme do pěny. Přidáme vanilkový cukr,mléko, mouku a prášek do pečiva. Opatrně přimícháme sníh a citronovou šťávu. Nalijeme na plech a pečeme asi půl hodiny. Korpus necháme vychladnout, pak ho rozřízneme na polovinu a každou z nich podélně rozřízneme.

2. Rozmrzlé borůvky rozmačkáme, přidáme zbytek cukru, tvaroh a utřeme do hladka. Každý díl těsta pomažeme svrchu tvarohem, položíme je na sebe a tvaroh pak naneseme na celý dort. Dáme vychladit.

3. Do marcipánu zapracujeme barvu. Mezi dvěma fóliemi ho rozválíme na placku velkou tak, aby zakryla celý dort. Okraje podložíme nebo okrájíme, posypeme moučkovým cukrem a ozdobíme malými marcipánovými figurkami a čokoládovými vajíčky.

Kokosový dort s čokoládovou polevou

Příprava: 120 minut + 30-35 minut pečení

Na 1 formu

Těsto:

• 1 kokosový ořech

• 4 bílky

• 140 g cukru

• 4 žloutky

• 2 lžíce vody

• 1 citron v bio kvalitě, použijeme šťávu i kůru

• 200 g hrubé mouky

• 60 g škrobové moučky

• 1 lžička kypřicího prášku

Náplň:

• 4 lžíce kokosového mléka

• 6 lžic cukru

• 3 lžíce rumu

• 500 ml mléka

• 3 vejce

• 1 vanilkový puding

• 180 g cukru

• 1 čokoládová poleva

1. Ořech navrtáme, mléko necháme vytéct do misky. Přepilujeme, 2/3 dužiny nastrouháme, zbytek naplátkujeme škrabkou na brambory.

2. Troubu dáme na 180°C. Ušleháme bílky a 1/2 cukru. Žloutky s vodou, zbytkem cukru a citronové šťávy utřeme do pěny, přimícháme sníh, mouku, škrob, prášek do pečiva. Těsto nalijeme do formy a pečeme asi 30 minut. Vychladlý korpus rozkrojíme natři pláty.

3. Kokosové mléko a cukr svaříme na hustý sirup, přidáme rum a necháme vychladnout. Trochu mléka promícháme se žloutky a pudinkem, zbylé mléko převaříme s cukrem, přimícháme žloutky a uvaříme. Do zchladlého pudinku přidáme sníh z bílků a část nastrouhaného kokosu.

4. Každý plát navlhčíme mlékem s rumem, pomažeme částí pudinku, přiklopíme dalším plátem. Puding pak naneseme na celý dort, posypeme kokosem. Polijeme čokoládovou polevou a ozdobíme plátky kokosu.

Věnec s jahodami

Příprava: 30 minut + 15-20 minut pečení

Na 1 věnec

• 250 ml vody

• kůra z 1/2 citronu

• sůl

• 130 g másla

• 200 g hrubé mouky

• 4 vejce

• 6 lžic cukru krystal

• 650 ml smetany ke šlehání

• 5 lžic hnědého cukru

• 400 g jahod

1. Troubu předehřejeme na 200 °C. Vodu s kůrou, solí a máslem přivedeme k varu, nasypeme mouku a mícháme, až se vytvoří kompaktní hrouda, která se nelepí na stěny hrnce. Těsto necháme vychladnout a zapracujeme do něj vejce. Cukrářským sáčkem nastříkáme věnec na plech s pečicím papírem a pečeme cca 15 minut. Troubu neotevíráme, jinak těsto klesne. Ještě teplý věnec podélně překrojíme.

2. V kastrůlku necháme zkaramelizovat cukr s 50 g másla, přilijeme 0,5 l smetany a za občasného míchání povaříme.

3. Zbytek smetany ušleháme s cukrem. Omyjeme a osušíme jahody. Věnec naplníme šlehačkou a jahodami. Ozdobíme karamelovou polevou.